Sử dụng dịch vụ công trực tuyến làm hộ chiếu phổ thông: Nhanh chóng, tiết kiệm

(GLO)- Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Gia Lai) đang tích cực tuyên truyền, khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, 4 để làm thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông nhằm tiết kiệm công sức, chi phí đi lại.

Trước khi đến Phòng Quản lý xuất nhập cảnh để làm hộ chiếu phổ thông (hộ chiếu không gắn chip điện tử), chị Chu Thị Kim Hiền (tổ 5, phường Hoa Lư, TP. Pleiku) đã lên mạng tìm hiểu cách đăng ký hồ sơ trực tuyến. Sau khi đăng ký tài khoản thành công trên Cổng dịch vụ công quốc gia (địa chỉ: http://dichvucong.gov.vn), điền đầy đủ thông tin đề nghị cấp hộ chiếu theo mẫu, đến khâu upload ảnh chân dung (để in trên hộ chiếu) thì hệ thống báo lỗi nên chị Hiền quyết định đến cơ quan Công an để chụp ảnh theo đúng quy chuẩn, nộp lệ phí và hoàn thành các thủ tục. Chị Hiền cho biết: “Khi tôi lên mạng để tìm hiểu thông tin thì thấy mọi người phổ biến cách đăng ký qua DVCTT rất nhiều. Tôi đăng ký tài khoản và làm theo hướng dẫn thì thấy không quá khó. Nếu ảnh chân dung của tôi được tiếp nhận, tôi hoàn toàn có thể nộp lệ phí online và nhận hộ chiếu qua đường bưu điện mà không cần phải đến cơ quan Công an. Dù có chút trục trặc nhưng tôi nhận thấy đăng ký hồ sơ trên DVCTT rất tiện lợi, nhanh chóng, tiết kiệm được nhiều thời gian, công sức cho bản thân và cả cán bộ tiếp nhận”.

Chị Hiền là trường hợp làm hộ chiếu phổ thông qua ứng dụng DVCTT mức độ 3. Còn với DVCTT mức độ 4, công dân đăng nhập vào Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công của Bộ Công an (địa chỉ: http://dichvucong.bocongan.gov.vn), đăng ký hồ sơ, thanh toán lệ phí trực tuyến, nhận hộ chiếu qua bưu chính hoặc nhận trực tiếp tại cơ quan quản lý xuất-nhập cảnh khi có kết quả. Qua các phương tiện kết nối internet (máy tính, smartphone, máy tính bảng…), người dân có thể chủ động thực hiện giao dịch vào bất kỳ thời gian nào trong ngày, tại bất kỳ nơi đâu. Cùng với lực lượng quản lý xuất-nhập cảnh cả nước, từ ngày 14-9-2022, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh tiếp nhận và xử lý hồ sơ, trả kết quả trên môi trường điện tử. Tính đến cuối tháng 10-2022, đơn vị đã tiếp nhận 344/1.452 hồ sơ trực tuyến, đạt 23,7% (vượt 3,7% so với chỉ tiêu Bộ Công an giao).

Cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh hướng dẫn người dân đăng nhập Cổng DVCTT qua hệ thống máy tính kết nối internet. Ảnh: Thúy Trinh

Bên cạnh việc tổ chức tiếp nhận hồ sơ cấp hộ chiếu phổ thông qua DVCTT mức độ 3, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ, khuyến khích người dân thực hiện DVCTT mức độ 4 ngay tại trụ sở tiếp dân, đồng thời liên kết với Bưu điện tỉnh để trả kết quả tận nhà. Cụ thể, với những công dân đến đăng ký thủ tục làm hộ chiếu, nếu đủ các điều kiện (đã đăng ký thuê bao điện thoại chính chủ; có căn cước công dân; trên 14 tuổi) nhưng chưa có tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia thì cán bộ của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh hướng dẫn tạo tài khoản để người dân khai các trường thông tin đăng ký hộ chiếu qua điện thoại cá nhân hoặc 4 máy tính kết nối internet được bố trí sẵn ở đơn vị.

Tuy nhiên, một số người dân còn ngại sử dụng DVCTT mức độ 4 khi đăng ký thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông, nhất là đối với người cao tuổi, người dân tộc thiểu số, người lao động không am hiểu công nghệ thông tin. Bên cạnh đó, một bất cập khác khi sử dụng DVCTT mức độ 4 là việc thanh toán lệ phí. Theo quy định, sau khi nộp hồ sơ trực tuyến thành công, nếu hồ sơ hợp lệ, cán bộ tiếp nhận sẽ gửi thông báo về email hoặc điện thoại cho người dân. Tuy nhiên, không phải người dân nào cũng biết kiểm tra email và ngoài nhà mạng Vinaphone, các nhà mạng còn lại hỗ trợ tin nhắn còn chậm, nhất là tin nhắn thông báo thanh toán lệ phí. Trao đổi về một số khó khăn trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục cho người dân, Trung tá Huỳnh Thị Thu Phượng-Đội trưởng Đội Quản lý xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam (Phòng Quản lý xuất nhập cảnh) cho biết: “Dù lực lượng mỏng nhưng chúng tôi cố gắng bố trí cán bộ để hướng dẫn công dân các thao tác nộp hồ sơ trên DVCTT. Tuy nhiên, hệ thống DVCTT bước đầu đi vào vận hành chưa ổn định, đôi lúc bị lỗi, việc nộp hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ có khi trục trặc. Để đạt và vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao là ít nhất 20% hồ sơ nộp qua DVCTT mức độ 4, khi người dân đến làm thủ tục ở đơn vị, chúng tôi khuyến khích họ sử dụng DVCTT. Đa số người dân đều đồng tình và hợp tác”.

Thượng tá Trương Thái Sơn-Phó Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh-thông tin: “Thực hiện thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông qua DVCTT là một trong những nội dung của Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” và Quyết định số 10695/QĐ-BCA ngày 25-12-2021 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc phê duyệt danh mục DVCTT mức độ 3, mức độ 4 cung cấp trên Cổng dịch vụ công của Bộ Công an năm 2022. Để người dân tiếp cận và sử dụng nhiều hơn DVCTT mức độ 3, 4 về cấp hộ chiếu điện tử cho công dân Việt Nam, lãnh đạo đơn vị đã quán triệt cán bộ, chiến sĩ bộ phận tiếp dân cần nêu cao văn hóa ứng xử, tinh thần phục vụ người dân, niêm yết công khai các thủ tục, trình tự đăng nhập Cổng dịch vụ công tại trụ sở tiếp dân của đơn vị. Bên cạnh đó, chúng tôi chú trọng công tác tuyên truyền trên các trang mạng xã hội, tham mưu Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các phòng thuộc Công an tỉnh, Công an các huyện, thị xã, thành phố đăng video clip hướng dẫn sử dụng DVCTT cấp hộ chiếu phổ thông trên mạng xã hội YouTube, Facebook, Zalo… Đồng thời, tham mưu, kiến nghị nâng cấp đường truyền và hệ thống máy chủ tại Cổng dịch vụ công, đảm bảo hệ thống vận hành ổn định, nâng cấp giao diện, mở rộng hơn các hình thức thanh toán để người dân dễ tiếp cận DVCTT”.