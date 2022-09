Sở GD-ĐT Gia Lai: Hướng dẫn thực hiện các khoản thu ngoài học phí năm học 2022-2023

(GLO)- Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai, tối 7-9, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đã ban hành Công văn hỏa tốc số 2300/SGDĐT-KHTC để triển khai các nội dung tổ chức hoạt động bán trú trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học và các hoạt động giáo dục phục vụ trực tiếp người học từ nguồn thu ngoài học phí năm học 2022- 2023.

Theo đó, công tác tổ chức bán trú tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học công lập được thực hiện trên cơ sở tự nguyện, thỏa thuận, thống thất của phụ huynh. Các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch tổ chức bán trú tại trường cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học trình Phòng GD-ĐT phê duyệt để kịp thời tiến hành tổ chức hoạt động bán trú, đáp ứng nhu cầu của Nhân dân và nâng cao chất lượng giáo dục ở từng cấp học.

Công tác tổ chức bán trú tại các cơ sở giáo dục mầm non và tiểu học công lập được thực hiện trên cơ sở tự nguyện, thỏa thuận, thống thất của phụ huynh. Ảnh: Mộc Trà

Nội dung các khoản thu để phục vụ công tác tổ chức bán trú cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học, gồm: tiền ăn (tiền thực phẩm, tiền điện, nước và chất đốt); đồ dùng, dụng cụ, xà phòng, nước rửa chén, tẩy rửa, giấy vệ sinh; đồ dùng phục vụ ăn, uống cho trẻ đầu cấp mầm non và tiểu học (bát ăn cơm inox cách nhiệt, thìa inox, ca uống nước inox); đồ dùng phục vụ ngủ trưa cho trẻ đầu cấp mầm non và tiểu học (giường ngủ, chăn, màn, gối, chiếu); tiền chi trả hợp đồng nhân viên cấp dưỡng; tiền hỗ trợ cho công tác quản lý và phục vụ bán trú buổi trưa đối với học sinh tiểu học (quản lý học sinh ăn, ngủ và các hoạt động khác).

Các khoản thu để phục vụ công tác tổ chức các hoạt động giáo dục phục vụ trực tiếp người học đối với các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông, gồm: ghế ngồi chào cờ đối với học sinh đầu cấp học (lớp 1, lớp 6 và lớp 10); dọn vệ sinh khu vệ sinh; mua giấy làm bài kiểm tra, phô tô đề kiểm tra; dạy trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng Anh; dạy các môn tự chọn Tiếng Anh, Tin học cho học sinh lớp 1, lớp 2; dạy học củng cố, ôn tập kiến thức cho học sinh lớp 12 chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Công tác thu-chi thực hiện theo các thông tư, hướng dẫn, quy định cụ thể ở từng bậc học đảm bảo nguyên tắc thỏa thuận, thống nhất, tự nguyện, công khai, minh bạch, thu đủ bù chi, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nghiêm cấm lạm thu; mức thu không được vượt quá mức thu các khoản thu của những năm học trước. Các cơ sở giáo dục trao đổi thống nhất với cha mẹ học sinh và thỏa thuận (bằng văn bản) tại cuộc họp toàn thể phụ huynh của lớp, trường.

Thời gian thực hiện việc tạm thu từ ngày 7-9-2022 đến khi HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết “Quy định chi tiết danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo của các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Gia Lai”.

Sở GD-ĐT cũng giao hiệu trưởng các cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm về việc tổ chức thực hiện tạm thu, các nội dung quy định và tính hiệu quả của các hoạt động thiết yếu nêu trên; giao phòng GD-ĐT các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung hướng dẫn tại Công văn này và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ sở giáo dục theo phân cấp quản lý trong những tháng đầu năm học mới để kịp thời chấn chỉnh các sai phạm (nếu có).

MỘC TRÀ