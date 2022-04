Vì môi trường làm việc văn minh, lành mạnh

(GLO)- Phong trào “Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” được Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương duy trì thực hiện thường xuyên. Phong trào đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần động viên, khích lệ cán bộ, công chức, viên chức thi đua lao động sản xuất, thực hiện tốt nhiệm vụ, xây dựng môi trường làm việc văn minh, lành mạnh.





Toàn tỉnh hiện có 1.322/1.695 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, chiếm 77,99%. Ông Nguyễn Văn Hạnh-Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch-cho biết, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã phối hợp với Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện với nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả, phù hợp với đặc điểm riêng của từng cơ quan, đơn vị.

Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang đẩy mạnh tuyên truyền an toàn vệ sinh lao động đến với công nhân. Ảnh: Đinh Yến



Hàng năm, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký thực hiện phong trào “Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”. Liên đoàn Lao động tỉnh chủ động phối hợp với thủ trưởng các cơ quan đẩy mạnh triển khai thực hiện phong trào đến cán bộ, công chức, viên chức. Lồng ghép các nội dung, tiêu chí xây dựng phong trào gắn với phong trào “Xanh-sạch-đẹp, an toàn vệ sinh lao động”...



Bà Trần Lệ Nhung-Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh-cho hay: Những năm qua, các cấp Công đoàn phát động phong trào thi đua lao động sản xuất, công tác, học tập, sáng tạo. Trong đó, nhiều phong trào thi đua yêu nước có tính lan tỏa mạnh mẽ như: “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, “Phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn vững mạnh”, “Xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Xanh-sạch-đẹp”, “Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”, “Thi đua dân vận khéo” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Với những kết quả nổi bật, Liên đoàn Lao động tỉnh là 1 trong 64 cơ quan, đơn vị vừa được UBND tỉnh công nhận danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” giai đoạn 2017-2021.



Phong trào “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” đã góp phần xây dựng môi trường làm việc, kinh doanh lành mạnh, an toàn, giữ gìn nếp sống văn minh nơi công cộng. Bà Phạm Thị Mến-Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang-chia sẻ: Công ty có hơn 1.500 cán bộ, công nhân, người lao động. Hàng năm, người lao động được trang bị bảo hộ lao động theo quy định, được hỗ trợ ăn giữa ca (20.000 đồng/suất). Trang-thiết bị, phương tiện làm việc được kiểm tra định kỳ, công nhân được tập huấn kỹ năng an toàn vệ sinh lao động nhằm không để xảy ra tai nạn. Người lao động tự giác thực hiện nghiêm các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; không mắc các tệ nạn xã hội; xây dựng khuôn viên cơ quan, công sở xanh-sạch-đẹp; thực hiện nếp sống văn hóa nơi làm việc như không hút thuốc lá trong phòng làm việc, không uống rượu bia trong giờ làm việc, trang phục gọn gàng, lịch sự được chú trọng.



Thành phố Pleiku là một trong những địa phương dẫn đầu phong trào xây dựng nếp sống văn hóa trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Ông Nguyễn Xuân Hà-Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin TP. Pleiku-cho biết: Để đạt chuẩn văn hóa, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phải đảm bảo các tiêu chí như: 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đạt danh hiệu lao động tiên tiến trở lên; 90% trở lên cán bộ, công chức, viên chức không vi phạm các quy định về nếp sống văn minh thực hành tiết kiệm; không có cán bộ, công chức, viên chức và người lao động mắc các tệ nạn xã hội… Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao cũng được duy trì và đẩy mạnh phát triển.



Phong trào “Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” tạo động lực để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh. “Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong đó gắn với phong trào “Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”. Thời gian tới, Sở tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về nếp sống văn hóa công sở gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cơ quan, đơn vị cần xây dựng, hoàn thiện quy định về xây dựng văn hóa công sở; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong xây dựng và triển khai thực hiện; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát để đạt kết quả tốt hơn”-ông Hạnh nhấn mạnh thêm.



ĐINH YẾN