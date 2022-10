Kbang giảm 15 vụ vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ rừng so với cùng kỳ năm 2021

(GLO)- Chiều 7-10, UBND huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 9 tháng, triển khai nhiệm đến cuối năm 2022.





Trong 9 tháng qua, kinh tế-xã hội Kbang tiếp tục phát triển ổn định. Tổng diện tích gieo trồng toàn huyện là 35.505 ha, đạt 100,9% so với kế hoạch năm. Công tác phòng-chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được triển khai tích cực, đặc biệt là công tác phòng chống, ứng phó bệnh dịch tả heo châu Phi; bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò. 9 tháng đầu năm, huyện đã xuất ngân sách 499 triệu đồng để mua vắc xin tiêm phòng bệnh cho đàn gia súc.

Công tác quản lý, bảo vệ rừng được thực hiện đồng bộ hơn, toàn huyện phát hiện 46 vụ vi phạm quy định của Luật Lâm nghiệp, giảm 15 vụ so với cùng kỳ năm 2021; lâm sản tạm giữ 96.111 m3 gỗ tròn, xẻ loài thông thường; 719 kg gỗ hương, Sp; 3,5 kg động vật rừng; ngoài ra, lực lượng chức năng tạm giữ 13 ô tô, 11 xe máy, 4 cưa xăng...

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hồng Hạnh





Trên cơ sở kế hoạch giao vốn đầu tư phát triển của tỉnh giai đoạn 2021-2025 với tổng kinh phí là 54,729 tỷ đồng và năm 2022 với 14,329 tỷ đồng, huyện đã phân bổ và phê duyệt danh mục vốn cho các cơ quan, đơn vị. Thực hiện cấp 83 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 70,50 ha, nâng tổng diện tích đất đã cấp lên 26.914,58ha (đạt 88,51% diện tích đất cần cấp). Giá trị sản xuất công nghiệp trong 9 tháng là 411 tỷ đồng, đạt 80,2% so với kế hoạch, tăng 61,8% so với cùng kỳ. Huyện đã cơ bản hoàn thành thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022. Thu ngân sách tại địa phương được hơn 37 tỷ đồng, đạt 91,7% so với dự toán tỉnh giao và đạt 90,7 so với dự toán huyện giao, tăng 1,4% so với cùng kỳ.

Lĩnh vực văn hóa-xã hội được quan tâm đúng mức; thực hiện đầy đủ các chính sách an sinh xã hội. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo....



Tại hội nghị, các ngành, địa phương đã báo cáo, làm rõ những kết quả đạt được, nêu lên những tồn tại, hạn chế; trên cơ sở đó, đề ra phương hướng nhiệm vụ cho thời gian tới.



Theo đó, 3 tháng cuối năm, huyện Kbang phấn đấu thực hiện hoàn thành vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ năm. Trong đó, đôn đốc, hướng dẫn người dân chăm sóc cây trồng vụ mùa 2022, chuẩn bị các điều kiện để gieo trồng vụ Đông Xuân 2022-2023. Triển khai tốt các biện pháp phòng-chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm. Hoàn thành thực hiện các dự án từ nguồn vốn sự nghiệp nông nghiệp huyện năm 2022 đảm bảo kịp thời vụ, có hiệu quả, nhất là phương án hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc Bahnar trồng mắc ca, giổi xanh. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng.

Bên cạnh đó, huyện hoàn thành điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2022 đảm bảo tiến độ, đúng thực chất. Giám sát phòng-chống dịch bệnh để có biện pháp ứng phó kịp thời, đảm bảo sức khỏe cho người dân. Tăng cường giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.



