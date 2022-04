Đẩy mạnh phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư

(GLO)- Bộ Công an vừa tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) trong lực lượng Công an nhân dân.

Đại tướng Tô Lâm-Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Đề án 06 của Bộ Công an chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Gia Lai có Đại tá Lê Văn Hà-Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ liên quan.

Theo Báo cáo kết quả triển khai Đề án 06 ghi nhận: Thời gian qua, lực lượng Công an các cấp đã chủ động trong việc làm sạch dữ liệu, tiếp nhận, cập nhật thông tin liên quan đến tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19, an sinh xã hội… Đồng thời, hoàn thành xây dựng, tích hợp, cung cấp 187 dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an, trong đó có 44 dịch vụ công mức độ 3 và 143 dịch vụ công mức độ 4. Theo Đề án 06, Bộ Công an có nhiệm vụ cung cấp 11/25 dịch vụ công thiết yếu. Đến nay, Bộ đã hoàn thành tích hợp trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an 7/11 dịch vụ công; 4 dịch vụ công còn lại đang tiếp tục thực hiện, dự kiến hoàn thành trong tháng 4-2022.

Tại Gia Lai, tính đến ngày 15-3-2022, Công an tỉnh đã triển khai 18 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú và 6 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 thuộc lĩnh vực cấp, quản lý căn cước công dân. Các dịch vụ công trực tuyến thuộc nhóm quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, quản lý con dấu; quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo đang trong giai đoạn kiểm thử. Qua đó, lực lượng Công an toàn tỉnh tiếp nhận tổng số 9.222 hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú, trong đó đã giải quyết, trả kết quả 8.975 hồ sơ, đang xử lý 247 hồ sơ và trả lại 63 hồ sơ không bảo đảm yêu cầu.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm biểu dương Công an các đơn vị, địa phương đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong triển khai Đề án 06 trong 3 tháng qua; các nhiệm vụ của Đề án đã được triển khai quyết liệt theo đúng tiến độ, thể hiện rõ tinh thần gương mẫu, đi đầu của lực lượng Công an nhân dân được Chính phủ và các ngành ghi nhận, đánh giá cao. Bộ trưởng nhấn mạnh: Với vai trò nền tảng của dữ liệu, yêu cầu cần phải khẩn trương thành lập Tổ công tác rà soát dữ liệu tại cấp xã; sau khi hoàn thành việc rà soát, đi vào hoạt động ổn định, sẽ mở rộng chức năng của các tổ công tác này thực hiện các nhiệm vụ khác của Đề án. Phải bảo đảm dữ liệu dân cư luôn “đúng, đủ, sạch, sống”; thông báo đầy đủ mã số định danh cho công dân, triển khai cấp căn cước công dân cho 100% công dân đủ điều kiện, gắn với cấp tài khoản định danh điện tử, tài khoản ngân hàng để thực hiện các tiện ích của Đề án. Tập trung thực hiện tốt các dịch vụ công của lực lượng Công an nhân dân trên môi trường điện tử theo đúng tiến độ, cải cách triệt để các thủ tục, quy trình, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, cũng phải bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn hệ thống và dữ liệu trong quá trình thực hiện Đề án.