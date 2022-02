Bảo hiểm Xã hội tỉnh Gia Lai gặp mặt các cơ quan báo chí năm 2022

(GLO)- Ngày 25-2, Bảo hiểm Xã hội tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị gặp mặt các cơ quan truyền thông, báo chí năm 2022. Dự buổi gặp mặt có đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh và một số cơ quan báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, lãnh đạo Bảo hiểm Xã hội tỉnh đã thông tin đến các cơ quan báo chí những kết quả đạt được trong năm 2021. Cụ thể: Năm qua, số người tham gia bảo hiểm xã hội đạt gần 93.000 người, tăng 2,2% so với năm 2020; hơn 15.500 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; hơn 65.000 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp; trên 1,2 triệu người tham gia bảo hiểm y tế (chiếm 85% dân số toàn tỉnh). Số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp hơn 2.500 tỷ đồng, đạt 100,6% so với kế hoạch giao. Công tác thực hiện chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên 2.700 tỷ đồng, tăng 1,5% so với năm trước.

Quang cảnh hội nghị gặp mặt các cơ quan báo chí năm 2022 do Bảo hiểm Xã hội tỉnh tổ chức. Ảnh: Phan Lài

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Văn Lực-Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh-cho biết: Có được những kết quả trên, ngoài sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, viên chức ngành Bảo hiểm xã hội còn có sự đóng góp không nhỏ của các cơ quan báo chí đã kịp thời tuyên truyền các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đến các cấp, các ngành và người dân. Thời gian đến, đơn vị mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của các cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền.

Đại diện các cơ quan báo chí đã trao đổi, đề xuất ý kiến về công tác phối hợp để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền các quy định của Nhà nước về chính sách liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Dịp này, Bảo hiểm Xã hội tỉnh đã tặng giấy khen cho 3 tập thể và 4 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền năm 2021.