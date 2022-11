Báo động tai nạn giao thông trong thanh-thiếu niên

(GLO)- Trong 10 tháng qua, tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn tỉnh tăng cả 3 chỉ số so với cùng kỳ năm 2021. Đáng chú ý, nhiều vụ TNGT liên quan đến người điều khiển phương tiện là thanh-thiếu niên.

Nhiều vụ tai nạn thương tâm

Bữa cơm tối của vợ chồng chị Ksor H’Blenh (làng Chuét Ngol, xã Chư Á, TP. Pleiku) trôi qua trong lặng lẽ. Bởi giờ đây, tiếng cười của những đứa con đã không còn. Thất thần nhìn lên di ảnh các con, vợ chồng chị H’Blenh quặn thắt nỗi đau. Vụ TNGT kinh hoàng trưa 11-9-2022 trên đường Lê Duẩn (TP. Pleiku) đã cướp đi sinh mạng 3 đứa con của đôi vợ chồng này. Chỉ trong chớp mắt, Ksor Dương (13 tuổi)-người điều khiển xe máy và em trai là Ksor Giang (10 tuổi) tử vong tại chỗ; đứa em út Ksor Niên (7 tuổi) cũng qua đời sau một thời gian nhập viện.

Mới đây nhất, vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày 1-11, trên đường liên xã Hneng-Nam Yang (huyện Đak Đoa) đã xảy ra vụ TNGT giữa 2 xe máy khiến 1 thiếu niên tử vong. Thời điểm trên, em N.N.H. (SN 2007) điều khiển xe máy chở theo N.T.T. (SN 2007, cùng trú tại thôn Bình Giang, xã Hneng) lưu thông theo hướng từ xã Hneng đi xã Nam Yang. Khi đến đoạn thuộc thôn 1 (xã Nam Yang), xe máy của H. va chạm với xe máy lưu thông theo chiều ngược lại. Vụ TNGT khiến em H. tử vong, 2 người bị thương.

Vụ TNGT xảy ra ngày 11-9-2022 trên đường Lê Duẩn (TP. Pleiku) đã cướp đi sinh mạng của 3 đứa trẻ 13 tuổi, 10 tuổi và 7 tuổi. Ảnh: Minh Nguyễn

Tai nạn giao thông đã gây bao mất mát, trở thành nỗi ám ảnh của nhiều gia đình, nhất là khi nạn nhân đang trong độ tuổi học sinh. Đơn cử như vụ TNGT xảy ra ngày 12-3-2022 trên địa bàn huyện Chư Pưh, em H.G.P. (SN 2007, học sinh lớp 9) điều khiển xe máy chở theo bạn cùng lớp lưu thông trên quốc lộ 14 theo hướng Gia Lai-Đak Lak đã tông vào ô tô chạy cùng chiều khiến bạn học ngồi sau bị tử vong. Hay vụ TNGT ngày 1-11-2021 tại huyện Đức Cơ khiến 2 em học sinh sinh năm 2007 tử vong.

Theo thống kê của Ban An toàn giao thông tỉnh: Năm 2021 và 9 tháng năm 2022, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 64 vụ TNGT liên quan đến người điều khiển phương tiện dưới 16 tuổi, làm chết 22 người, 53 người bị thương. Trong đó, 70% số vụ liên quan đến trẻ em dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, hiện tượng thanh-thiếu niên điều khiển xe mô tô tham gia giao thông, không đội mũ bảo hiểm, rú ga, chạy tốc độ cao còn diễn ra ở nhiều địa phương; một bộ phận phụ huynh vẫn giao xe mô tô cho học sinh, con em chưa đủ tuổi điều khiển tham gia giao thông.

Quyết liệt ngăn ngừa vi phạm

Do nhận thức còn hạn chế nên nhiều gia đình dân tộc thiểu số thiếu sự quản lý, giáo dục con em. Cùng với đó, nhiều gia đình nuông chiều, sẵn sàng bán đất, cầm cố tài sản để mua xe phân khối lớn cho con. Chính vì vậy, hiện nay, tại nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh không khó để bắt gặp hình ảnh những thanh-thiếu niên điều khiển xe phân khối lớn chạy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, nẹt pô.

Tai nạn giao thông mang đến nỗi đau cho nhiều gia đình. Ảnh: Minh Nguyễn

Ông Đoàn Hữu Dũng-Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải, Phó Trưởng ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh: “Sở sẽ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương phải vào cuộc quyết liệt. Ngoài việc kiểm tra, nhắc nhở, tuyên truyền đối với thanh-thiếu niên, chúng tôi cũng đề nghị các phụ huynh không giao xe cho con em chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện. Trong trường hợp người chưa đủ điều kiện nhưng vẫn điều khiển xe máy, mô tô gây tai nạn thì đề nghị các cơ quan chức năng xử lý nghiêm người giao phương tiện”.

Tại huyện Đak Đoa, chỉ trong tháng 8 và tháng 9-2022, lực lượng Công an đã mật phục, kết hợp với tuần tra kiểm soát công khai phát hiện, xử lý hơn 50 thanh-thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó phần lớn đều đã bỏ học, đua đòi và thường rủ rê bạn bè cùng vi phạm. Thiếu tá Nguyễn Thị Thu Vinh-Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an huyện Đak Đoa) thông tin: Trên địa bàn huyện có 258 thanh-thiếu niên thường xuyên có biểu hiện vi phạm trật tự an toàn giao thông. Những thanh-thiếu niên này sử dụng các trang mạng xã hội để nhắn tin, gọi điện rủ rê, lôi kéo nhau thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. “Sau khi tạm giữ phương tiện, chúng tôi đã tuyên truyền, giáo dục, răn đe các thanh-thiếu niên vi phạm và yêu cầu ký cam kết không tái phạm. Đồng thời, đề nghị gia đình phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng, chính quyền địa phương trong việc quản lý, giám sát con cái nhằm chấm dứt tình trạng vi phạm này trong thời gian đến”-Thiếu tá Vinh cho biết.

Với sự vào cuộc quyết liệt, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã tiến hành rà soát tổng thể, lên danh sách thanh-thiếu niên thường xuyên vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trên cơ sở đó, lực lượng Công an phối hợp với hệ thống chính trị các thôn, làng đến tận nhà để tuyên truyền, răn đe cá biệt; đồng thời, cho gia đình ký cam kết không giao xe cho con em chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện. Trung tá Ksor Vi Na-Phó Trưởng Công an xã Kim Tân (huyện Ia Pa) khẳng định: “Chúng tôi phối hợp với cán bộ thôn, già làng, người có uy tín để quản lý, giáo dục đối với gia đình có con em vi phạm về trật tự an toàn giao thông; ký cam kết với gia đình trong việc quản lý phương tiện và con em mình, tuyệt đối không giao xe cho con khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe”.