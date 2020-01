Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 có nhiệm vụ tổ chức thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch vùng theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi)-một trong những khu kinh tế thu hút đầu tư lớn của khu miền Trung. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 154/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hội đồng thẩm định do Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng làm Chủ tịch; thành viên gồm đại diện lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ là Bộ Ngoại giao, Quốc phòng, Công an, Văn phòng Chính phủ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nội vụ, Tài chính, Giao thông Vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Lao động-Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Ủy ban Dân tộc cùng một số chuyên gia về quy hoạch am hiểu về điều kiện của vùng do Chủ tịch Hội đồng xem xét, lựa chọn.

Hội đồng thẩm định hoạt động theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 7-5-2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định là Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Kinh phí hoạt động của Hội đồng được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về quy hoạch, pháp luật về đầu tư công và pháp luật về ngân sách Nhà nước.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành 22-1-2020.