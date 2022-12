Trao tặng 2 căn nhà "Nghĩa tình đồng đội" cho cán bộ Công an huyện Kông Chro

(GLO)- Ngày 29-12, Trung tá Ksor H’Bơ Khắp-Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã đến dự lễ khánh thành và bàn giao 2 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho gia đình Thiếu tá Đinh Klon-Phó Trưởng Công an xã Chư Krey và gia đình Đại úy Đinh Dao-cán bộ, Công an xã Yang Nam, huyện Kông Chro.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Công an huyện Kông Chro bàn giao nhà "Nghĩa tình đồng đội" cho gia đình Thiếu tá Đinh Klon-Phó Trưởng Công an xã Chư Krey. Ảnh: An Phát

Mỗi căn nhà có diện tích 100 m2, kinh phí xây dựng 250 triệu đồng. Trong đó, Bộ Công an hỗ trợ mỗi gia đình 100 triệu đồng. Đây là số tiền được trích từ Quỹ nghĩa tình đồng đội Công an nhân dân. Số còn lại do gia đình đóng góp.

Phát biểu tại buổi lễ bàn giao nhà, Trung tá Ksor H’Bơ Khắp chúc mừng các gia đình nhận được căn nhà mới, đồng thời yêu cầu cán bộ, chiến sỹ có căn nhà khang trang, ổn định cần an tâm công tác, chăm lo xây dựng gia đình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

AN PHÁT