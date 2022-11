Xử lý kỷ luật cách chức đối với Thiếu tá Trần Thị Luận

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa áp dụng hình thức xử lý kỷ luật cách chức đối với 1 cán bộ Công an đang công tác tại Công an huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) vì liên quan đến vụ va chạm giao thông xảy ra tại TP. Pleiku.

Hiện trường vụ va chạm giao thông. Ảnh: R'Ô PRIN

Theo đó, cán bộ Công an bị hình thức xử lý kỷ luật cách chức nêu trên là Thiếu tá Trần Thị Luận (SN 1984, Đội trưởng Đội Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an huyện Đak Đoa).

Trước đó, vào khoảng 18 giờ 40 ngày 28-10, tại ngã ba đường Hùng Vương-Nguyễn Viết Xuân (đoạn trước số nhà 393 Hùng Vương, phường Hội Phú, TP. Pleiku) xe ô tô mang BKS 81A-055.20 do chị Luận điều khiển lưu thông theo hướng từ đường Hùng Vương đi Lê Duẩn, khi đến địa điểm trên thì đâm vào dải phân cách. Sau đó, tài xế điều khiển xe lùi về sau thì va chạm với xe máy mang BKS 81B1-218.21 do anh Trần Quốc Thịnh (trú tại phường Trà Bá, TP. Pleiku) điều khiển lưu thông cùng chiều rồi tiếp tục va chạm với xe ô tô mang BKS 81A-097.21 do chị Phan Ngọc Thu (SN 1982, trú tại TP. Pleiku) điều khiển lưu thông theo hướng từ đường Nguyễn Viết Xuân đi đường Bà Triệu.

Hậu quả, vụ va chạm giao thông khiến anh Thịnh bị thương nhẹ, 3 phương tiện bị hư hỏng. Theo người dân có mặt tại hiện trường cho biết, thời điểm xảy ra va chạm giao thông chị Luận có biểu hiện sử dụng rượu, bia và thiếu quan sát khi tham gia giao thông.