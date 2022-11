Bí thư Thành ủy Pleiku Trịnh Duy Thuân dự Ngày hội đại đoàn kết tại phường Yên Thế

(GLO)- Chiều 12-11, đồng chí Trịnh Duy Thuân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Pleiku cùng đoàn công tác đến dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại tổ dân phố 10 (phường Yên Thế, TP. Pleiku) nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2022).

Đồng chí Trịnh Duy Thuân phát biểu tại Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở tổ dân phố 10. Ảnh: Ngọc Sang

Cùng dự ngày hội có Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Thị Lan; lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Pleiku, lãnh đạo UBND phường Yên Thế.

Đại diện Ban Công tác Mặt trận tổ dân phố 10 đã báo cáo kết quả thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Theo đó, tổ dân phố 10 có 398 hộ với 1.833 khẩu. Người dân trong tổ chủ yếu sản xuất nông nghiệp và kinh doanh buôn bán nhỏ, đời sống cơ bản ổn định, số hộ khá và giàu chiếm tỷ lệ trên 75%.

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban Công tác Mặt trận tổ dân phố 10 đã phát huy trách nhiệm, thực hiện tốt đoàn kết toàn dân, tuyên truyền vận động người dân tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban MTTQ các cấp phát động. Đến nay, các cuộc vận động đã đi vào cuộc sống với những nội dung thiết thực như vận động bà con phát triển kinh tế, thực hiện nếp sống văn minh và xây dựng gia đình văn hóa, tham gia bảo vệ môi trường xanh-sạch-đẹp, góp phần bảo vệ an ninh trật tự, an ninh quốc phòng. Năm 2022, tổ dân phố không còn hộ nghèo, chỉ còn 2 hộ cận nghèo; tỷ lệ hộ đạt gia đình văn hóa chiếm 96,73%, tổ đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa trong 4 năm liên tục.

Đồng chí Trịnh Duy Thuân (bìa phải) tặng quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho bà con tổ dân phố 10. Ảnh: Ngọc Sang

Phát biểu tại ngày hội, Bí thư Thành ủy Pleiku Trịnh Duy Thuân biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được của tổ dân phố 10 trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của phường Yên Thế và TP. Pleiku. Đồng thời, đề nghị thời gian tới, tổ dân phố 10 tập trung khắc phục khó khăn, tiếp tục xây dựng tổ thành tổ dân phố văn hóa tiêu biểu trong năm 2023. Cùng với đó, cán bộ, đảng viên và Nhân dân tổ dân phố đoàn kết thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố (khóa XII) đã đề ra; quan tâm chăm lo đời sống các gia đình chính sách; thực hiện tốt nếp sống văn minh đô thị, xây dựng các nhóm dân cư tiêu biểu, góp phần xây dựng đô thị Pleiku hướng đến thành phố “Cao nguyên xanh vì sức khỏe”.

Nhân dịp này, đồng chí Trịnh Duy Thuân đã trao quà tặng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và TP. Pleiku cho cán bộ và người dân tổ dân phố 10.

Đại diện người dân, các đoàn thể tổ dân phố 10 ký kết giao ước thi đua. Ảnh: Ngọc Sang

Trong chương trình Ngày hội, Ban Công tác Mặt trận tổ dân phố 10 đã công bố danh sách khen thưởng của UBND phường Yên Thế đối với 4 hộ gia đình 3 năm liên tục đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” giai đoạn 2020-2022; tổ dân phố khen thưởng 4 tập thể và 30 gia đình đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh năm 2022. Ngoài ra, Chi hội Chữ thập đỏ tổ dân phố 10 tặng 5 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, phát động thi đua và tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp thực hiện các cuộc vận động và các phong trào đền ơn đáp nghĩa, thi đua yêu nước năm 2023.

NGỌC SANG