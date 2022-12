An Khê: Bảo hiểm xã hội bao phủ 92,08% dân số

(GLO)- Chiều 7-12, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Năm 2022, cơ quan Bảo hiểm xã hội thị xã An Khê đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền và phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị tích cực triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT đạt nhiều kết quả. Theo đó, toàn thị xã có 3.970 người tham gia BHXH bắt buộc, đạt 96,06% so với kế hoạch BHXH tỉnh giao (tăng 125 người so với năm 2021); 781 người tham gia BHXH tự nguyện, bằng năm 2021, đạt 51,79% kế hoạch BHXH tỉnh giao; 3.280 người tham gia BHTN, đạt 94,42% so với kế hoạch BHXH tỉnh giao (tăng 94 người so với năm trước); 55.500 người tham gia BHYT, đạt 92,46% so với kế hoạch BHXH tỉnh giao (tăng 1.101 người so với cùng kỳ năm 2021), đạt tỷ lệ bao phủ 92,08% dân số.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Ngọc Minh

Trong năm qua, cơ quan Bảo hiểm xã hội thị xã phối hợp với đơn vị sử dụng lao động, người lao động và nhân dân, hướng dẫn cài đặt thành công ứng dụng VssID-BHXH số cho trên 4.000 người, luỹ kế đạt 10.654 người được cài đặt và sử dụng ứng dụng; kịp thời thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT cho 77.637 lượt người khám chữa bệnh nội trú và ngoại trú, tăng 14.189 lượt người so với năm 2021; số tiền chi khám chữa bệnh BHYT thanh toán cho cơ sở khám chữa bệnh là 24,429 tỷ đồng, tăng 4,684 tỷ đồng so với năm cùng kỳ năm trước.

Phát huy kết quả đạt được, năm 2023, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN thị xã tập trung chỉ đạo các thành viên tăng cường hướng về cơ sở đến từng thôn, làng, tổ dân phố của 11 xã, phường; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra đơn vị, địa bàn phụ trách trong công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Trung tâm Y tế thị xã An Khê phối hợp chặt chẽ với các ngành các cấp và Bảo hiểm xã hội thị xã thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh cho bệnh nhân BHYT, đảm bảo cung ứng đầy đủ thuốc và các dịch vụ y tế cho người bệnh, từng bước nâng cao chất lượng khám chữa bệnh đáp ứng được yêu cầu của người dân trên địa bàn.

Bên cạnh đó, UBND các xã, phường tăng cường phối hợp với cơ quan BHXH thị xã vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Đối với các xã đạt chuẩn nông thôn mới duy trì đảm bảo bền vững độ bao phủ BHYT đạt từ 95% trở lên…

NGỌC MINH