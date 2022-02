Gia Lai và những mùa xuân

(GLO)- Trước khi lập thành tỉnh riêng (ngày 24-5-1932) thì Gia Lai cùng chung với Kon Tum. Do vậy, có thể nói Gia Lai vốn là miền đất nằm chung trong khu vực Tây Nguyên lần đầu tiên được lập thành cấp tỉnh kể từ khi có Nghị định của Toàn quyền Đông Dương thành lập tỉnh Kon Tum vào ngày 9-2-1913. Và, nếu tính như vậy thì Gia Lai và Kon Tum cùng có một “mùa xuân đầu tiên” của mình từ năm ấy. Bởi lẽ, ngày 9-2-1913 rơi đúng vào mùng 4 Tết Quý Sửu, mở đầu một mùa xuân mới.

Suốt dọc dài lịch sử của mình, Gia Lai còn có rất nhiều cái Tết, những mùa xuân mang dấu ấn lịch sử đáng ghi nhớ khác. Ở đây, chỉ xin chọn một ít sự kiện xảy ra vào dịp Tết của Gia Lai và giới hạn đến năm 1975 (vì sau thời điểm này bạn đọc dễ dàng tìm thấy trong rất nhiều tư liệu hiện hành). Cũng xin thưa, khái niệm “mùa xuân” ở đây là nói theo lịch thời tiết cổ truyền, có lấy “ép” một tí từ thời điểm áp Tết Nguyên đán đến hết tháng 3 Âm lịch. Các sự kiện được xếp theo kiểu biên niên.

* Mùa xuân Quý Sửu (1913): Có thể gọi đây là “mùa xuân đầu tiên” (tên ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Văn Cao) của Gia Lai. Như đã nói, Toàn quyền Đông Dương ký ban hành Nghị định lập Kon Tum thành một đơn vị hành chính cấp tỉnh (sau thời gian dài chỉ là cấp đại lý) vào ngày 9-2-1913. Tỉnh Kon Tum lúc ấy bao gồm cả đại lý Cheo Reo và đại lý Ban Mê Thuột (đến ngày 2-7-1923 tách lập tỉnh Đak Lak và 24-5-1932 tách lập tỉnh Pleiku). Rất ngẫu nhiên, ngày 9-2-1913 lại rơi đúng vào mùng 4 Tết Quý Sửu. Hãy tưởng tượng, lúc bấy giờ mọi người ở Gia Lai-Kon Tum đang rộn ràng đón mừng, vui chơi những ngày xuân mới!

* Mùa xuân Bính Thìn (1917): Ngày 14-2-1917, nhằm 23 tháng Giêng năm Bính Thìn, có Chỉ dụ của triều đình Huế tách vùng đất An Khê của Bình Định nhập về Kon Tum (tức có cả Gia Lai). Một mùa xuân Kon Tum-Gia Lai thêm phần to rộng (đến tháng 8-1943 tách An Khê khỏi Kon Tum nhập về tỉnh Pleiku, tức Gia Lai ngày nay).

Một góc TP. Pleiku. Ảnh: Phan Nguyên

* Mùa xuân Mậu Thìn (1928): Nếu ai quan tâm đến ngành Giáo dục thì có thể nhớ ngày 16-3-1928 ( nhằm 25 tháng Giêng năm Mậu Thìn), lần đầu tiên có Tòa Đốc học (Sở Giáo dục) được thành lập tại đây để coi sóc các trường học trên địa bàn gồm cả Kon Tum và Gia Lai.

* Mùa xuân Quý Dậu (1933): Ngày 15-2-1933 (nhằm 21 tháng Giêng năm Quý Dậu), Vua Bảo Đại đặt “dấu chân rồng” đến đất Gia Lai. Nhà vua thăm đồn binh An Khê rồi đến Pleiku. Công sứ Jeannin và Quản đạo Tôn Thất Cổn nghinh giá. Pleiku lúc bấy giờ được miêu tả: “Đạo Gia Lai vừa mới đặt ra từ tháng 11 năm Bảo Đại thứ 7 (tháng 12-1932) chưa dựng hành cung, mà cũng chưa làm dinh thự chi cả. Hoàng thượng trú tất tại Tòa sứ”. Nhà vua thăm sở chè “CATECKA”, tục gọi Bàu Cạn, rồi tham quan sở SAPKO, tục gọi là Đất Bệt. Trên đường lên Kon Tum, nhà vua ghé thăm sở STI, tục gọi “Biển Hồ chè”. Rời sở chè STI lúc trời tối.

