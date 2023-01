Tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng trước, trong và sau Tết Nguyên đán

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Trương Hải Long vừa ký Công điện Số 01/CĐ-UBND về việc tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12-1-2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ và phát triển rừng; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 18-5-2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật và các văn bản khác có liên quan.

Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn. Chỉ đạo các phòng, ban, lực lượng chức năng của huyện, UBND cấp xã và các đơn vị chủ rừng trên địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR; xây dựng kế hoạch tổ chức tuần tra, kiểm tra nhằm ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng không để phát sinh điểm nóng về phá rừng, khai thác, vận chuyển, mua bán lâm sản trái pháp luật. Tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc còn tồn đọng (tranh chấp, lấn chiếm đất rừng, phá rừng…) nhằm thiết lập trật tự kỷ cương trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Phòng cháy-chữa cháy rừng trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Ảnh: M.H

Chỉ đạo các Ban Chỉ huy PCCCR cấp huyện thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn UBND cấp xã và các đơn vị chủ rừng (các tổ chức Nhà nước, tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,... được Nhà nước giao, cho thuê rừng; giao, cho thuê đất để trồng rừng; hợp đồng có hưởng lợi từ các chương trình, dự án trồng rừng) trên địa bàn thực hiện các biện pháp an toàn về PCCCR; bố trí lực lượng thường xuyên tuần tra để phát hiện sớm lửa rừng tại các khu vực trọng điểm cháy, theo dõi thông tin trên hệ thống cảnh báo cháy sớm của Cục Kiểm lâm (http://kiemlam.org.vn) và hệ thống phát hiện sớm cháy rừng “Hotspot GLA”, “Gia Lai FFW” để kiểm tra, xác minh các điểm cháy. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, thiết bị, dụng cụ, hậu cần theo phương châm “4 tại chỗ” để kịp thời khống chế các trường hợp cháy rừng, kiên quyết không để xảy ra cháy lớn.

Đối với các đơn vị chủ rừng cần thực hiện nghiêm trách nhiệm bảo vệ rừng theo quy định của Luật Lâm nghiệp; tập trung kiểm tra, rà soát, xác định các khu vực rừng trọng điểm có nguy cơ xâm hại cao để xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bảo vệ rừng có hiệu quả; chủ động lực lượng, phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, chính quyền địa phương liên quan tăng cường tuần tra, kiểm tra, thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng tại gốc; phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp.

Đồng thời, triển khai thực hiện các biện pháp an toàn PCCCR theo phương án đã xây dựng; phân công lực lượng trực tại cơ quan và địa bàn, nhất là các vùng dễ xảy ra phá rừng, vùng trọng điểm xảy ra cháy rừng; kiểm soát chặt chẽ người ra vào các khu rừng có nguy cơ cháy cao.

Ngoài ra, bố trí lực lượng thường xuyên theo dõi thông tin trên hệ thống thông tin cảnh báo cháy sớm của Cục Kiểm lâm (Website: kiemlam.org.vn) và hệ thống phát hiện sớm cháy rừng của tỉnh Gia Lai qua phần mềm Hotspot GLA được cài đặt trên điên thoại thông minh để kiểm tra, phát hiện sớm điểm cháy rừng, huy động lực lượng dập tắt đám cháy khi mới phát sinh; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định.

Các lực lượng tham gia diễn tập chữa cháy rừng. Ảnh: Lê Nam

Yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ-Công an tỉnh tăng cường kiểm tra, đôn đốc các Ban Chỉ huy PCCCR cấp huyện, các đơn vị chủ rừng thực hiện các biện pháp an toàn PCCCR; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện các biện pháp an toàn về PCCCR, quản lý bảo vệ rừng, ngăn chặn các hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng.

Chỉ đạo các đơn vị chủ rừng thực hiện các biện pháp quản lý bảo vệ rừng tại gốc; thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc các hộ nhận khoán bảo vệ rừng kiểm soát chặt chẽ diện tích rừng được giao để kịp thời phát hiện và ngăn chặn có hiệu quả hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng.

Công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các huyện, thị xã, thành phố nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp; đẩy nhanh tiến độ điều tra, làm rõ đối tượng vi phạm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các vụ án hủy hoại rừng, vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản, các vụ việc chống người thi hành công vụ trong quản lý, bảo vệ rừng xảy ra trong thời gian qua nhằm giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung. Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm bắt tình hình, phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm, nhất là các đối tượng cầm đầu, chủ mưu, xúi giục, bảo kê hoạt động vi phạm pháp luật về lâm nghiệp. Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị tham gia ứng cứu kịp thời khi có cháy rừng xảy ra.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp, phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn đóng quân; tổ chức tuần tra, truy quét các đối tượng thực hiện hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng ở những nơi được giao cho quân đội quản lý. Thực hiện nghiêm túc quy chế phối hợp giữa các đơn vị đã ký với Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Kiểm lâm. Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị tham gia ứng cứu kịp thời khi có cháy rừng xảy ra.

Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh thường xuyên thông tin, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác bảo vệ rừng và PCCCR; trách nhiệm của các cấp, các ngành, chủ rừng trong công tác bảo vệ và phát triển rừng; kịp thời nêu gương những tổ chức, cá nhân làm tốt, phê phán những hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp, chống người thi hành công vụ; thông báo thường xuyên cấp dự báo cháy rừng ít nhất 2 lần/tuần trong suốt mùa khô 2022-2023.