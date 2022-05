Krông Pa: Xử phạt hành chính vi phạm an toàn giao thông hơn 726 triệu đồng

(GLO)- Sáng 11-5, Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với Ban An toàn giao thông huyện Krông Pa về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2022 trên địa bàn.





Quang cảnh buổi làm việc giữa Ban An toàn giao thông tỉnh và Ban An toàn giao thông huyện Krông Pa. Ảnh: Minh Nguyễn

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông huyện, 4 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông làm 6 người chết, 2 người bị thương; tăng 2 người chết so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân phần lớn các vụ tai nạn giao thông là do người điều khiển phương tiện, người tham gia giao thông đi không đúng làn đường, chuyển hướng không nhường đường và thiếu chú ý quan sát.



Bên cạnh đó, qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng Công an huyện đã xử phạt 1.472 trường hợp vi phạm; tạm giữ 19 ô tô, 241 mô tô; 1.221 giấy tờ xe các loại; phạt hành chính hơn 726 triệu đồng. Ngoài ra, qua xử lý chuyên đề về nồng độ cồn đã phát hiện, lập biên bản 178 trường hợp và xử phạt hơn 418 triệu đồng; tước giấy phép lái xe 24 trường hợp; xử lý 42 trường hợp xe quá khổ, quá tải với số tiền hơn 111 triệu đồng; tạm giữ 35 xe mô tô độ chế, hết niên hạn sử dụng, vận chuyển lâm sản trái phép.

Phó Tổng Biên tập Báo Gia Lai Đoàn Minh Dưỡng tham gia góp ý tại buổi làm việc. Ảnh: Minh Nguyễn





Tại buổi làm việc, các thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh đánh giá cao về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện, đặc biệt là việc triển khai vận động học sinh đi xe đạp đến trường. Cùng với đó, Ban An toàn giao thông tỉnh cũng đề nghị huyện tăng cường phối hợp với các xã, thị trấn gọi hỏi, răn đe và yêu cầu ký cam kết chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ đối với thanh thiếu niên thường xuyên điều khiển xe ô tô vi phạm; tăng cường đào tạo để cấp giấy phép lái xe đối với người dân tộc thiểu số; quan tâm bố trí kinh phí bảo trì đường bộ và kinh phí cho công tác tuyên truyền vận động, phục vụ nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông...



MINH NGUYỄN