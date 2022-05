Gia Lai: Tập huấn nghiệp vụ đăng ký xe cho Công an cấp huyện, cấp xã

(GLO)- Sáng 11-5, Công an tỉnh đã khai mạc lớp tập huấn nội dung Thông tư số 15/2022/TT-BCA và Thông tư số 16/2022-BCA ngày 6-4-2022 của Bộ Công an cho hơn 140 học viên là lãnh đạo Công an cấp huyện phụ trách Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự; cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ đăng ký phương tiện, xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực giao thông của Công an cấp huyện và Công an 28 xã đủ điều kiện được phân cấp đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông.

Các đại biểu tham gia hội nghị tập huấn nghiệp vụ đăng ký và quản lý phương tiện. Ảnh: Nguyễn Hữu

Tại lớp tập huấn, học viên được phổ biến, quán triệt quan điểm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Cục Cảnh sát Giao thông (CSGT) về công tác nghiệp vụ của lực lượng CSGT trong tình hình mới; công tác phân cấp đăng ký xe và xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đối với Công an cấp huyện, Công an cấp xã; một số nội dung cơ bản, điểm mới của Thông tư số 15, Thông tư số 16 của Bộ Công an quy định về phân cấp đăng ký xe cho Công an cấp huyện, Công an cấp xã; quy trình đăng ký xe và sử dụng phần mềm đăng ký xe; trình tự, thủ tục thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 lĩnh vực đăng ký xe trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an... Sau phần lý thuyết, các học viên tham gia thực hành đăng ký, cấp biển số xe ô tô, mô tô trên máy tính và được giải đáp những thắc mắc liên quan đến quá trình thực hiện.

Phát biểu chỉ đạo tại lớp tập huấn, Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Giám đốc Công an tỉnh-nhấn mạnh: Việc phân cấp đăng ký xe là một trong những chủ trương lớn của Bộ Công an nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. Để thực hiện tốt công tác này đòi hỏi các đơn vị như: Phòng CSGT, Phòng Hậu cần-Kỹ thuật (Công an tỉnh), Công an cấp huyện và những cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phải nêu cao tinh thần, trách nhiệm, luôn chủ động trong công tác, có sự trao đổi để giải quyết những vướng mắc, chia sẻ khó khăn. Kết thúc đợt tập huấn, Phòng CSGT tiếp tục cử cán bộ có kinh nghiệm trong công tác đăng ký phương tiện để hướng dẫn, hỗ trợ Đội CSGT-Trật tự Công an cấp huyện và Công an cấp xã thực hiện thành thạo, đúng quy trình, quy định trong công tác, qua đó phục vụ người dân ngày càng tốt hơn; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân khi đến đăng ký xe nói riêng và các lĩnh vực liên quan đến thủ tục hành chính nói chung.

Từ ngày 21-5-2022, 16 đơn vị Công an cấp huyện (trừ TP. Pleiku) và Công an 28 xã đủ điều kiện theo quy định sẽ tiến hành thực hiện công tác đăng ký, cấp biển số xe ô tô, mô tô.

NGUYỄN HỮU