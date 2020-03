An Khê: Đầu tư 2,3 tỷ đồng tái cơ cấu ngành nông nghiệp

(GLO)- Ông Phan Ngọc Thành-Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã An Khê-cho biết: UBND thị xã An Khê đã phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí đề án đánh giá chất lượng đất phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với phát triển nông thôn mới thị xã An Khê đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.





Cán bộ Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp (Bộ Nông và Phát triển nông thôn) đào, lấy mẫu đất kiểm tra. Ảnh: Ngọc Minh

Theo đó, giao Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã An Khê làm chủ đầu tư, có trách nhiệm xây dựng đề cương thuyết minh, tổ chức đấu thầu, chào hàng cạnh tranh. Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và PTNT) trúng thầu, đang tiến hành thực hiện. Thời gian thực hiện trong 2 năm 2019-2020, tổng mức đầu tư trên 2,3 tỷ đồng.



Ngọc Minh