* Mùa xuân Bính Tuất (1946): Vào những ngày áp Tết Bính Tuất (tức những ngày cuối cùng của năm Ất Dậu) Gia Lai có một mùa xuân gắn với nhân vật lịch sử Võ Nguyên Giáp. Ngày 30-1-1946 (tức 28 tháng Chạp năm Ất Dậu), Bộ trưởng Nội vụ Võ Nguyên Giáp đến Gia Lai kiểm tra tình hình chuẩn bị kháng chiến chống Pháp (lúc này ông là Bộ trưởng; năm 1948 mới phong hàm Đại tướng). Sáng ngày 31-1-1946 (tức 29 tháng Chạp năm Ất Dậu), Bộ trưởng gặp gỡ quân dân Gia Lai. Hồi ký “Những năm tháng không thể nào quên” của Đại tướng Võ Nguyên Giáp có đoạn viết (lược trích): “Chúng tôi dừng lại Pleiku nói chuyện với đồng bào và bộ đội (…). Buổi trưa, đi tiếp lên Kon Tum (…). Chúng tôi nghỉ lại Kon Tum đêm hôm đó; sáng sau, quay ra sớm theo đường An Khê. Tối ba mươi Tết, xe đến chân đèo Hải Vân”.

Từ Kon Tum đi ô tô theo tuyến quốc lộ 14 đến Pleiku, rẽ theo quốc lộ 19 đến Bình Định, rẽ theo quốc lộ 1A ra Bắc, đến đèo Hải Vân là trọn một ngày, đúng “tối ba mươi Tết”! Điều ấy nói lên rằng Bộ trưởng Võ Nguyên Giáp đến Gia Lai ngày 30-1-1946 và rời Pleiku ngày 31-1-1946, đúng vào 28 và 29 tháng Chạp năm Ất Dậu, áp Tết Bính Tuất. Chắc chắn với sự chỉ đạo này, mùa xuân năm ấy, toàn quân dân Gia Lai có hơi bận rộn, vì vừa đón Tết vừa lo chuẩn bị cho công cuộc kháng chiến.

Xuân Tây Nguyên. Ảnh: Nguyễn Linh Vinh Quốc

* Mùa xuân Canh Dần (1950): Từ một tỉnh riêng, đến một ngày giữa mùa xuân, ngày 15-4-1950, tức 29 tháng 2 năm Canh Dần, Gia Lai và Kon Tum lại sáp nhập thành tỉnh Gia-Kon, theo yêu cầu tổ chức địa bàn kháng chiến của Liên khu V. (Đến năm 1954 thì tách ra như cũ).

* Mùa xuân Kỷ Hợi (1959): Ngày 3-2-1959 (nhằm 26 tháng Chạp năm Mậu Tuất), tức những ngày áp Tết Kỷ Hợi, Sắc lệnh của Tổng thống Việt Nam cộng hòa lập quận Lệ Thanh.

* Tết Mậu Thân (1968): Cái Tết này và mùa xuân này không riêng gì Gia Lai mà cả miền Nam đều không thể nào quên. Năm ấy, vào ngày 29, rạng sáng 30-1-1968 (tức đêm 30 tháng Chạp năm Đinh Mùi, rạng sáng mùng 1 Tết Mậu Thân), quân dân Gia Lai phối hợp bộ đội chủ lực tập kích thị xã Pleiku, góp phần cùng với miền Nam đưa đế quốc Mỹ chịu ngồi vào bàn đàm phán Hiệp định Paris.

* Mùa xuân Ất Mão (1975): Như đã tự “giới hạn” bài viết, đến đây xin được khép lại ở mùa xuân Ất Mão 1975-mùa xuân đại thắng! Năm này, ngày 17-3-1975, tức mùng 5 tháng 2 năm Ất Mão, Gia Lai hoàn toàn giải phóng, cùng cả nước “Tiến lên, toàn thắng ắt về ta” để bước sang kỷ nguyên thống nhất, hòa bình, độc lập.

TẠ VĂN SỸ