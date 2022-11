Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai dự Ngày hội Đại đoàn kết tại huyện Ia Grai

(GLO)- Sáng 11-11, đồng chí Phạm Thị Tố Hải-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai cùng đoàn công tác về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại làng Nú, xã Ia Khai, huyện Ia Grai.

Đồng chí Phạm Thị Tố Hải phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại làng Nú. Ảnh: Sơn Ca.

Đại diện Ban công tác Mặt trận làng Nú đã báo cáo tình hình khối đại đoàn kết dân tộc và kết quả thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Theo đó, làng Nú nằm phía Nam xã Ia Khai. Làng có 115 hộ với 406 nhân khẩu, chủ yếu là dân tộc Jrai, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 9,5%, hộ cận nghèo chiếm 17,3%. Bà con trong làng sinh sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp với tổng diện tích cây trồng trên 312,79 ha, tổng đàn gia súc 350 con, thu nhập bình quân của bà con trong làng đạt 43 triệu đồng/người/năm.

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban công tác Mặt trận thôn đã phát huy trách nhiệm thực hiện tốt đoàn kết toàn dân, tuyên truyền vận động nhân dân tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban MTTQ các cấp phát động. Đến nay, các cuộc vận động đã đi vào cuộc sống với những nội dung thiết thực như vận động bà con liên kết phát triển kinh tế, thực hiện nếp sống văn minh và xây dựng gia đình văn hóa, tham gia bảo vệ môi trường xanh-sạch-đẹp, góp phần bảo vệ an ninh trật tự, an ninh quốc phòng. Năm 2022 có 4 hộ thoát nghèo, 9 hộ thoát cận nghèo, 100% hộ gia đình sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, 87/115 hộ đạt tiêu chí gia đình văn hóa, làng Nú đạt danh hiệu làng văn hóa trong 15 năm liên tục.

Đồng chí Phạm Thị Tố Hải tặng quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho bà con làng Nú. Ảnh: Sơn Ca.

Trong không khí rộn ràng phấn khởi của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại làng Nú, đồng chí Phạm Thị Tố Hải đã cùng chung vui với bà con; đồng thời, ghi nhận và biểu dương những kết quả tích cực trong mọi mặt đời sống vật chất và tinh thần của bà con, nhất là việc phát triển kinh tế gắn với mục tiêu xóa đói giảm nghèo.

Với những tiền đề này, Bí thư Đảng ủy Khối mong muốn rằng hệ thống chính trị và tập thể nhân dân làng Nú tiếp tục phát huy truyền thống làng anh hùng, giữ gìn bản sắc văn hóa và truyền thống đoàn kết để thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động gắn với mục tiêu phát triển bền vững. Bên cạnh đó, đề nghị huyện Ia Grai tiếp tục quan tâm hỗ trợ có trọng tâm trọng điểm nhằm phát triển kinh tế-xã hội, tiếp tục kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo nhằm nâng cao đời sống cho bà con nhân dân làng Nú.

​Nhân dịp này, đồng chí Phạm Thị Tố Hải đã trao quà tặng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đến với bà con làng Nú.

Đại diện bà con làng Nú ký kết giao ước thi đua năm 2023. Ảnh: Sơn Ca.

Trong chương trình Ngày hội, Ban công tác Mặt trận làng Nú đã công bố danh sách khen thưởng của UBND xã Ia Khai đối với 3 hộ gia đình, 1 cá nhân, 1 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh năm 2022. Đồng thời, phát động thi đua và tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp thực hiện các cuộc vận động và các phong trào đền ơn đáp nghĩa, thi đua yêu nước năm 2023.