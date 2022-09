Gia Lai giải quyết hiệu quả nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo hợp pháp

(GLO)- Sáng 26-9, đoàn công tác do ông Nguyễn Tiến Trọng-Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Gia Lai nhằm công bố kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.

Qua thanh tra từ ngày 17 đến 23-8 tại 4 huyện Đak Đoa, Mang Yang, Chư Prông, Chư Păh, đoàn công tác đánh giá: Nhìn chung, công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở tỉnh Gia Lai trong giai đoạn 2019-2021 luôn được quan tâm, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Các ngành, địa phương đã tích cực, chủ động phối hợp tham mưu cho UBND các cấp giải quyết hiệu quả nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo chính đáng, hợp pháp. Công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tập huấn, bồi dưỡng pháp luật được chú trọng. Việc triển khai cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất cho cơ sở tôn giáo được quan tâm triển khai thực hiện và đảm bảo, tạo được sự đồng thuận trong chức sắc, chức việc, tín đồ các tổ chức tôn giáo.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Lam Nguyên

Việc tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của tổ chức và cá nhân đã được các cấp, các ngành quan tâm đảm bảo; công tác chăm lo đời sống của đồng bào có hoàn cảnh khó khăn trong vùng có đạo được chính quyền các cấp thực hiện thường xuyên, hiệu quả. Đa số chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ nêu cao tinh thần yêu nước, đồng hành cùng dân tộc với phương châm “Sống tốt đời, đẹp đạo”. Những âm mưu, phương thức thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo xâm phạm an ninh quốc gia được nhận diện, phát hiện kịp thời. Mối quan hệ giữa các cấp chính quyền, Mặt trận và đoàn thể các cấp với tổ chức, chức sắc ngày càng gần gũi, gắn bó mật thiết; phát huy được vai trò, vị trí của chức sắc, tổ chức tôn giáo trực thuộc trong phát triển kinh tế-xã hội, ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương...

Bên cạnh đó, đoàn thanh tra cũng kiến nghị một số nội dung: nghiên cứu thực trạng, đánh giá, phân loại các cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh, từ đó đề xuất, kiến nghị việc quản lý các cơ sở này; tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ công chức tham mưu quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, đặc biệt là đội ngũ công chức cấp huyện và cấp xã. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; kịp thời nắm bắt tình hình và xử lý triệt để các vi phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; đất đai; xây dựng liên quan đến lĩnh vực này. Ngoài ra, cần phân định trách nhiệm trong công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành chức năng trong việc giải quyết các thủ tục hành chính và các vấn đề liên quan đến công tác lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Lam Nguyên

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên cơ bản thống nhất các nội dung trong kết luận thanh tra cũng như ghi nhận những kiến nghị của đoàn công tác. Từ những thiếu sót được nêu ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định sẽ chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương có giải pháp khắc phục, xử lý, qua đó tăng cường và chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo nhằm thực hiện tốt hơn nữa chính sách, pháp luật ở lĩnh vực này trong thời gian tới.

LAM NGUYÊN