Ngang nhiên xây dựng trang trại chăn nuôi khi chưa được cấp phép

(GLO)- Mặc dù chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang (địa chỉ trụ sở chính tại số 15 Trường Chinh, phường Phù Đổng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã xây dựng trang trại chăn nuôi heo quy mô lớn trên diện tích hơn 2.400 m2 tại thôn Hàm Rồng (xã Ia Băng, huyện Đak Đoa).



Theo tìm hiểu của P.V, Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp từ tháng 2-2021, người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Hùng-Giám đốc Công ty.



Ngày 14-7-2021, Công ty mua lại tài sản gắn liền với đất là cây cà phê của ông Đinh Vĩnh Phúc (SN 1997, trú tại phường Diên Hồng, TP. Pleiku) theo hợp đồng công chứng số 0005474, quyển số 09VP/CC-SCC/HDGD do ông Nguyễn Kim Luân-Phó Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng. Trước đó, khu đất này có diện tích hơn 350.000 m2, do ông Phúc ký hợp đồng thuê đất số 09/HĐTĐ-TNMT ngày 22-4-2021 với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đak Đoa để trồng cây lâu năm. Thời hạn thuê đất đến ngày 16-9-2046. Trong hợp đồng thuê đất có quy định không được chuyển quyền sử dụng khu đất trên cho bên thứ ba và không được chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang đã xây dựng các hạng mục công trình phục vụ chăn nuôi quy mô lớn khi chưa được cấp phép. Ảnh: Lê Anh



Sau khi mua lại tài sản trên đất của ông Phúc, Công ty đã xin chủ trương mở trang trại chăn nuôi. Nhận thấy sự không hợp lý nên UBND huyện Đak Đoa không thống nhất chủ trương lập hồ sơ đề xuất dự án trang trại chăn nuôi heo tại thôn Hàm Rồng (xã Ia Băng) theo Công văn số 2576/UBND-KT ngày 10-12-2021. Tiếp đó, ngày 15-12-2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng có Công văn số 4341/SKHĐT-XTĐT về việc đề nghị Công ty lựa chọn vị trí khác. Tuy nhiên, khoảng tháng 9-2021, Công ty chặt bỏ cây cà phê để thực hiện dự án. Tiếp đó, trên diện tích hơn 24.000 m2, Công ty đã ngang nhiên xây dựng các hạng mục như: đường bê tông bao quanh, chuồng trại, kho chứa thức ăn, 3 hồ chứa nước thải chăn nuôi và thả nuôi hơn 400 con heo.



Hiện nay, Công ty đã đi vào hoạt động chăn nuôi với số lượng lớn (dự kiến quy mô dự án nuôi 2.400 con heo) nhưng cũng chưa có kế hoạch bảo vệ môi trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định trước khi đi vào hoạt động. Hiện Công ty xử lý nước thải chăn nuôi bằng hệ thống biogas qua 3 hồ chứa nước. Đồng thời, Công ty cũng không có nội quy phòng cháy, chữa cháy theo quy định.



Trao đổi với P.V, bài Lê Thị Thu Thảo-Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đak Đoa-thông tin: Tháng 2-2022, UBND huyện đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra Công ty cổ phần gia súc Lơ Pang. Qua kiểm tra, đoàn yêu cầu Công ty tạm dừng hoạt động chăn nuôi, giữ nguyên hiện trạng, không được mở rộng quy mô. Ngoài ra, đối với những vi phạm trong các lĩnh vực: chăn nuôi, xây dựng, sản xuất kinh doanh và phòng cháy, chữa cháy, qua kiểm tra đoàn cũng đã tham mưu UBND huyện có những kiến nghị với UBND tỉnh và các cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.



Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết: Trong quá trình kiểm tra của cơ quan chức năng huyện Đak Đoa, lấy lý do đảm bảo sự an toàn cho hoạt động chăn nuôi nên Công ty không phối hợp với đoàn kiểm tra. Vì vậy, một số lĩnh vực và các hành vi vi phạm, đoàn chưa thể tiếp cận để ghi nhận thực tế mà chỉ tiếp nhận thông tin qua ông Nguyễn Hùng-Giám đốc Công ty trực tiếp cung cấp. Thiết nghĩ, để tránh những tiền lệ xấu về sau, đảm bảo sự công bằng trong hoạt động đầu tư và ngăn ngừa các hậu quả do hoạt động chăn nuôi của dự án gây ra, Công ty cổ phần gia súc Lơ Pang cần chấp hành nghiêm quy định của pháp luật.



LÊ ANH