(GLO)- Chiều 18-5, Tiểu ban An ninh-Y tế thuộc Ban Tổ chức Tuần lễ các sự kiện chào mừng 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai (24/5/1932-24/5/2022) đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an ninh, trật tự, y tế cho tuần lễ. Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn-Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Tiểu ban chủ trì hội nghị.





Công an TP. Pleiku tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát các tuyến địa bàn trọng điểm về an ninh, trật tự. Ảnh: Lê Ánh

Các thành viên trong Tiểu ban gồm: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Y tế, UBND TP. Pleiku, Sở Ngoại vụ, Điện lực Gia Lai, Viettel Gia Lai và VNPT Gia Lai. Ngay sau khi Tiểu ban được thành lập, các đơn vị đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao, cụ thể: lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự trên tuyến biên giới, quản lý chặt hoạt động xuất nhập cảnh, đảm bảo an toàn các hoạt động của Lễ kỷ niệm tại TP. Pleiku và bảo vệ an toàn đối các đoàn khách quốc tế, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm, làm việc tại Gia Lai; ngành Y tế có kế hoạch cụ thể về phòng-chống dịch Covid-19, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở lưu trú; ngành Điện lực cung cấp nguồn điện ổn định, an toàn, liên tục cho các địa điểm diễn ra hoạt động; Viettel và VNPT Gia Lai đảm bảo an ninh thông tin, an toàn mạng lưới viễn thông… Đến thời điểm hiện tại, Tiểu ban An ninh-Y tế cơ bản đã sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tại hội nghị, lãnh đạo các đơn vị đã có nhiều kiến đóng góp, đề xuất giải pháp cụ thể để lễ kỷ niệm diễn ra an toàn, theo đúng lịch trình.



Kết luận hội nghị, Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn-Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Tiểu ban đánh giá cao công tác phối hợp giữa các lực lượng. Trưởng Tiểu ban An ninh-Y tế đề nghị, các đơn vị thường xuyên trao đổi thông tin, nắm chắc chương trình làm việc của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đoàn khách quốc tế, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm, nơi tổ chức các sự kiện. Riêng đối với lực lượng Công an, các đơn vị nghiệp vụ tập trung lực lượng, phương tiện, bố trí quân số ứng trực, sẵn sàng tham gia thực hiện nhiệm vụ trong mọi tình huống; tăng cường cán bộ bám, nắm địa bàn cơ sở; chủ động tấn công, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp; phân luồng, bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các tuyến đường; chủ động phương án phòng-chống cháy nổ và cứu hộ, cứu nạn...



Đến thời điểm hiện tại, Công an tỉnh đã huy động trên 350 phương tiện, gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với hàng trăm bảo vệ dân phố, dân phòng ngày đêm thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối cho Tuần lễ các sự kiện chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai.



LÊ ÁNH