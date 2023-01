Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương” nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.

Hội Liên hiệp phụ nữ huyện tặng quà hội viên phụ nữ nghèo. Ảnh: Thanh Tâm

Tại chương trình, 3 cụm thi đua trong huyện tổ chức giao lưu trang trí mâm ngũ quả trưng bày ngày Tết. Nhờ sự chuẩn bị chu đáo, khéo léo, cụm số 2 gồm các xã: Phú Cần, Chư Ngọc, Ia Mlah, Đất Bằng và thị trấn Phú Túc giành giải nhất với mâm ngũ quả đẹp mắt, ý nghĩa.

Với mong muốn đem đến một cái Tết yêu thương, đủ đầy, Hội LHPN huyện tặng 41 suất quà cho hội viên phụ nữ nghèo, cận nghèo, khuyết tật và trẻ em mồ côi do Huyện Hội nhận đỡ đầu, mỗi suất quà 350.000 đồng, trích từ Quỹ “Đồng hành cùng phụ nữ nghèo” của huyện.

Ngay sau chương trình, Hội LHPN huyện phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh tuyên truyền Luật An toàn giao thông. Dịp này, Ban An toàn giao thông tỉnh trao 10 chiếc xe đạp cho 10 em học sinh mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, tặng 20 suất quà và 200 bộ quần áo cho cán bộ, hội viên phụ nữ nghèo, cận nghèo, phụ nữ neo đơn, khuyết tật của huyện.

VŨ CHI