Phiên tòa giả định giúp phụ nữ phòng-chống hoạt động "tín dụng đen"

(GLO)- Chiều 8-9, tại nhà văn hóa xã Tân An (huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai), Hội Liên hiệp phụ nữ huyện phối hợp với Hội Luật gia huyện tổ chức phiên tòa giả định để tuyên truyền phòng-chống hoạt động “tín dụng đen”. Phiên tòa thu hút trên 200 cán bộ, hội viên, người dân tham dự.

Phải dẹp cho bằng được các băng nhóm tín dụng đen

Tín dụng đen vươn 'vòi bạch tuộc', lãi suất 'cắt cổ' hơn 1.000%/năm

Đak Đoa: "Phụ nữ nói không với tín dụng đen"

Tình huống giả định đưa ra là xét xử vụ án dân sự “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” giữa ông An và bà Nga. Số tiền ban đầu bà Nga vay ông An là 45 triệu đồng, nhưng sau một thời gian lãi cộng dồn cùng với chiêu trò của người cho vay, số tiền đã lên tới 770 triệu đồng. Bị ông An đe dọa, bà Nga buộc phải ký giấy vay nợ số tiền trên. Quá trình này không có ai làm chứng và không khai báo công an địa phương.

Quang cảnh phiên tòa giả định. Ảnh: Hoàng Ngọc

Phiên tòa thu hút sự theo dõi của cán bộ, hội viên ngay từ khi bắt đầu bởi tình huống giả định sát với tình hình thực tế, cách thể hiện dễ hiểu, giúp người dân nhận thức rõ tính nghiêm minh của pháp luật, từ đó nhận diện, ngăn ngừa hành vi vi phạm từ tình trạng cho vay “tín dụng đen”.

Hội viên phụ nữ trả lời câu hỏi trắc nghiệm về kiến thức pháp luật. Ảnh: Hoàng Ngọc

Tại phiên tòa, cán bộ, hội viên phụ nữ có cơ hội tìm hiểu kiến thức pháp luật thông qua câu hỏi trắc nghiệm do Ban tổ chức đưa ra. Phiên tòa là hoạt động nhằm đổi mới nội dung, hình thức trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao hiểu biết pháp luật về phòng-chống hoạt động “Tín dụng đen”, bảo vệ bản thân trước vấn nạn này cho cán bộ, hội viên phụ nữ.

MINH CHÂU