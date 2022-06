Gia Lai bàn giao 11 căn nhà gia đình liệt sĩ và hộ nghèo

(GLO)- Ngày 14-6, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Ko tổ chức lễ bàn giao 10 ngôi nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.



Bàn giao nhà cho bà Rmah Choai (làng Su A, xã Ia Ko, huyện Chư Sê). Ảnh: Hoàng Viên

Theo đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã trao 6 căn nhà xây mới cấp 4, diện tích 30 m2 (30 triệu đồng/căn) và 4 căn nhà sửa chữa (hỗ trợ 10 triệu đồng/căn) cho hộ nghèo của các làng O Bung, Vel, Su A. Tổng giá trị hỗ trợ hơn 210 triệu đồng được trích từ nguồn kinh phí “Quỹ Vì người nghèo năm 2022”.



* Cùng ngày 14-6, Phòng Tổ chức cán bộ (Công an tỉn) phối hợp với Công an thị xã Ayun Pa tổ chức lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sĩ Rmah Tân tại tổ 3 (phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa).



Liệt sĩ Rmah Tân (26 tuổi, người dân tộc Jrai) là chiến sĩ Đội An ninh Công an huyện Ayun Pa (nay là Công an thị xã Ayun Pa). Đêm 22-6-2004, anh cùng đồng đội tổ chức vượt sông Yun để truy quét những kẻ cầm đầu trong tổ chức phản động FULRO lẩn trốn tại địa bàn xã Ia Yeng thì gặp lũ quét. Do trời tối, mưa lớn, anh Tân bị nước cuốn, hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an tỉnh tặng quà cho bà Trần Thị Thìn (mẹ của liệt sĩ Rmah Tân). Ảnh: Lê Ánh

Mẹ của liệt sĩ Rmah Tân là bà Trần Thị Thìn hiện đang sống trong căn “Nhà tình nghĩa” được xây từ năm 2004, bị xuống cấp trầm trọng. Được sự quan tâm, chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Tổ chức cán bộ và Công an thị xã Ayun Pa đã rà soát các hạng mục hư hỏng, tiến hành tu sửa căn nhà với tổng kinh phí 50 triệu đồng từ Quỹ “Nghĩa tình đồng đội”.



Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng đến kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022) nhằm tri ân, tôn vinh các anh hùng, liệt sĩ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, thể hiện sự quan tâm của các cấp lãnh đạo đối với thân nhân các anh hùng, liệt sĩ, thương bệnh binh trên địa bàn tỉnh.



HOÀNG VIÊN – LÊ ÁNH