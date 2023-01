"Xuân đoàn kết-Tết biên cương" tại Đồn Biên phòng Ia Pnôn

(GLO)- Nhằm động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới trong những ngày Tết đến Xuân về, chiều 14-1, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai phối hợp với Công ty Điện lực Gia Lai tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết biên cương” năm 2023 tại Đồn Biên phòng Ia Pnôn (huyện Đức Cơ).

Đại diện 2 đơn vị tặng quà cán bộ, chiến sĩ của Đồn Biên phòng Ia Pnôn. Ảnh: Anh Huy

Tại chương trình, đại diện lãnh đạo Đồn Biên phòng Ia Pnôn đã thông tin về tình hình hoạt động của đơn vị, về công tác quản lý bảo vệ biên giới và tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cũng như đời sống người dân trên địa bàn xã.

Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Công ty Điện lực Gia Lai đã trao 1 phần quà trị giá 15 triệu đồng cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Pnôn. Cùng với đó, cán bộ, công chức, viên chức 2 đơn vị đã tham gia cùng gói bánh chưng, bánh tét và giao lưu văn hóa, văn nghệ với cán bộ, chiến sĩ đơn vị.

Cán bộ, công chức viên chức 2 đơn vị cùng tham gia gói bánh chưng, bánh tét với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Pnôn. Ảnh: Anh Huy

Phát biểu tại chương trình, Trung tá Nguyễn Quang Công-Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia Pnôn-cho hay: Tết đến, Xuân về được các cấp, các ngành quan tâm, các đoàn đến thăm đơn vị, đây là nguồn cổ vũ, động viên rất lớn đối với cán bộ, chiến sĩ; giúp cán bộ, chiến sĩ an tâm tư tưởng, giữ vững tay súng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, đảm bảo an ninh chính trị-trật tự an toàn trên địa bàn để mọi người, mọi nhà yên vui đón Xuân mới.

ANH HUY