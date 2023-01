Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch: Tập trung xây dựng đề án phát triển y tế

(GLO)- Ngày 6-1, Sở Y tế tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác y tế năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Sở Y tế có đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Tài chính, Bảo hiểm Xã hội (BHXH), lãnh đạo Sở Y tế, đại diện các phòng ban chuyên môn, đơn vị y tế trực thuộc sở, các bệnh viện quân y, bệnh viện tư nhân trên địa bàn tỉnh.

Gia tăng ca mắc đối với một số bệnh truyền nhiễm

Theo Sở Y tế, trong năm qua, toàn tỉnh có sự gia tăng về số ca mắc đối với một số bệnh truyyền nhiễm so với cùng kỳ năm 2021, đặc biệt số ca mắc sốt suất huyết tăng cao với 11.595 ca (tăng 10,7 lần so với năm 2021); mắc/tử vong do bệnh dại: 5/5 (năm 2021: 0/0). Các bệnh truyền nhiễm như sởi, bạch hầu, ho gà, uốn ván, rubella, cúm A, Zika không ghi nhận trường hợp mắc. Số trường hợp mắc/tử vong do Covid-19 trong năm 2022 là 95.905/107 (số mắc/tử vong năm 2021 là 7.685/18; lũy kế mắc/tử vong từ ca đầu tiên tại tỉnh đến ngày 31-12-2022 là 103.590/125). Số mắc Covid-19 tập trung cao ở 3 tháng đầu năm 2022, sau đó tình hình dịch bệnh giảm dần.

Đến nay, đối tượng trên 18 tuổi tiêm mũi 1 vắc xin phòng Covid-19 đạt 103,96%; mũi 2 đạt 99,20%; mũi 3 đạt 92,5%; mũi bổ sung đạt 23,7%; tiêm mũi nhắc lại lần 1 đạt 70,2% và tiêm mũi nhắc lại lần 2 đạt 97,4%. Trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi, tiêm mũi 1 đạt 106,02%; mũi 2 đạt 103,92%; mũi 3 đạt 63,80%. Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi tiêm mũi 1 đạt 95,55%; mũi 2 đạt 69,54%.

Nhìn chung, trong năm 2022, ngành Y tế tỉnh đã triển khai tốt công tác phòng-chống dịch bệnh, đặc biệt công tác phòng-chống bạch hầu, sốt rét, sốt xuất huyết; tiếp tục triển khai công tác kiểm tra, giám sát tình hình dịch Covid-19 và các bệnh truyền nhiễm khác trên địa bàn tỉnh; chuẩn bị đầy đủ phương tiện vật tư, hóa chất, nhân lực để tập trung xử lý dịch bệnh; đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, tuyên truyền về công tác phòng-chống dịch Covid-19 và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên địa bàn tỉnh... Sở Y tế đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác khám-chữa bệnh, cấp cứu; đẩy mạnh công tác kết hợp quân-dân y, quan tâm công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới của tỉnh; tiếp tục triển khai các biện pháp bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; phòng-chống dịch theo phương thức quản lý rủi ro, chuyển chiến lược từ mục tiêu “kiểm soát số ca mắc” sang “kiểm soát số ca nhập viện có nguy cơ cao, rất cao và tử vong”...

Ngành Y tế đã tăng cường giao quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập ngành Y tế theo các mức độ và tỷ lệ % phù hợp với điều kiện của từng đơn vị và tình hình kinh tế-xã hội của từng địa phương

Năm 2023, ngành Y tế tỉnh tập trung thực hiện mục tiêu chung: Không để dịch bệnh bùng phát và lây lan mạnh trên địa bàn tỉnh; không để xảy ra “dịch chồng dịch”. Phấn đấu giảm tỷ lệ mắc bệnh, tật và tử vong, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân. Phát triển và củng cố hệ thống y tế từ tuyến tỉnh đến cơ sở, phấn đấu mọi người dân được tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ y tế có chất lượng, thực hiện công bằng trong khám chữa bệnh. Từng bước nâng cao chất lượng dân số.

Tăng cường công tác phòng-chống dịch

Hội nghị ghi nhận nhiều ý kiến của các đại biểu tham dự. Ảnh: Như Nguyện

Tại hội nghị, đại diện các bệnh viện, trung tâm y tế và các sở, ngành đã nêu nhiều ý kiến, tham luận tập trung vào những khó khăn, tồn tại và đề ra các giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác y tế nhất là trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Bác sĩ Phạm Bá Mỹ-Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh kiến nghị: Các cấp xem xét cấp hỗ trợ kinh phí tiền lương do tác động của dịch Covid-19 để đơn vị chi trả nhà cung cấp thuốc, hóa chất, vật tư y tế. Xem xét điều chỉnh giá thu các dịch vụ y tế cho phù hợp để đảm bảo bù đắp chi phí. Đề nghị BHXH Việt Nam thanh toán giá dịch vụ phẫu thuật theo bảng giá do Bộ Y tế ban hành và đề xuất BHXH Việt nam tăng mức tạm ứng chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế từ 80% hiện nay lên 90% và thực hiện thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho các cơ sở y tế kịp thời theo Điều 32 của Luật Bảo hiểm Y tế…

Về công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19, bác sĩ Lê Thiện Thanh-Phó Giám đốc Trung tâm Y tế TP. Pleiku cho biết: Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 tạm thời được kiểm soát nên Nhân dân có tâm lý chủ quan dẫn đến việc tiêm mũi nhắc lại lần 1, lần 2 đạt tỷ lệ chưa cao. Trung tâm Y tế TP. Pleiku đề xuất Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch bệnh Covid-19 thành phố, các ban, ngành, đoàn thể, các xã phường tiếp tục đẩy mạnh truyền thông, thông báo rộng rãi đến người dân nhiều hơn để tỷ lệ tiêm vắc xin mũi nhắc lại đạt hiệu quả cao.

