Ấm áp chuyến xe nghĩa tình đưa công nhân, người lao động từ Gia Lai về quê đón Tết

(GLO)- Nhằm chia sẻ với công nhân, người lao động gặp khó khăn đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh Gia Lai, ngày 15-1 (24 tháng Chạp), Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) đã phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức “chuyến xe nghĩa tình” đưa 80 công nhân, người lao động nghèo về quê đón Tết.

Dù đến 8 giờ, 2 “chuyến xe nghĩa tình” mới lăn bánh, nhưng từ sáng sớm, tại khu vực trước cổng Sở GT-VT đã khá náo nhiệt bởi tiếng nói cười của hàng chục công nhân, người lao động nghèo đang giúp nhau chuyển hành lý lên xe để về quê đón Tết. Sau một năm tất bật làm việc, sắp được sum họp bên gia đình, họ hàng, người thân nên tất cả họ đều không giấu nổi niềm vui.

Công nhân, người lao động có mặt từ sớm để lên "chuyến xe nghĩa tình" về quê đón Tết. Ảnh: Lê Anh

Vừa xách hành lý, vừa dắt theo đứa cháu ngoại chuẩn bị lên “chuyến xe nghĩa tình” để về huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đón Tết cùng người thân, bà Hồ Thị Hoan (64 tuổi, trú tại phường Chi Lăng, TP. Pleiku) chia sẻ: “Tôi làm lao động tự do, tuổi đã cao và công việc không ổn định nên kinh tế gặp khó khăn. Vì vậy, đã 4 năm nay tôi chưa được về quê đón Tết. Khi biết Sở GT-VT hỗ trợ chuyến xe về quê thì tôi đã đăng ký ngay và khi biết mình có tên trong danh sách tôi rất vui mừng. Cả đêm qua, tôi trằn trọc không ngủ được chỉ đợi đến sáng để được lên xe về quê...”.

Bà Hồ Thị Hoan vui mừng khi đưa cháu ngoại về quê đón Tết trên "chuyến xe nghĩa tình". Ảnh: Lê Anh

Tranh thủ kiểm đếm lại hành lý và dặn dò vợ con trong thời gian tạm chia tay, anh Nguyễn Văn Dân-công nhân Công ty cổ phần Giấy Gia Lai-cho hay: "Vợ chồng tôi đều làm công nhân nên đời sống không mấy dư dả. Để về quê (huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) thì chi phí đi lại của cả gia đình khá lớn nên phải 3-4 năm chắt chiu, tằn tiện mới về một lần. Năm nay, được xét duyệt đi trên “chuyến xe nghĩa tình” tôi rất phấn khởi và an tâm. Cũng không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Sở GT-VT và Liên đoàn Lao động tỉnh đã chia sẻ khó khăn cùng công nhân, người lao động nghèo như chúng tôi.

Cùng cảnh đi làm xa quê như anh Dân, anh Từ Hữu Dũng (SN 1990, lao động tự do) bộc bạch: Tôi vào Gia Lai buôn bán tự do được 3 năm và cũng chừng ấy thời gian chưa được về quê đón Tết cùng gia đình. Khi biết có “chuyến xe nghĩa tình” đưa người lao động nghèo về quê đón Tết, tôi đã quyết định nghỉ việc buôn bán để trở về thăm gia đình. Do năm qua buôn bán khó khăn nên chuyến về quê này tôi chỉ mang theo ít nải chuối để về biếu người thân, họ hàng chưng Tết.

Ông Đoàn Hữu Dũng-Giám đốc Sở GT-VT trao phong bao lì xì cho các cháu nhỏ đi cùng công nhân, người lao động về quê đón Tết. Ảnh: Lê Anh

Ông Nguyễn Ngọc Minh-Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh-cho biết: Với vai trò chăm lo cho người lao động, giúp họ yên tâm, thêm phấn khởi để chuẩn bị cho một năm mới thi đua lao động, sản xuất, từ nhiều năm nay, Liên đoàn Lao động tỉnh duy trì phối hợp với Sở GT-VT tổ chức “chuyến xe nghĩa tình” để đồng hành cùng công nhân lao động về quê đón Tết. Để đảm bảo tính khách quan, chúng tôi đã gửi kế hoạch chương trình đến các địa phương, đơn vị xét duyệt danh sách nhằm chọn đúng đối tượng được hỗ trợ.

Hai chuyến xe nghĩa tình xuất phát đưa công nhân, người lao động nghèo về đón Tết ở các tỉnh phía Bắc. Ảnh: Lê Anh

Theo kế hoạch, 2 “chuyến xe nghĩa tình” xuất phát ở Gia Lai và đích đến tại TP. Hà Nội để đưa 80 công nhân, người lao động về các tỉnh phía Bắc. Để chia sẻ với những khó khăn của người lao động, toàn bộ chi phí đi lại, ăn uống suốt hành trình sẽ được Sở GT-VT và các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực GT-VT hỗ trợ. Trước khi xuất hành, lãnh đạo Sở GT-VT, Liên đoàn Lao động tỉnh đến thăm hỏi, động viên công nhân về quê đón Tết vui tươi, ý nghĩa và lì xì đầu xuân cho trẻ em là con công nhân, người lao động về cùng bố mẹ.

Ông Đoàn Hữu Dũng-Giám đốc Sở GT-VT: Với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, đây là năm thứ 5 ngành GT-VT phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức “chuyến xe nghĩa tình” đưa công nhân, người lao động nghèo về quê đón Tết. Dù chưa thể giúp đỡ được hết tất cả mọi người, nhưng qua chương trình này, chúng tôi mong muốn chia sẻ, động viên họ khắc phục những khó khăn trong cuộc sống. Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì hoạt động này trong những năm tiếp theo và mong muốn nhận được sự đồng hành từ các tổ chức, doanh nghiệp để hỗ trợ được nhiều hơn cho công nhân, người lao động đang sống và làm việc trên địa bàn tỉnh.

LÊ ANH