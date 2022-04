Ra mắt "Chi hội phụ nữ tự quản về vệ sinh an toàn thực phẩm" phường Hội Thương

(GLO)- Sáng 12-4, tại UBND phường Hội Thương (TP. Pleiku), Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình truyền thông sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững. Dịp này, Hội liên hiệp phụ nữ phường Hội Thương ra mắt mô hình “Chi hội phụ nữ tự quản về vệ sinh an toàn thực phẩm”.





Ra mắt mô hình "Chi hội phụ nữ tự quản về vệ sinh an toàn thực phẩm" phường Hội Thương (TP. Pleiku). Ảnh: Bá Bính

Theo đó, 50 cán bộ, hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ phường Hội Thương đã được thông tin về những kiến thức, quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn thực phẩm, thực hiện sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm chất lượng; vai trò của phụ nữ trong đảm bảo sản xuất nông sản, thực phẩm chất lượng, tiêu dùng sạch.



Dịp này, Hội Liên hiệp phụ nữ phường Hội Thương ra mắt mô hình “Chi hội phụ nữ tự quản về vệ sinh an toàn thực phẩm” với 50 thành viên. Mô hình nhằm tuyên truyền các văn bản quy của pháp luật về an toàn thực phẩm đến hội viên phụ nữ các chủ cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn, giúp họ hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong việc thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm, thực hiện việc sản xuất kinh doanh các mặt hàng nông sản đảm bảo an toàn chất lượng.



Theo kế hoạch, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tiếp tục tổ chức truyền thông nội dung trên cho hội viên phụ nữ tại các huyện: Chư Prông, Kông Chro, Krông Pa, Phú Thiện kết hợp ra mắt mô hình “Chi hội phụ nữ tự quản về vệ sinh an toàn thực phẩm” tại các địa phương.

BÁ BÍNH - MINH CHÂU