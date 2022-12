Bàn giao 4 căn nhà tình nghĩa

(GLO)- Ngày 16-12, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể trong tỉnh Gia Lai đã tổ chức trao 4 căn nhà cho chiến sĩ Công an, người nghèo, trẻ em khó khăn tại huyện Mang Yang và TP. Pleiku.

Ngày 16-12, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Mang Yang, các ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương tiến hành bàn giao 2 căn nhà Chữ thập đỏ cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở trên địa bàn 2 xã Kon Thụp và Đak Djrăng.

Theo đó, tại xã Kon Thụp đã bàn giao nhà cho hộ em Nguyễn Trung Hiếu (làng Groi). Hoàn cảnh của Hiếu rất khó khăn, cha mất từ lúc em còn nhỏ, mẹ cũng vừa qua đời. Căn nhà Hiếu ở đã quá cũ nát nhưng không có khả năng xây dựng.

Biết hoàn cảnh của Hiếu, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã trích từ Quỹ Nhân đạo hỗ trợ 50 triệu đồng. Ngoài ra, gia đình đóng góp 20 triệu đồng và địa phương huy động được 5 triệu đồng.

Đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai và các ban, ngành bàn giao nhà và tặng quà cho em Nguyễn Trung Hiếu (làng Groi, xã Kon Thụp, huyện Mang Yang). Ảnh: Như Nguyện

Căn nhà có diện tích 40 m2, mái lợp tôn, nền gạch hoa, gồm 1 phòng khách, 1 phòng ngủ. Căn nhà hoàn thiện và bàn giao giúp Hiếu có nơi ở khang trang. Đây là động lực để em vươn lên phát triển kinh tế, ổn định đời sống.

*Cùng ngày, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Mang Yang, các ban, ngành, đoàn thể huyện và chính quyền địa phương tiến hành bàn giao nhà Chữ thập đỏ cho hộ đình ông Đinh Blen (làng Đê Rơn, xã Đak Djrăng) là hộ nghèo, khó khăn về nhà ở.

Căn nhà xây dựng với tổng kinh phí 80 triệu đồng; trong đó Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai và Hội Chữ thập đỏ Cụm thi đua số 1 Hội Chữ thập đỏ TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ 50 triệu đồng, còn lại 30 triệu đồng do gia đình và địa phương huy động.

Sau hơn 1 tháng triển khai xây dựng, căn nhà có diện tích 44 m2, gồm 1 phòng khách và 2 phòng ngủ đã hoàn thành và bàn giao cho gia đình ông Đinh Blen. Đứng trước căn nhà mới, ông Đinh Blen cho biết, có chỗ ở ổn định, từ nay gia đình ông sẽ chăm lo phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Phát biểu tại lễ khánh thành bàn giao nhà, ông Cao Xuân Nam-Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai cho biết, đây là một trong những hoạt động thiết thực, ý nghĩa trong chuỗi các hoạt động của phong trào “Tết Nhân ái” Xuân Quý Mão 2023, qua đó góp phần hỗ trợ người nghèo, khó khăn về nhà ở để họ có được căn nhà ấm áp đón Tết cổ truyền của dân tộc.

* Cùng ngày, Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Mang Yang tổ chức lễ bàn giao nhà tình nghĩa tại làng Chưp, xã Lơ Pang cho gia đình Trung úy Đinh Như Thơ-cán bộ Công an xã Lơ Pang có hoàn cảnh khó khăn.

Quang cảnh lễ bàn giao nhà cho gia đình Trung úy Đinh Như Thơ (bìa phải). Ảnh: Văn Hưng

Gia đình Trung úy Đinh Như Thơ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, phải nuôi con nhỏ, hiện đang sống chung với bố mẹ. Nhằm chia sẻ phần nào những khó khăn trong cuộc sống, Công an tỉnh Gia Lai đã trao tặng số tiền 100 triệu đồng để hỗ trợ gia đình đồng chí Thơ xây dựng căn nhà. Sau thời gian thi công xây dựng, đến nay căn nhà đã hoàn thành. Công trình có diện tích 100 m2 gồm 1 phòng khách, 3 phòng ngủ, phòng bếp và khu vệ sinh với tổng kinh phí xây dựng gần 400 triệu đồng. Đồng chí Thơ rất vui mừng, cảm động khi nhận được căn nhà mới và gửi lời cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo Công an huyện và cấp ủy, chính quyền địa phương. Đây là hoạt động có ý nghĩa thể hiện sự quan tâm, chăm lo đời sống cho cán bộ, chiến sỹ của Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai nhằm giúp đỡ cán bộ, chiến sỹ khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, an tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

* Chiều 16-12, UBND phường Chi Lăng (TP. Pleiku) phối hợp với BIDV Nam Gia Lai tổ chức trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình ông Jon là hộ nghèo tại làng Ia Lang.

Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND phường Chi Lăng, đại diện các Hội, đoàn thể của phương, BIDV Nam Gia Lai trao nhà cho gia đình ông Jon. Ảnh: Nhật Hào

Căn nhà được hỗ trợ xây tặng có tổng diện tích 40 m2, bao gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, mái lợp tôn, nền lát gạch hoa. Tổng kinh phí xây dựng 100 triệu đồng, trong đó, UBND phường kêu gọi BIDV Nam Gia Lai hỗ trợ 50 triệu đồng, số còn lại do gia đình đóng góp. Trong quá trình thi công, gia đình ông Jon còn được người dân trong làng giúp đỡ về ngày công san gạt mặt bằng và một số phần việc khác.

Tại buổi trao nhà, Đảng ủy, HĐND, UBND phường, Mặt trận và các đoàn thể của phường cùng Chi bộ làng Ia Lang và các chi bộ kết nghĩa của làng, đơn vị chủ thầu đã tặng thêm cho gia đình một số tiền mặt và vật dụng sinh hoạt trong gia đình.

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm giúp hộ nghèo vơi bớt khó khăn, yên tâm lao động sản xuất để vươn lên thoát nghèo. Qua đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn.

