Đa dạng quà tặng 8-3

(GLO)- Dịp lễ Quốc tế Phụ nữ 8-3 năm nay, thị trường quà tặng khá đa dạng về chủng loại và mức giá tùy theo nhu cầu, khả năng tài chính của người mua. Nếu như khu vực TP. Pleiku sức mua vẫn tăng đều thì ở một số địa phương xu hướng lại giảm đáng kể do ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh.

Pleiku: Sức mua tăng nhẹ

Mặc dù Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 rơi vào thứ ba nhưng từ cuối tuần trước, thị trường quà tặng cho phái đẹp đã “nóng” dần lên. Tại một cửa hàng mỹ phẩm, sau khi được người bán nhiệt tình tư vấn, anh Phan Thanh Lợi (phường Hoa Lư, TP. Pleiku) đã quyết định mua son môi làm quà tặng cho “nửa kia” của mình. “Vào dịp lễ, chị em phụ nữ rất thích được tặng hoa. Bên cạnh bó hoa, tôi tặng thêm son môi vì nữ giới luôn có nhu cầu làm đẹp, có thể sử dụng hàng ngày”-anh Lợi bày tỏ.

Hoa tươi luôn là món quà tinh thần không thể thiếu trong dịp lễ đặc biệt dành cho phái nữ. Trong những ngày cận lễ, nhu cầu đặt hàng bắt đầu tăng nhẹ. Ông Lê Anh Tuấn Dũng-Chủ shop hoa tươi Như Ý (355 Hùng Vương, TP. Pleiku) thông tin: “Nhu cầu đặt hoa của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vẫn không giảm, sức mua của khách lẻ đã tăng đều từ ngày 5, 6, 7 và khả năng tăng mạnh vào ngày 8-3, dự báo một số loại hoa như hoa hồng sẽ cháy hàng. Bên cạnh đó, giá hoa nguyên liệu nhập sỉ vẫn ở mức cao, nhất là hoa hồng giá bán lẻ hiện tại đã 15 ngàn đồng/bông và sẽ tiếp tục tăng cao vào đúng lễ. Giá cước vận chuyển thì tăng từ 120 ngàn đồng/thùng lên 200 ngàn đồng/thùng. Trong khi đó, giá hoa lẵng, hoa bó dịp lễ vẫn ở mức 400 ngàn đồng trở lên”.

Giá hoa nguyên liệu tăng cao song giá thành hoa lẵng, hoa bình vẫn khá bình ổn dịp lễ. Ảnh: Sơn Ca

Còn chị Đặng Thu Trà-Chủ cửa hàng mỹ phẩm Thu Trà Authentic (362A Hùng Vương) thì vui vẻ cho biết: “Năm nay, khách mua có xu hướng quà tặng rất sớm. Mặt hàng mỹ phẩm thì đa dạng về thương hiệu, chủng loại, phân khúc giá từ tầm trung đến cao cấp đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng. Khách đến cửa hàng của tôi đa phần chọn nước hoa, son môi. Từ thực tế kinh doanh mùa lễ cho thấy, khách hàng nam giới rất chịu chi, giá trị quà tặng năm sau luôn cao hơn năm trước”.

Bên cạnh các nhóm quà truyền thống, bánh kem cũng là một lựa chọn luôn “hot” vào dịp lễ. Chia sẻ về tình hình kinh doanh, bà Phạm Bảo Ngân-Chủ tiệm bánh kem Những Chàng Trai (287 Phan Đình Phùng) bộc bạch: “Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh song nhu cầu, sức mua bánh làm quà tặng các dịp lễ vẫn không giảm. Từ ngày 5 và 6-3, tiệm đã tung ra nhiều mẫu bánh trang trí mới lạ, bắt mắt. Sức mua đã bắt đầu tăng nhẹ vài ngày nay, bình quân mỗi ngày tiệm bán ra 30-40 bánh kem. Giá bánh ngày lễ không tăng, chỉ từ 200 ngàn đồng trở lên”.

Ayun Pa: Quà tặng đa dạng, sức mua giảm

Tại thị xã Ayun Pa, mặc dù đã cận kề Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, song thị trường hoa, quà tặng vẫn trong trạng thái trầm lắng hơn mọi năm. Nói về xu hướng quà tặng dành cho những người phụ nữ quan trọng của mình, anh Lê Viết Tâm (tổ 3, phường Sông Bờ) chia sẻ: “Tùy theo từng đối tượng, tôi sẽ tặng những món quà khác nhau vào ngày đặc biệt này. Bạn gái tôi rất thích hoa. Vì vậy, tôi sẽ tặng cô ấy một bó hoa hồng để thể hiện tình cảm chân thành của mình. Với bà và mẹ, tôi sẽ đặt một cái bánh kem chúc mừng cả 2 người, tạo không khí ấm cúng trong gia đình. Nhân ngày 8-3, tôi cũng xin chúc một nửa thế giới có ngày lễ thật nhiều niềm vui và hạnh phúc”.

