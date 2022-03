Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành: Hội Nữ doanh nhân cần phát triển thêm nhiều hội viên

(GLO)- Nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, chiều 7-3, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đã có buổi gặp mặt và trao đổi với lãnh đạo, hội viên Hội Nữ doanh nhân tỉnh. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đã ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của Hội Nữ doanh nhân tỉnh thời gian qua, nhất là trong công tác xã hội. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2021-năm đại dịch Covid-19 diễn biến vô cùng phức tạp, Gia Lai cũng bị ảnh hưởng nặng nề và các nữ doanh nhân gặp khó khăn không ít. Dù vậy, các nữ doanh nhân của tỉnh vẫn cố gắng san sẻ tấm lòng yêu thương, hỗ trợ cho những người nhiễm Covid-19, lao động đi từ vùng dịch về. Khó khăn là vậy nhưng năm qua, nhờ thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” mà cuối năm các chỉ số phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh đều đạt và vượt cao, như chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế đạt hơn 9,71%, trong khi mục tiêu đặt ra chỉ là 8%; thu ngân sách đạt trên 7.000 tỷ đồng; kim ngạch xuất-nhập khẩu lần đầu tiên đạt ngưỡng 1 tỷ USD... Những kết quả đáng mừng đó có sự đóng góp rất lớn của đội ngũ nữ doanh nhân. Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng chúc các nữ doanh nhân sức khỏe, thành công và hạnh phúc, tiếp tục đưa doanh nghiệp của mình phát triển bền vững; tiếp tục đồng hành cùng tỉnh trong công cuộc chống dịch, phát triển kinh tế-xã hội, tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành tặng hoa cho các nữ doanh nhân tiêu biểu nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3. Ảnh: Hà Duy

Đại diện Hội Nữ doanh nhân tỉnh, bà Đặng Thị Mỹ Dung-Chủ tịch Hội-chia sẻ: Thời gian qua, hoạt động sản xuất kinh doanh của các hội viên bị ảnh hưởng lớn do dịch bệnh. Nhưng vượt qua khó khăn, Hội đã tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực cho các hội viên như tham gia nhiều ý kiến và đề xuất UBND tỉnh, các bộ, ngành Trung ương tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Các doanh nghiệp trong Hội đã tham gia nhiều diễn đàn, lớp đào tạo, hội chợ triển lãm do tỉnh và các tỉnh, thành phố bạn tổ chức; tham gia chương trình “Kết nối sản xuất, tiêu thụ nông sản và sản phẩm OCOP khu vực Tây Nguyên” do Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức. Hội luôn quan tâm đến quyền lợi và nghĩa vụ của các doanh nghiệp; thường xuyên thăm hỏi, động viên các nữ doanh nhân vượt qua khó khăn, an tâm sản xuất kinh doanh.

Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân tỉnh cho biết thêm, công tác an sinh xã hội là dấu ấn điển hình trong hoạt động của Hội. Trong 3 năm kể từ khi thành lập đến nay, Hội đã tham gia công tác an sinh xã hội với tổng kinh phí trên 3 tỷ đồng. Các nữ doanh nhân cũng tích cực tham gia công tác an sinh xã hội trên địa bàn doanh nghiệp đứng chân, trung bình mỗi doanh nghiệp thực hiện trên 1 tỷ đồng/năm. Bên cạnh đó, trong năm 2021, chị em còn ủng hộ các y-bác sĩ, phụ nữ mang thai, lực lượng tuyến đầu chống dịch; xây dựng 11 ngôi nhà tình thương cho hộ nghèo (mỗi căn trị giá 50 triệu đồng) và 1 cây cầu trị giá 300 triệu đồng. Hàng năm, Hội ủng hộ bệnh nhân nghèo điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Tâm thần kinh tỉnh với số tiền 170 triệu đồng...

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành tặng hoa cho Hội Nữ doanh nhân tỉnh nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3. Ảnh: Hà Duy

Tại buổi gặp mặt, đại diện Hội Nữ doanh nhân tỉnh cũng nêu ra những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là trong xuất khẩu trái cây. Thay mặt Hội Nữ doanh nhân, bà Đặng Thị Mỹ Dung mong muốn tỉnh có những hỗ trợ, kết nối để hoạt động sản xuất kinh doanh của các nữ doanh nhân được thuận lợi, phát triển hơn, từ đó đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

“Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi đường dài thì phải đi cùng nhau”-đó là điều Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành gửi gắm đến các nữ doanh nhân tại buổi gặp mặt. Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng: Thời gian qua, vấn đề phát triển hội viên của Hội Nữ doanh nhân tỉnh còn chậm. Do đó, Hội cần kết nạp thêm nhiều hội viên để cùng thúc đẩy, đồng hành, hỗ trợ nhau phát triển. Quy mô các doanh nghiệp của tỉnh còn nhỏ nên lượng hàng xuất khẩu cũng nhỏ, mà khi xuất khẩu nhỏ lẻ thì chi phí càng nhiều. “Nếu chúng ta biết tính toán liên kết với nhau cả trong sản xuất, chế biến, xuất khẩu... thì sẽ giảm được những vướng mắc liên quan đến chi phí. Đặc biệt, cần tận dụng sự phát triển của cách mạng công nghiệp 4.0, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào doanh nghiệp mình. Chúng ta cũng nên hạn chế xuất khẩu con đường tiểu ngạch mà nên xuất khẩu chính ngạch để có sự ổn định cả về thị trường lẫn giá cả, từ đó khẳng định sự phát triển thực thụ của doanh nghiệp mình. Các doanh nghiệp cũng nên chú trọng đến xuất xứ hàng hóa để nâng cao chất lượng sản phẩm. Tất cả thông tin về chính sách, quy định mới liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh đều có trên các cổng thông tin của các đơn vị chuyên ngành, doanh nhân nên quan tâm tìm hiểu, từ đó có những phương cách thích ứng và phát triển”-Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.