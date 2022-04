Kiên quyết xử lý sai phạm trong sản xuất than củi

(GLO)- Mới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) tỉnh Gia Lai phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Kiểm lâm tiến hành kiểm tra một số cơ sở sản xuất than củi trên địa bàn tỉnh. Tuy không sử dụng củi rừng tự nhiên nhưng một số cơ sở không có hồ sơ bảo vệ môi trường, không đảm bảo về thủ tục đất đai.

Theo kết quả kiểm tra, rà soát, trên địa bàn huyện Chư Păh có 14 cơ sở hoạt động đốt than với 52 lò. Để chấn chỉnh hoạt động đốt than trên địa bàn, Phòng TN-MT huyện đã hướng dẫn các xã, thị trấn trong quá trình quản lý cần báo cáo những vướng mắc, khó khăn để được hướng dẫn xử lý. Tuy nhiên, công tác này tại một số địa phương còn thiếu chặt chẽ dẫn đến hoạt động chưa đúng quy định.

Ông Nguyễn Văn Hiển-Phó Trưởng phòng TN-MT huyện-cho hay: Qua kiểm tra, toàn huyện có 10 cơ sở được cấp giấy chứng nhận hộ kinh doanh, một số có đăng ký bảo vệ môi trường với UBND xã và tất cả đều cam kết không sử dụng củi rừng tự nhiên. Trên thực tế, tất cả nguồn nguyên liệu để sản xuất than được các cơ sở lấy từ củi, gỗ trồng. Toàn bộ các lò đốt than đều được xây dựng và hoạt động nhỏ lẻ, thuộc khu vực chuyên canh tác cà phê, cao su, nằm cách xa khu dân cư nhưng lại không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

Do đó, UBND huyện đã ban hành văn bản chỉ đạo UBND các xã xử lý nghiêm theo quy định, đồng thời, tiếp tục rà soát và thường xuyên tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, theo dõi và hướng dẫn các cơ sở phải thực hiện đầy đủ thủ tục trước khi hoạt động đốt than; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu hoàn toàn trách nhiệm trước UBND huyện nếu có vi phạm xảy ra trên địa bàn mà không kịp thời xử lý. “Đến nay, tất cả các cơ sở hoạt động đốt than đều đã dừng hoạt động. Ủy ban nhân dân các xã Hòa Phú, Nghĩa Hòa, Ia Khươl và thị trấn Phú Hòa đã ra quyết định xử lý vi phạm hành chính về hành vi tự ý chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất phi nông nghiệp mà chưa thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng; đồng thời, buộc các cơ sở đốt than không đảm bảo các quy định phải tháo dỡ trả lại hiện trạng mặt bằng ban đầu”-ông Hiển cho hay.

Một cơ sở đốt than ở xã Hòa Phú (huyện Chư Păh) đang trong quá trình tháo dỡ vì xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Ảnh: Hồng Thương

Trong khi đó, ông Nguyễn Thanh Hà-Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Phú thì cho biết: Trên địa bàn có 6 hộ đốt than, trong đó có 3 hộ được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, qua kiểm tra cho thấy, tất cả các hộ đều chưa có kế hoạch bảo vệ môi trường và đều vi phạm trong việc tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất nên bị phạt trong lĩnh vực đất đai 4 triệu đồng/hộ. Đồng thời, xã buộc các hộ khôi phục lại hiện trạng ban đầu. “Đến nay, 2 hộ đang tháo dỡ các lò than; các hộ còn lại xin thêm thời gian chờ than nguội sẽ tiến hành tháo dỡ”-ông Hà thông tin. Ông Lê Hoài Hưng (thôn 3, xã Hòa Phú) lý giải: “Khi xây dựng lò than, tôi đã chọn địa điểm xa khu dân cư. Tuy nhiên, cơ sở chưa đảm bảo đúng quy định của pháp luật nên bị xử phạt vi phạm hành chính. Tôi đang tháo dỡ 2 lò than theo yêu cầu của ngành chức năng”.

Ông Thái Anh Tuấn-Phó Trưởng phòng TN-MT huyện Ia Grai-cho hay: Trên địa bàn huyện có 10 cơ sở đốt than. Tại thời điểm kiểm tra, 5 cơ sở tạm dừng hoạt động và 5 cơ sở đang hoạt động với tổng cộng 25 lò than. Các cơ sở đang hoạt động đều không có giấy phép kinh doanh, xây dựng sai mục đích sử dụng đất và không có hồ sơ bảo vệ môi trường. “Cơ quan chuyên môn của huyện và UBND xã đã lập biên bản và yêu cầu các cơ sở ngừng đốt than và tự tháo dỡ công trình trả lại mặt bằng”-ông Tuấn nhấn mạnh.

Trao đổi với P.V, ông Lương Thanh Bình-Phó Giám đốc Sở TN-MT-cho biết: Mới đây, Sở phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Kiểm lâm tiến hành kiểm tra một số cơ sở sản xuất than củi trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra cho thấy, các cơ sở đốt than không sử dụng củi rừng tự nhiên. Tuy nhiên, một số cơ sở không có hồ sơ bảo vệ môi trường, không đảm bảo về thủ tục đất đai. Sở đề xuất UBND các huyện rà soát lại số lượng cơ sở đốt than và yêu cầu tất cả tạm thời dừng hoạt động để có hướng xử lý phù hợp. Đối với những lò than nằm trong khu vực không đảm bảo về môi trường thì không đưa vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và tiến hành đình chỉ hoạt động. Còn các lò than xa khu dân cư có thể đảm bảo về bảo vệ môi trường và người dân có nhu cầu thì cập nhật vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Cùng với đó, hướng dẫn các chủ lò hoàn thiện các thủ tục về đất đai, môi trường, kinh doanh để được cấp phép hoạt động. “Hiện các hộ đốt than tạm thời dừng hoạt động để thực hiện các bước đã được ngành chức năng hướng dẫn. Sở TN-MT cũng đang đề xuất các giải pháp xử lý, hướng dẫn trong công tác quản lý hoạt động sản xuất than củi trình UBND tỉnh phê duyệt để đưa vào triển khai thực hiện”-ông Bình thông tin.