(GLO)- Chiều 20-1, tại huyện Kbang (tỉnh Gia Lai), Công an các huyện: Kbang, Mang Yang, Đak Pơ, Kông Chro và thị xã An Khê tổ chức Lễ tuyên dương 60 người có uy tín tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2020-2021.

Về dự có Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn-Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Thời gian qua, thực hiện Chỉ thị số 06/2008/CT-TTg, ngày 1-2-2008 của Thủ tướng Chính phủ về phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Công an các huyện, thị xã đã tranh thủ, vận động 310 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự. Phát huy tinh thần trách nhiệm, người có uy tín trên địa bàn các huyện đã gương mẫu, tích cực vận động đồng bào các dân tộc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của chính quyền địa phương trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng-an ninh. Tuyên truyền, vận động con cháu, cộng đồng giữ gìn và phát huy văn hóa, các phong tục truyền thống, tín ngưỡng tốt đẹp; thường xuyên vận động đồng bào các dân tộc nâng cao tinh thần cảnh giác, không nghe, không tin lời kẻ xấu kích động gây chia rẽ đoàn kết dân tộc, tôn giáo.

Tham gia đấu tranh phản bác luận điệu sai trái, thù địch, đấu tranh xóa bỏ hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan; cảm hóa, giáo dục đối tượng FULRO, người lầm lỗi tại cộng đồng; đấu tranh ngăn chặn âm mưu, ý đồ hoạt động chống phá của kẻ địch, nhất là kích động phục hồi FULRO, “Tin lành Đê ga”, tà đạo "Hà Mòn”, gây rối, biểu tình, bạo loạn... và giải quyết tốt các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện, mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân. Tích cực tham gia công tác giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở trong nhiều mô hình như: “Ba phòng, ba chống”, “Ba tự quản”, “Khu dân cư an toàn, bình yên không có tội phạm, “Tiếng kẻng an ninh”, “Liên gia về an ninh trật tự”...

Lãnh đạo Công an tỉnh tặng giấy khen cho người có uy tín tiêu biểu các địa phương. Ảnh: Hồng Hạnh

Tại Lễ tuyên dương người có uy tín tiêu biểu, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động tại cơ sở, địa phương mình; cùng nhau thể hiện quyết tâm cùng với cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục làm tốt vai trò trách nhiệm trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn-Phó Giám đốc Công an tỉnh mong muốn đội ngũ người có uy tín tiếp tục giữ mối liên hệ chặt chẽ, mật thiết với cấp ủy, chính quyền địa phương, phát huy vai trò “cầu nối” trong việc thực hiện các nhiệm vụ ở cơ sở, góp phần xây dựng thôn, làng, khu dân cư văn hóa, giàu mạnh, thực sự trở thành “vùng căn cứ cách mạng của tỉnh”; kịp thời nắm bắt và phản ánh tâm tư, nguyện vọng, tình cảm cũng như các đề xuất, kiến nghị của người dân đến các cấp có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết.

Nhân dịp này, Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho 27 người uy tín tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2020-2021 của 5 địa phương; tặng 60 suất quà (1,9 triệu đồng/suất) cho người có uy tín tiêu biểu.