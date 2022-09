Gia Lai: Đồng loạt kiểm tra các cơ sở kinh doanh karaoke

(GLO)-Chỉ hơn nửa tháng trở lại đây, cả nước liên tiếp xảy ra các vụ cháy tại những cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke làm hàng chục người chết và bị thương. Trước những diễn biến phức tạp trên, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC-CNCH) Công an tỉnh và Công an các huyện, thị xã, thành phố tổng kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn về PCCC tại các cơ sở này.

Thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an và chỉ đạo của UBND tỉnh về bảo đảm an toàn PCCC-CNCH đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, bar, ngày 9-9, Giám đốc Công an tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2242/KH-CAT-PC07 chỉ đạo lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH và Công an các địa phương đồng loạt ra quân kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC-CNCH đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn. Thời gian kiểm tra từ ngày 10 đến ngày 23-9-2022.

Lực lượng chức năng kiểm tra an toàn về PCCC tại quán karaoke Paradise . Ảnh: Lê Anh

Theo số liệu thống kê của Công an tỉnh, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 139 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke đang hoạt động. Để chấn chỉnh và kịp thời khắc phục những tồn tại hạn chế trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC-CNCH, chiều 12 và ngày 13-9, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh đã cử lực lượng ra quân tiến hành kiểm tra đột xuất đối với 7 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke thuộc phân cấp quản lý trên địa bàn TP. Pleiku.

Thượng tá Đặng Ngọc Hùng-Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh-thông tin: Việc tổng kiểm tra lần này nhằm đánh giá kịp thời và giải quyết những khó khăn, vướng mắc của các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trong việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC-CNCH. Từ đó, đánh giá vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ sở trong việc tổ chức thực hiện và duy trì các điều kiện đảm bảo an toàn về PCCC cũng như ý thức chấp hành của những người làm việc tại cơ sở kinh doanh dịch vụ này.

Thông qua việc kiểm tra, nhằm phát hiện những sơ hở, thiếu sót mới phát sinh về PCCC để có biện pháp khắc phục kịp thời, đảm bảo an toàn cho cơ sở trong quá trình hoạt động kinh doanh. "Trong quá trình kiểm tra, ngoài việc nhắc nhở, hướng dẫn khắc phục những tồn tại, thiếu sót thì đối với các cơ sở có những vi phạm nghiêm trọng, không đảm bảo an toàn về PCCC chúng tôi sẽ kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật"-Thượng tá Đặng Ngọc Hùng nhấn mạnh.

Lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh kiểm tra hệ thống máy bơm PCCC tại cơ sở kinh doanh karaoke Paradise. Ảnh: Lê Anh

Qua kiểm tra đột xuất tại một số cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn TP. Pleiku cho thấy, hầu hết các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke đều đầu tư cho công tác PCCC, tổ chức thực hiện khá đầy đủ các quy định của pháp luật về PCCC. Ông Phạm Đăng Hiền-quản lý cơ sở kinh doanh karaoke Paradise (phường Ia Kring, TP. Pleiku)-cho biết: "Cơ sở kinh doanh của chúng tôi có 30 phòng hát, trong quá trình đầu tư xây dựng và đi vào hoạt động, cơ sở đặc biệt quan tâm đến vấn đề an toàn về PCCC. Cơ sở hiện có 2 hệ thống thoát hiểm bằng cầu thang bộ, hệ thống báo cháy tự động và tất cả các phương tiện, trang thiết bị chữa cháy được kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên. Ngoài ra, cơ sở cũng đã cử 8 nhân viên tham gia tập huấn các lớp nghiệp vụ về PCCC và thường xuyên có mặt để làm nhiệm vụ khi cần. Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện các thiếu sót chúng tôi sẽ khắc phục ngay khi cơ quan chức năng yêu cầu".

Ngoài các cơ sở kinh doanh chấp hành tốt, tại thời điểm kiểm tra, vẫn còn một số cơ sở chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện an toàn PCCC. “Các lỗi chủ yếu qua kiểm tra phát hiện như: Cửa thoát hiểm từ các phòng hát ra bên ngoài chưa đúng yêu cầu kỹ thuật; diện tích lối thoát hiểm chưa đảm bảo; trang thiết bị chữa cháy chưa được bảo dưỡng thường xuyên và một số bình chữa cháy hết hạn sử dụng; hệ thống điện được đấu nối thêm nằm ngoài thiết kế ban đầu. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh karaoke được phân cấp quản lý…

Ngay sau khi kiểm tra, chúng tôi đã lập biên bản đối với các lỗi vi phạm trên, đồng thời yêu cầu chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke khắc phục những tồn tại, vi phạm, chấn chỉnh kịp thời…”-Thượng tá Đặng Ngọc Hùng thông tin thêm.

Lực lượng Cảnh sát PCCC kiểm tra lối thoát hiểm và trang thiết bị chữa cháy tại quán karaoke. Ảnh: Lê Anh

Còn tại các địa phương, ngay sau khi có kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh, công an các địa phương đã tổ chức rà soát các cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn để xây dựng kế hoạch tổng kiểm tra nhằm phát hiện, xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật về PCCC.

Thượng tá Trần Đăng Khoa-Phó trưởng Công an huyện Kbang cho biết: Trên địa bàn huyện có 5 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke. Thực hiện đợt tổng kiểm tra an toàn về PCCC tại các cơ sở này, công an huyện đã xây dựng kế hoạch để tham mưu cho UBND huyện thành lập đoàn liên ngành gồm: Công an huyện, Phòng Tài chính-Kế hoạch, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Kinh tế-Hạ tầng, Điện lực huyện Kbang để thực hiện công tác kiểm tra.

Từ ngày 14-9, đoàn liên ngành sẽ tiến hành tổng kiểm tra để kịp thời phát hiện những thiếu sót mới phát sinh về an toàn PCCC-CNCH và an ninh trật tự nhằm có biện pháp khắc phục đảm bảo an toàn cho cơ sở trong quá trình hoạt động kinh doanh, cũng như đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.

