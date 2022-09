Đak Đoa: Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

(GLO)- Ngày 31-8, UBND huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2021-2022 và triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023.

Ngành Giáo dục Gia Lai: Tuyên dương, khen thưởng năm học 2021-2022

Ngành Giáo dục huyện Chư Pưh quyết tâm đổi mới, sáng tạo

Từ 21-8, Bộ Giáo dục và Đào tạo phân chia thời gian nộp lệ phí xét tuyển đại học

Năm học qua, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đak Đoa có 56 cơ sở giáo dục với 827 lớp và 33.198 học sinh. Ngành đã thực hiện tốt các cuộc vận động và các phong trào thi đua, với những giải pháp sáng tạo, chủ động để nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục toàn diện của mỗi đơn vị trường học. Đồng thời, tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tỷ lệ huy động trẻ mầm non và học sinh phổ thông đến lớp đạt và vượt kế hoạch. Tỷ lệ học sinh tiểu học hoàn thành chương trình đạt trên 98%. Tỷ lệ học sinh đủ điều kiện tốt nghiệp THCS đạt 99,4%. Các đơn vị trường học đã thực hiện kế hoạch theo Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân. Công tác nâng cao chất lượng mũi nhọn được quan tâm...

Các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào dạy tốt-học tốt năm học 2021-2022 được UBND huyện khen thưởng. Ảnh: Thanh Nhật

Hội nghị đã công bố quyết định của Chủ tịch UBND huyện Đak Đoa công nhận 4 đơn vị “Tập thể Lao động tiên tiến” có thành tích trong phong trào thi đua dạy tốt-học tốt năm học 2021-2022, quyết định tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” cho 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua dạy tốt- học tốt năm học 2021-2022. Đồng thời, công bố quyết định của Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho 4 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2021-2022...

Triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023, Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đak Đoa bám sát chỉ đạo của Bộ Giáo dục-Đào tạo và của tỉnh, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Chú trọng khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt chương trình giáo dục theo kế hoạch đề ra. Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học. Phối hợp với chính quyền địa phương làm tốt công tác duy trì sỹ số học sinh ra lớp ở các cấp học, nhất là địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.

Huyện tiếp tục xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, dân chủ, kỷ cương; tăng cường an ninh, an toàn trường học; chú trọng công tác giáo dục thể chất, y tế trường học; xây dựng văn hóa học đường, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện kế hoạch tổng thể của ngành Giáo dục và Đào tạo thích ứng với tình hình dịch Covid-19 bảo đảm tổ chức dạy và học an toàn, chất lượng…

Bên cạnh đó, tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý giáo dục, sắp xếp giáo viên ở các cấp học bảo đảm công tác dạy và học. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục. Nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh theo Đề án dạy học ngoại ngữ. Tăng cường cơ sở vật chất, phòng học, bổ sung trang-thiết bị, đồ dùng dạy và học để thực hiện chương trình sách giáo khoa mới theo lộ trình…

THANH NHẬT