Tại hầu hết cửa hàng chuyên kinh doanh quà tặng, quà lưu niệm trên địa bàn thị xã, mặc dù lượng hàng hóa vẫn rất đa dạng và phong phú, song sức mua giảm mạnh. Chị Nguyễn Thị Ngọc Loan-Chủ shop hoa Ngọc Loan (86 Trần Hưng Đạo) cho hay: “Thông thường vào dịp 8-3, đối tượng được tặng hoa, quà rất đa dạng như người yêu, bà, mẹ, chị, em gái, đồng nghiệp… nên hoa tươi rất hút khách. Tuy nhiên, tình hình dịch Covid-19 ở Ayun Pa đang rất phức tạp với 4 phường thuộc vùng đỏ. Do đó, hầu hết cơ quan, ban ngành, đoàn thể đều không tổ chức tọa đàm kỷ niệm ngày 8-3 nên nhu cầu hoa tươi năm nay giảm mạnh”. Những năm trước đây, các đơn đặt lẵng hoa, giỏ hoa tại shop hoa Ngọc Loan thường bị quá tải. Năm nay, shop này mới chỉ nhận được 5 đơn với giá 300-500 ngàn đồng/giỏ. Giá hoa vì vậy cũng không tăng mạnh như trước mà chỉ dao động nhẹ ở mức 10.000 đồng/bông.

Khách hàng tới shop mỹ phẩm Liên Lan (18 Võ Thị Sáu, thị xã Ayun Pa) mua quà tặng người thân. Ảnh: Vũ Chi

Trong khi đó, chị Trịnh Thị Trang Liên-Chủ shop mỹ phẩm Liên Lan (18 Võ Thị Sáu) cho hay: “Những năm trước, lượng khách hàng tới shop mua các món quà lưu niệm gói sẵn như sữa tắm, dầu gội, nước hoa… rất đông nhưng năm nay do học sinh nghỉ học nhiều nên mặt hàng này hầu như không ai hỏi mua. Thay vào đó, khách hàng chọn những nhãn hàng uy tín như nước hoa, son môi, kem trắng da tặng những người thân yêu trong gia đình”.

An Khê: Nhu cầu hoa tươi tăng mạnh

Sáng 7-3, lượng khách hàng tại một số shop hoa trên địa bàn thị xã An Khê tăng vọt. Anh Trần Thanh Tùng-nhân viên Công ty TNHH CJ Vina (tỉnh Bình Định) sử dụng dịch vụ điện hoa để tri ân khách hàng. Anh chia sẻ: “Năm nay, tôi đặt 8 lẵng hoa để dành tặng khách hàng của Công ty. Hoa năm nay đẹp, phong phú mẫu mã, chủng loại. Ngay trong chiều nay, tôi cũng sẽ mua hoa và quà tặng cho mẹ và người yêu, gửi gắm tình cảm chân thành đến những người phụ nữ yêu thương của mình”.

Ngày 7-3, tại các shop hoa trên địa bàn thị xã An Khê đã có nhiều khách hàng mua hoa, quà tặng người thân. Ảnh: Ngọc Minh

Không chỉ khách hàng là nam giới mới có nhu cầu mua quà tặng dịp lễ 8-3, nhiều chị em cũng có nhu cầu mua quà tặng trong ngày đặc biệt này. Chị Cao Huỳnh Kim Phương-giáo viên Trường Mầm non Sao Mai (phường An Phú, thị xã An Khê) giãi bày: “Ngày 8-3, bên cạnh nhận được lời chúc mừng, hoa và quà của người thân, bạn bè và phụ huynh học sinh, tôi cũng mua lẵng hoa tặng mẹ, cô giáo để bày tỏ lòng cảm ơn đến bậc sinh thành và người thầy dạy dỗ mình”.

Trước nhu cầu tăng cao ngày cận lễ, chị Nguyễn Thị Lan Anh-Chủ shop hoa Lan Anh Flower (phường An Phú) cho biết: “Do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên lượng khách hàng điện hoa đông hơn so với mua trực tiếp. Lẵng hoa năm nay có nhiều mẫu mã, chủng loại với giá dao động trong khoảng 300-700 ngàn đồng/lẵng. Ngoài hoa, khách hàng nhờ tặng kèm tiền, đồ trang sức, túi xách… thậm chí có khách hàng đặt lẵng hoa tiền trị giá tới 100 triệu đồng”.