Gia Lai: Hơn 800 cán bộ, giáo viên tham gia khóa bồi dưỡng hè

(GLO)- Sáng 14-8, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Gia Lai phối hợp với Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh khai mạc khóa bồi dưỡng thường xuyên hè năm 2022 dành cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên bậc học mầm non và phổ thông.

Dự lễ khai mạc có các ông: Nguyễn Văn Long-Phó Giám đốc Sở GD-ĐT, Huỳnh Văn Sơn-Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh và lãnh đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của 2 đơn vị.

Quang cảnh khai mạc khóa bồi dưỡng. Ảnh: Mộc Trà

Tham gia khóa bồi dưỡng có 872 cán bộ quản lý, giáo viên mầm non và phổ thông được chia thành 14 lớp. Theo đó, từ ngày 13 đến 16-8, các học viên sẽ được giảng viên của Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh bồi dưỡng về các nội dung: xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường phù hợp với bối cảnh địa phương, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn; xây dựng văn hóa nhà trường ở trường tiểu học, THCS và THPT; xây dựng trường học an toàn, phòng-chống bạo lực học đường ở trường tiểu học, THCS và THPT; phát triển kỹ năng tuyên truyền phối hợp cha mẹ trẻ nhằm huy động trẻ mầm non ra lớp đạt chỉ tiêu và đảm bảo hoàn thành mục tiêu chương trình giáo dục mầm non theo từng độ tuổi.

Phát biểu khai mạc khóa bồi dưỡng, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Nguyễn Văn Long nhấn mạnh: Công tác bồi dưỡng thường xuyên là nhiệm vụ bắt buộc hàng năm của ngành GD-ĐT nhằm nâng cao phẩm chất, năng lực chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ quản lý và giáo viên, đáp ứng yêu cầu phát triển của giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trong giai đoạn mới cũng như yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp.

Để khóa học đạt kết quả cao, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT đề nghị các học viên chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của lớp học, tập trung tiếp thu, nghiên cứu, cập nhật tối đa kiến thức; từ đó vận dụng hiệu quả trong quá trình quản lý, giảng dạy và bồi dưỡng đại trà cho giáo viên của các cơ sở giáo dục.

Kết thúc đợt bồi dưỡng, học viên sẽ viết bài thu hoạch để đánh giá mức độ tiếp thu các nội dung đã được bồi dưỡng; đồng thời, làm cơ sở để nhà trường đánh giá xếp loại viên chức trong năm học 2022-2023.

MỘC TRÀ