Về vấn đề tự chủ tài chính bệnh viện, theo ông Trương Minh Cẩn-Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Chư Sê cơ bản đảm bảo cho việc chi lương cho khối phục vụ trực tiếp cho bệnh nhân. Tuy nhiên, không đủ kinh phí để thực hiện đầu tư, nâng cấp, sữa chữa các hạng mục nhỏ, cần thiết để nâng cao chất lượng phục vụ khám chữa bệnh tại bệnh viện theo thời gian. “Trung tâm Y tế huyện Chư Sê là đơn vị sự nghiệp công lập với hai chức năng gồm: chức năng khám, chữa bệnh và chức năng phòng-chống dịch bệnh trên địa bàn huyện Chư Sê. Bộ phận hành chính phục vụ cho hoạt động của cả hai chức năng. Tuy nhiên, nguồn lương toàn bộ nhân lực thuộc khối hành chính chỉ được chi trả từ nguồn tự thu tự chi của hệ khám chữa bệnh (hệ bệnh viện) nên nguồn thu từ công tác khám chữa bệnh không đảm bảo chi cho các hoạt động khác (trang thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm…) cho toàn bộ nhân lực thuộc khối hành chính.

Qua nghe báo cáo của ngành Y tế, các tham luận, ý kiến tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch biểu dương các kết quả đạt được của ngành Y tế trong năm 2022. Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành Y tế cần nhanh chóng tháo gỡ các tồn tại, vướng mắc để công tác y tế đạt kết quả tốt hơn trong thời gian tới. Các ý kiến, kiến nghị thuộc trách nhiệm UBND tỉnh, các sở, ngành tại hội nghị đề nghị tổng hợp gửi UBND tỉnh để xem xét tháo gỡ, giải quyết.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Như Nguyện

Về triển khai nhiệm vụ trong năm 2023 và định hướng đến năm 2030, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đề nghị ngành Y tế tập trung xây dựng đề án phát triển y tế; trong đó định hướng chung tập trung các mục tiêu như: Đầu tư, nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh trở thành Bệnh viện hạng I với quy mô 1.000 giường vào năm 2025 và 1.200 giường vào năm 2030; xây dựng Trung tâm Huyết học và Truyền máu thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh để thực hiện cung cấp máu, các sản phẩm từ máu và điều trị các bệnh liên quan đến máu cho người dân trong tỉnh và các tỉnh lân cận; xây dựng bệnh viện vùng An Khê, Ayun Pa; củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở. Bên cạnh đó, ngành Y tế cần xác định rõ quy hoạch mạng lưới y tế, quy hoạch về các chuyên khoa: Tim mạch, Ngoại chấn thương, Ung bướu, Truyền máu và Huyết học, thiết lập Trung tâm cấp cứu 115... Xác định xây dựng các bệnh viện vệ tinh các chuyên khoa trên để giúp người dân tại tỉnh thuận lợi trong khám chữa bệnh, giảm chi phí điều trị thay vì phải chuyển tuyến trên.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch, dịch Covid-19 tuy đã được kiểm soát nhưng vẫn nguy hiểm và khó lường, vì vậy công tác phòng-chống dịch vẫn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Ngành Y tế cần tăng cường truyền thông để người dân hiểu và chủ động tiêm vắc xin phòng Covid-19, tăng cường công tác phòng-chống dịch không để dịch chồng dịch. Nhanh chóng tháo gỡ vấn đề thiếu thuốc, vật tư y tế nhất là tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Trung tâm Y tế Kông Chro.

Về vấn đề tự chủ bệnh viện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành Y tế cần đánh giá lại công tác tự chủ thời gian qua, từ đó rút ra những kết quả đạt được và chưa đạt để tiếp tục xây dựng phương án tự chủ cụ thể giai đoạn 2023 đến 2025 phù hợp với tình hình thực tế. Bên cạnh đó, ngành Y tế cũng cần quan tâm công tác chuyển đổi số; thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; phối hợp với BHXH tỉnh tháo gỡ các vướng mắc trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế…Ngành Y tế cũng cần phối hợp mở các lớp tập huấn về công tác quản trị trong thực hiện tự chủ tài chính…

Ông Lý Minh Thái (thứ tư từ trái qua)- Phó Giám đốc Sở Y tế trao giấy khen của Sở Y tế cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022. Ảnh: Như Nguyện

Dịp này, Sở Y tế tỉnh đã công bố các quyết định khen thưởng; trong đó có 51 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 133 tập thể và 2.047 cá nhân được công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến trong năm 2022; 111 tập thể và 623 cá nhân được tặng giấy khen của Sở Y tế vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022.

NHƯ NGUYỆN