Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Không chủ quan, mất cảnh giác với diễn biến mới của dịch bệnh

(GLO)- Sáng 9-4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính-Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia phòng-chống dịch Covid-19 chủ trì phiên họp trực tuyến toàn quốc để đánh giá công tác phòng-chống dịch trên cả nước thời gian qua, triển khai các giải pháp ứng phó với diễn biến của dịch thời gian tới.





Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp lần thứ 14 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng-chống dịch Covid-19. Ảnh: Trần Hải/NDĐT

Tham dự phiên họp trực tuyến tại điểm cầu UBND tỉnh Gia Lai có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh.



Theo Bộ Y tế, 3 tuần qua, số ca nhiễm, ca nặng và tử vong tại các tỉnh, thành phố có xu hướng giảm từng ngày. Cụ thể, từ 150.000 ca mắc mới mỗi ngày xuống còn dưới 50.000 ca mỗi ngày; số trường hợp mắc tăng nhiều hơn ở nhóm chưa tiêm vắc xin; số ca nặng từ hơn 3.600 ca xuống còn 1.500 ca đang điều trị tại bệnh viện; số tử vong từ hơn 50 ca mỗi ngày xuống còn 30 ca mỗi ngày.



Tính đến ngày 6-4, 63 tỉnh, thành phố đã triển khai đánh giá và công bố cấp độ dịch, được công bố trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Y tế. Hiện có 2.502 xã, phường cấp độ 3-nguy cơ cao (chiếm 23,6% số xã, phường cả nước); 211 xã, phường cấp độ 4-nguy cơ rất cao (2%) tại 20 tỉnh, thành phố. Tính đến ngày 6-4, Việt Nam đã tiếp nhận hơn 230 triệu liều vắc xin phòng Covid-19. Cả nước đã triển khai tiêm được hơn 207 triệu liều. Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên hơn 190 triệu liều, tỷ lệ bao phủ mũi 1 và mũi 2 cho nhóm tuổi này lần lượt là 100%, 99,8%. Số liều tiêm cho trẻ em từ 12-17 tuổi là hơn 17 triệu liều; tỷ lệ bao phủ mũi 1 và mũi 2 cho nhóm tuổi này lần lượt là 99,8% và 95,1%.



Tại Gia Lai, từ ngày 28-5-2021 đến ngày 8-4-2022, ghi nhận 99.102 trường hợp dương tính, có 112 trường hợp tử vong. Tình hình dịch Covid-19 qua hệ thống giám sát y tế, sau giai đoạn số trường hợp nhiễm tăng đột biến trong thời gian qua thì thời gian gần đây số ca mắc Covid-19 đã giảm xuống mức trung bình với khoảng 600 ca nhiễm/ngày. Song song đó, tỷ lệ bao phủ vắc xin đã đạt ở mức cao cùng với chiến lược bảo vệ người có nguy cơ cao nên tỷ lệ tử vong do Covid-19 tại tỉnh đang ở mức thấp (0,11%) so với mặt bằng chung.

Quang cảnh phiên họp trực tuyến tại điểm cầu UBND tỉnh Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện



Tại phiên họp, lãnh đạo bộ, ngành, địa phương đã báo cáo công tác phòng-chống dịch và các kiến nghị, đề xuất để công tác phòng-chống dịch đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới. Kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Đánh giá trong tháng 3, tình hình dịch bệnh trong nước có những tín hiệu rất tích cực khi số ca nhiễm trong cộng đồng, số ca chuyển nặng, nhập viện và tử vong đều giảm. Điều này tạo điều kiện để tình hình kinh tế-xã hội chuyển biến tích cực, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị, an ninh, an toàn, an dân, tích cực đẩy mạnh hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả, nối lại các hoạt động đối ngoại trực tiếp, mở cửa lại hoạt động du lịch, đón phần lớn học sinh trở lại trường.



Theo Thủ tướng Chính phủ, Việt Nam đã thực hiện tốt Nghị quyết số 128/NQ-CP và Nghị quyết số 38/NQ-CP của Chính phủ, qua đó đạt nhiều kết quả tích cực trong kiểm soát tình hình dịch, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong tình hình mới. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thời gian tới cần tiếp tục bám sát tình hình thực tiễn về dịch bệnh trong và ngoài nước, không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác với những diễn biến mới của dịch bệnh, vừa củng cố, thúc đẩy những việc đã làm được, vừa phải tiếp tục bám sát tình hình, dự báo, chuẩn bị các kịch bản, biện pháp để nếu có tình huống xảy ra thì không quá bị động, bất ngờ. Trong đó, tập trung kiểm soát rủi ro, tiếp tục tăng cường công tác y tế dự phòng, y tế cơ sở, đẩy mạnh công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho các đối tượng, chủ động thuốc, vật tư, sinh phẩm đồng thời tăng cường tuyên truyền đề cao ý thức người dân trong phòng-chống dịch.



Thủ tướng Chính phủ nêu rõ: Vắc xin là vũ khí chiến lược phòng-chống Covid-19 và thành công được là nhờ vắc xin. Vì vậy, cần tiếp tục đẩy mạnh, thần tốc hơn nữa tiêm vắc xin mũi 3 cho các đối tượng, hoàn thành việc tiêm vắc xin cho trẻ em từ 12-18 tuổi trong tháng 4-2022; đẩy nhanh tiến độ cung ứng nhập khẩu vắc xin; quyết tâm cao nhất để hoàn thành việc tiêm vắc xin cho trẻ từ 5-12 tuổi trong quý II-2022 để bắt đầu chuẩn bị cho năm học mới vào tháng 9-2022. Ngoài ra, tiếp tục nghiên cứu tiêm tăng cường mũi thứ 4, nhất là cho những đối tượng rủi ro. Song song với công tác tiêm vắc xin, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế tự chủ về thuốc, vật tư, sinh phẩm xét nghiệm để chủ động ứng phó với tình huống biến chủng mới lây lan nhanh và nguy hiểm hơn; tiếp tục đảm bảo thuốc điều trị, đẩy mạnh chủ động sản xuất vắc xin, chủ động cung ứng thuốc, kit xét nghiệm, sinh phẩm… phục vụ công tác phòng-chống dịch.



Ban chỉ đạo các cấp tiếp tục chỉ đạo quyết liệt bám sát tình hình dịch, hoạt động tích cực và hiệu quả hơn nữa, không lơ là, chủ quan, có kịch bản dự phòng sẵn sàng ứng phó với diễn biến mới của dịch bệnh. Tại cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ đã phân công rõ nhiệm vụ của các bộ, ngành trong công tác phòng-chống dịch và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trong tình hình mới.



NHƯ NGUYỆN