Kỳ họp thứ 6 (chuyên đề) HĐND huyện Mang Yang khóa V quyết nghị nhiều nội dung quan trọng

(GLO)- Sáng 27-9, HĐND huyện Mang Yang khóa V (nhiệm kỳ 2021-2026) đã tổ chức Kỳ họp thứ 6 (chuyên đề) để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền. Ông Trần Đình Hiệp-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và bà Đinh Thị Minh Hà-Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì cuộc họp.

Tham gia kỳ họp có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đoàn thể, đơn vị của huyện; lãnh đạo các xã, thị trấn trên địa bàn huyện và các vị đại biểu HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Trần Đình Hiệp-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: Hà Phương

Tại Kỳ họp, đã xem xét, thông qua các tờ trình của UBND huyện gồm: Tờ trình về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện; tờ trình về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện 3 chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2022 trên địa bàn huyện; tờ trình về việc điều chỉnh phương án phân bổ ngân sách và dự toán chi ngân sách năm 2022; tờ trình về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cải tạo Hội trường UBND huyện; tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2022; tờ trình đề nghị thông qua phương án sử dụng nguồn tăng thu ngân sách năm 2022.

Phát biểu tại kỳ họp, các đại biểu đều thống nhất với nội dung các tờ trình đã nêu, đồng thời kiến nghị đến HĐND huyện một số ý kiến mà cử tri quan tâm như: Bố trí quỹ đất cho người dân tái định cư xã Lơ Pang; công trình nước sạch phục vụ cho người dân trên địa bàn huyện; một số bất cập trong đầu tư công…

Tại kỳ họp các đại biểu HĐND huyện cũng đã tập trung thảo luận những vấn đề còn tồn tại, thống nhất đưa ra các giải pháp để khắc phục. Đồng thời, thống nhất thông qua 7 dự thảo nghị quyết gồm: Nghị quyết phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Mang Yang; Nghị quyết phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2022; Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung một số dự án trong kế hoạch đầu tư công năm 2022; Nghị quyết điều chỉnh phương án phân bổ ngân sách và dự toán chi ngân sách năm 2022; Nghị quyết sử dụng nguồn tăng thu ngân sách cấp huyện năm 2022; Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cải tạo Hội trường UBND huyện Mang Yang.

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Hà Phương

Kết luận kỳ họp, Chủ tịch HĐND huyện Trần Đình Hiệp nhấn mạnh: Các Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp có ý nghĩa hết sức quan trọng cụ thể hóa các Nghị quyết HĐND tỉnh, Kế hoạch UBND tỉnh, Nghị quyết của Huyện ủy là cơ sở để các cấp, các ngành tổ chức thực hiện nhằm thúc đẩy kinh tế-xã hội tiếp tục phát triển, giữ vững ổn định chính trị, an ninh, trật tự an toàn xã hội, từng bước nâng cao đời sống của người dân. Đồng thời là việc làm có ý nghĩa vô cùng to lớn vừa góp phần phát triển sản xuất kinh doanh, vừa tạo việc làm, chăm lo an sinh xã hội. Đặc biệt là đối với các đối tượng yếu thế, các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Chủ tịch HĐND huyện đề nghị, ngay sau kỳ họp này, UBND huyện cần xây dựng, hướng dẫn cụ thể đảm bảo theo đúng quy trình, quy định của pháp luật, có kế hoạch chi tiết hoàn thiện các thủ tục hồ sơ phấn đấu giải ngân 100% vốn kế hoạch giao. Đặc biệt lưu tâm đến giải pháp vừa đẩy mạnh tiến độ vừa sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nguồn lực đầu tư của Nhà nước. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương và nhất là các cá nhân chịu trách nhiệm trong việc hướng dẫn triển khai thực hiện nghị quyết được HĐND huyện thông qua. Đồng thời, đề nghị Thường trực HĐND huyện, các ban của HĐND huyện, các tổ đại biểu và các vị đại biểu HĐND huyện theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với UBND huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tăng cường giám sát việc triển khai tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện.