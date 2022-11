Cụm thi đua số 6 Bộ Công an tổng kết phong trào thi đua

(GLO)- Chiều 25-11, tại Công an tỉnh Gia Lai (đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 6, Bộ Công an), 6 đơn vị trong Cụm thi đua gồm Công an các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Kon Tum, Lâm Đồng và Bình Phước tổ chức hội nghị Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2022.

Tham dự có đồng chí Hồ Phước Thành-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp-Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị Bộ Công an; Thiếu tướng Rah Lan Lâm-UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai; lãnh đạo 6 đơn vị trong Cụm thi đua số 6 và các đơn vị nghiệp vụ Công an các tỉnh và Bộ Công an.

Năm 2022, với tinh thần “Chủ động, quyết liệt, sáng tạo, hướng về cơ sở”, trên cơ sở đó 100% các đơn vị, Công an địa phương, cán bộ chiến sĩ trong Cụm đăng ký danh hiệu thi đua, qua phong trào thi đua lực lượng Công an các tỉnh đã chủ động tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND các tỉnh kịp thời chỉ đạo nhiều chương trình, kế hoạch quan trọng huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc góp phần bảo đảm ANTT tại các tỉnh. Trên các lĩnh vực công tác như: xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần kỹ thuật, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm đã đạt được nhiều kết quả cao.

Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp-Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị Bộ Công an và lãnh đạo Công an các tỉnh tặng hoa chúc mừng Công an tỉnh Bình Phước (nhận nhiệm vụ đơn vị Cụm trưởng) và Công an tỉnh Kom Tum (nhận nhiệm vụ đơn vị Cụm phó). Ảnh: Nguyễn Hữu

Công an các tỉnh trong Cụm đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động triển khai lực lượng phối hợp bảo đảm tốt an ninh trật tự trên tuyến biên giới; đấu tranh vô hiệu hóa hoạt động của các thế lực thù địch, bọn phản động FULRO lưu vong, đối tượng chống đối, cơ hội chính trị; làm tốt công tác phòng ngừa trên lĩnh vực an ninh kinh tế, kịp thời ngăn chặn những phát sinh từ các dự án kinh tế, nhất là trên lĩnh vực an ninh năng lượng. Các vụ án xâm phạm an ninh quốc gia được khởi tố điều tra bảo đảm yêu cầu chính trị, pháp luật, nghiệp vụ không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm; đã đấu tranh phản bác và bóc gỡ hơn 99.000 tin, bài viết, video; vô hiệu hóa hơn 300 tài khoản xấu độc; phát hiện hơn 30 vụ khởi tố 6 vụ trên lĩnh vực tội phạm công nghệ cao; điều tra khởi tố 3 vụ mua, bán người giải cứu 14 nạn nhân...

Đã điều tra làm rõ hơn 3.100 vụ phạm pháp hình sự đạt tỷ lệ điều tra khám phá án 92%, cao hơn chỉ tiêu do Bộ Công an giao 16%, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt hơn 98%, cao hơn chỉ tiêu Bộ Công an giao 7,08%; vận động, truy bắt 440 đối tượng truy nã; bắt, khởi tố 1.355 vụ, hơn 1.400 bị can liên quan đến ma túy. Khởi tố 28 vụ án tham nhũng; hơn 2.100 vụ vi phạm về trật tự quản lý kinh tế, khởi tố 238 vụ. Công tác thu hồi tài sản tham nhũng đạt gần 67% trở lên... Trong chiến dịch “Cao điểm 90 ngày đêm” thực hiện nhiệm vụ làm sạch dữ liệu quốc gia về dân cư, cấp căn cước công dân (CCCD), định danh điện tử và thực hiện đề án 06/CP có hàng ngàn cán bộ chiến sỹ trong Cụm thi đua đã xuống địa bàn phối hợp với chính quyền cơ sở thực hiện nhiệm vụ. Mỗi cán bộ chiến sỹ đã không quản ngại khó khăn, hỗ trợ người dân trong mọi hoàn cảnh; các tổ công tác xuyên đêm mang máy móc, hồ sơ đến tận nhà làm CCCD cho những người tàn tật, già yếu không thể đi lại được... Đến nay, công tác cấp CCCD của Cụm thi đua số 6 đã đạt tỷ lệ hơn 90%.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo và những kinh nghiệm trong công tác, đồng thời nêu tồn tại, hạn chế và đưa ra những giải pháp để khắc phục trong thời gian tới.

Đồng chí Hồ Phước Thành-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đánh giá cao phong trào thi đua trong năm 2022 của Cụm thi đua số 6. Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Trong thời gian qua, Công an các tỉnh đã chủ động thực hiện công tác tham mưu, triển khai thực hiện quyết liệt các mặt công tác, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế, xã hội của khu vực và của các tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những kết quả công tác của lực lượng Công an Gia Lai trong năm 2022. Đồng thời, mong muốn các đơn vị trong Cụm thi đua tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tích cực phối hợp, phấn đấu đạt được nhiều chiến công, thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực công tác bảo đảm tốt ANTT, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn các tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp-Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị Bộ Công an biểu dương những chiến công, thành tích xuất sắc các đơn vị trong Cụm thi đua số 6 đã đạt được trong năm qua. Đồng thời khẳng định: Phong trào thi đua “Vì ANTQ” của Cụm thi đua số 6 Bộ Công an năm 2022 đã có khẩu hiệu, phương châm hành động cụ thể, gắn với các phong trào, cuộc vận động của Đảng, của Ngành, nhất là công tác xây dựng lực lượng, xây dựng chỉnh đốn đảng; bám sát chỉ tiêu công tác và nhiệm vụ chính trị của Ngành, đơn vị, địa phương. Đã chú trọng sơ kết, tổng kết gắn với các bước tổ chức kế hoạch phong trào thi đua, phát hiện các điển hình tiên tiến, mô hình, cách làm hay để biểu dương, nhân rộng. Các đơn vị đã tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương; sự giúp đỡ, ủng hộ của các ngành, đoàn thể, hệ thống chính trị và quần chúng Nhân dân để phong trào thi đua “Vì ANTQ” đạt kết quả cao.

Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: Năm 2022, phong trào thi đua “Vì ANTQ“ Cụm thi đua số 6 Bộ Công an đã diễn ra sôi nổi, đi vào trọng tâm, thực chất, hiệu quả, gắn với nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác, với các phong trào thi đua. Đặc biệt, đợt thi đua cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, mang tinh thần đổi mới, sáng tạo, hướng về cơ sở. Qua phong trào này, Công an các tỉnh đã làm tốt chức năng tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai nhiều giải pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Do đó, tình hình ANTT tiếp tục giữ vững ổn định và có những chuyển biến tích cực. Nhiều chỉ tiêu công tác của năm 2022 đảm bảo đạt và vượt so với chỉ tiêu Bộ Công an giao, đây sẽ là tiền đề để Cụm thi đua số 6 tiếp tục phát huy hiệu quả phong trào thi đua và các mặt công tác trong năm 2023.

Trên cơ sở chấm điểm phong trào thi đua, Cụm thi đua số 6 đã suy tôn, đề xuất Chính phủ, Bộ Công an xét tặng các danh hiệu thi đua đối với những đơn vị đạt thành tích xuất sắc dẫn đầu. Năm 2023, Cụm trưởng Cụm thi đua số 6 là Công an tỉnh Bình Phước và Công an tỉnh Kon Tum là đơn vị Cụm phó.