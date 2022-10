Bộ Giáo dục và Đào tạo khảo sát việc thực hiện Chương trình "Tôi yêu Việt Nam" tại Gia Lai

(GLO)- Ngày 21-10, tại Trường Mầm non Hoa Hồng (phường Hội Thương, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) do bà Vũ Thị Huyền Trang-chuyên viên Vụ Giáo dục Mầm non làm trưởng đoàn đã khảo sát việc thực hiện Chương trình “Tôi yêu Việt Nam” trong bậc học mầm non năm học 2022-2023.

40 tỉnh, thành đã ban hành nghị quyết HĐND quy định hỗ trợ trẻ mầm non

Tham dự buổi làm việc có đại diện Công ty Honda Việt Nam, Phòng Giáo dục Mầm non và Giáo dục Tiểu học (Sở GD-ĐT); lãnh đạo Phòng GD-ĐT TP. Pleiku; cán bộ quản lý, giáo viên của Trường Mầm non Hoa Hồng và hiệu trưởng một số trường mầm non trên địa bàn thành phố.

Tại buổi khảo sát, sau phần dự giờ một tiết dạy về an toàn giao thông cho trẻ, đoàn công tác đã nghe Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Hồng Trần Thị Thủy báo cáo tình hình triển khai Chương trình “Tôi yêu Việt Nam” của nhà trường trong năm học 2022-2023. Theo đó, thực hiện sự chỉ đạo của ngành, nhà trường đã xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn về nội dung Chương trình cho tất cả cán bộ quản lý, giáo viên của trường và các nhóm lớp mầm non tư thục trực thuộc. Đồng thời, thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát, hỗ trợ, tư vấn giáo viên triển khai thực hiện Chương trình.

Bà Vũ Thị Huyền Trang-chuyên viên Vụ Giáo dục Mầm non (Bộ GD-ĐT), Trưởng đoàn khảo sát-phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Mộc Trà

Các giáo viên đã biết cách khai thác và sử dụng 26 tập phim hoạt hình và 20 tập truyện tranh vui giao thông theo đường link Chương trình cung cấp để sử dụng và lồng ghép thông qua các hoạt động giáo dục nhằm củng cố và bổ sung cho trẻ 3-5 tuổi các kiến thức, kỹ năng về an toàn giao thông.

Theo Phòng Giáo dục mầm non và Giáo dục tiểu học (Sở GD-ĐT), đến nay, 100% trường mầm non, mẫu giáo trong tỉnh đều đã triển khai Chương trình “Tôi yêu Việt Nam” với sự tham gia của gần 52.800 trẻ/2.581 lớp; 17/17 phòng GD-ĐT đã tổ chức tập huấn cụ thể về Chương trình cho cán bộ quản lý, giáo viên bậc mầm non.

Đại diện ngành GD-ĐT tỉnh, TP. Pleiku và một số trường học cũng đã nêu lên một số khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện Chương trình “Tôi yêu Việt Nam” tại địa phương, đơn vị. Cụ thể: Một số trường ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn trong việc phối hợp với phụ huynh thực hiện giáo dục an toàn giao thông cho trẻ vì nhận thức của phụ huynh còn hạn chế; cơ sở vật chất, phương tiện, giáo cụ và cả kinh phí để thực hiện Chương trình còn thiếu trong khi nguồn xã hội hóa rất hạn chế… Trên cơ sở đó, các thành viên trong đoàn khảo sát đã có sự trao đổi, tư vấn, hỗ trợ về mặt chuyên môn cho các trường trong triển khai Chương trình.

Đoàn khảo sát dự giờ một tiết dạy ngoài trời về an toàn giao thông cho trẻ tại Trường Mầm non Hoa Hồng (TP. Pleiku). Ảnh: Mộc Trà

Trước đó, ngày 20-10, đoàn công tác của Bộ GD-ĐT cũng đã khảo sát nội dung trên tại Trường Mẫu giáo Măng Non (xã Thành An, thị xã An Khê). Được biết, đợt này, Bộ GD-ĐT sẽ tiến hành khảo sát tại 5/20 địa phương mới triển khai Chương trình “Tôi yêu Việt Nam” trong năm học 2022-2023 gồm: Bà Rịa-Vũng Tàu, Gia Lai, Sóc Trăng, Lạng Sơn và Bắc Giang. Sau khi nắm bắt tình hình, đoàn công tác sẽ báo cáo cho lãnh đạo Bộ GD-ĐT để kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, giúp Chương trình được triển khai thực hiện có hiệu quả tại các cơ sở giáo dục.

MỘC TRÀ