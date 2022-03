Phát huy vai trò nòng cốt của Công an xã

(GLO)- Lực lượng Công an chính quy tại các xã, thị trấn ở huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) từng bước phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Xã Yang Nam có 6 thôn, làng, gần 6.000 khẩu với hơn 85% là người dân tộc thiểu số. Xã có địa bàn rộng, trình độ dân trí thấp, thời gian qua vẫn thường xảy ra tình trạng thanh-thiếu niên tụ tập, đánh nhau gây mất an ninh trật tự; nạn trộm cắp cũng diễn ra gây lo lắng cho người dân. Ông Đinh Văn Chiêm (làng Vơn) cho biết: “Trước năm 2019, hầu như năm nào cũng xảy ra gần chục vụ trộm bò xẻ thịt, chưa kể các vụ trộm cắp vặt, gây bức xúc trong người dân. Từ khi có lực lượng Công an chính quy về xã, tình hình an ninh trật tự được giữ vững, nạn trộm cắp giảm hẳn”.

Theo Trung tá Trần Đình Sự-Trưởng Công an xã Yang Nam, 2 năm gần đây, trên địa bàn xã không xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng. Năm 2021, trên địa bàn xã chỉ xảy ra 8 vụ vi phạm hành chính, 3 vụ hình sự. Công an xã đã lập hồ sơ xử lý 8 vụ thanh niên đánh nhau, vận động thu hồi 15 khẩu súng tự chế. “Riêng quý I-2022, chúng tôi đã vận động, thu hồi được 11 khẩu súng tự chế để giao nộp cho Công an huyện. Bên cạnh đó, đơn vị còn chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm”-Trung tá Sự cho hay.

Lực lượng Công an xã Chơ Long (huyện Kông Chro) tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền địa phương về công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Ảnh: Ngọc Minh

Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ Công an chính quy xã Chơ Long đã tích cực bám địa bàn và thường xuyên tuần tra để giải quyết những vấn đề phát sinh một cách nhanh gọn, triệt để. Theo Chủ tịch UBND xã Vũ Đình Hùng, hàng năm, lực lượng Công an chính quy đều tham mưu giúp Đảng ủy, UBND xã triển khai kế hoạch về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; hàng tuần có kế hoạch phối hợp với Công an viên các thôn, làng tuần tra phòng-chống tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản. Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ Công an chính quy còn làm rất tốt công tác quản lý nhân-hộ khẩu, phối hợp với Trạm Y tế xã thực hiện công tác phòng-chống dịch Covid-19. Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Thực hiện chủ trương “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, Công an huyện Kông Chro đã bố trí 70 cán bộ, chiến sĩ Công an chính quy về công tác tại 14 xã, thị trấn. Trong năm 2021, lực lượng Công an các địa phương đã phát hiện 28 vụ vi phạm an ninh trật tự với 63 đối tượng, đã xử lý 21 vụ, phạt hơn 55 triệu đồng với 46 đối tượng; phối hợp với tổ liên ngành phát hiện 9 vụ vận chuyển, tàng trữ lâm sản trái phép. Lực lượng Công an chính quy đã tổ chức 200 buổi tuần tra ban đêm tại các thôn, làng; tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông hơn 200 buổi. Ngoài ra, Công an chính quy phối hợp với ngành Y tế rà soát, xác minh, hướng dẫn cho hơn 1.300 công dân có đến những nơi phát sinh dịch bệnh, nhắc nhở 354 trường hợp không đeo khẩu trang, 386 cơ sở kinh doanh thực hiện các biện pháp phòng-chống dịch; tổ chức 420 lượt tuyên truyền bằng loa di động, trên Zalo, Facebook về thực hiện các biện pháp phòng-chống dịch.

Khi có lực lượng Công an chính quy tham gia, công tác tuyên truyền vận động người dân tại xã Yang Nam (huyện Kông Chro) hiệu quả hơn. Ảnh: Ngọc Minh

Trao đổi cùng P.V, Thượng tá Đinh Văn Dũng-Trưởng Công an huyện-cho biết: “Thời gian tới, Công an huyện tiếp tục chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường tự kiểm tra, chấn chỉnh ý thức chấp hành pháp luật và điều lệnh Công an nhân dân; phấn đấu xây dựng đội ngũ cán bộ thực sự có năng lực, phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Cùng với đó, thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trong quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an xã thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn; đồng thời xây dựng, củng cố lực lượng nhằm phát huy vai trò nòng cốt trong giữ gìn an ninh trật tự”.