Gia Lai đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2022-2025

(GLO)- Thực hiện Quyết định số 21/QĐ-TTg ngày 6-1-2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025”; Quyết định số 212/QĐ-BTTTT ngày 19-2-2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 21/QĐ-TTg; UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tại Kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2022-2025 đã xác định rõ các mục đích, yêu cầu, nội dung thực hiện. Cụ thể như: Đào tạo ngắn hạn về an toàn thông tin theo hình thức tập trung, trực tuyến hoặc kết hợp giữa tập trung và trực tuyến về an toàn thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan, tổ chức nhà nước trên địa bàn tỉnh. Thực hiện chuẩn hóa kỹ năng an toàn thông tin trong các cơ quan, tổ chức. Đào tạo kiến thức, kỹ năng an toàn thông tin cho các tổ chức, cá nhân. Triển khai đào tạo, tập huấn an toàn thông tin theo cơ chế xã hội hóa.

Ảnh minh họa, nguồn internet

Nguồn kinh phí để thực hiện Kế hoạch này bao gồm ngân sách nhà nước; nguồn vốn của doanh nghiệp; nguồn kinh phí hỗ trợ, đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Để tổ chức thực hiện, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này; tham mưu điều chỉnh, bổ sung nội dung thực hiện cho phù hợp với thực tế tình hình triển khai.

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị rà soát đội ngũ lãnh đạo, quản lý, cán bộ kỹ thuật chuyên trách hoặc kiêm nhiệm về an toàn thông tin, thành viên Đội ứng cứu sự cố an ninh mạng của tỉnh, công chức, viên chức và người lao động có sử dụng thiết bị công nghệ thông tin khi làm việc của các cơ quan, tổ chức của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội, doanh nghiệp để đăng ký tham gia các khóa đào tạo, tập huấn do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện Kế hoạch; định kỳ hàng năm báo cáo UBND tỉnh kết quả triển khai thực hiện và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

Giao Sở Tài chính hàng năm, tại thời điểm xây dựng dự toán, căn cứ khả năng cân đối ngân sách và trên cơ sở dự toán các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan, kiểm tra, tổng hợp, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí kinh phí theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành để triển khai các nhiệm vụ trong Kế hoạch.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo tổ chức triển khai đào tạo kiến thức, kỹ năng cơ bản về an toàn thông tin trong các cơ sở giáo dục, đào tạo. Triển khai các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực ngành tại Quyết định số 21/QĐ-TTg ngày 6-1-2021 của Thủ tướng Chính phủ và theo các hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các đơn vị: Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý. Cử cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia đào tạo, tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng an toàn thông tin và các khóa đào tạo thạc sỹ, kỹ sư, cử nhân an toàn thông tin trong nước.

Đồng thời, truyền thông, nâng cao nhận thức về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hội, hiệp hội tổ chức các câu lạc bộ sinh viên an toàn thông tin, hoạt động hướng nghiệp, cuộc thi an toàn thông tin, hội chợ việc làm; hỗ trợ sinh viên thực tập, làm việc thực tế tại các tổ chức, doanh nghiệp và các hoạt động khác theo yêu cầu thực tiễn.

Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện hàng năm (thông qua Sở Thông tin và Truyền thông), lồng ghép trong báo cáo về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của đơn vị, địa phương hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.