Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum: Xứng đáng là á quân trong cải cách hành chính

(GLO)- Luôn quan tâm đổi mới hoạt động nghiệp vụ, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp, đột phá trong tăng thu cho ngân sách địa phương, Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum xứng đáng với vị trí á quân trong bảng xếp hạng đánh giá chỉ số cải cách hành chính của toàn ngành.

Ông Vũ Lê Quân-Cục trưởng Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum-cho biết: Công tác CCHC luôn được đơn vị quan tâm, coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Đơn vị luôn quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức mục tiêu, quan điểm xuyên suốt là tạo mọi điều kiện thuận lợi, thông thoáng, đúng quy định pháp luật đối với hoạt động thương mại, đầu tư của doanh nghiệp, người dân trên địa bàn 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum.

Năm 2021, Cục triển khai cung cấp 22 dịch vụ công trực tuyến mới theo thông báo của Tổng cục Hải quan; cung cấp 153/180 thủ tục hành chính cấp cục và chi cục với mức độ 3, 4. Trong năm, đơn vị đã tiếp nhận, giải quyết 362 bộ hồ sơ trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến HQ36a chủ yếu về việc khai sửa đổi, bổ sung, hủy tờ khai hải quan, lược khai hàng hóa đến cửa khẩu… Cùng với đó, đơn vị cũng đã hoàn thành chuyển đổi, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo đúng tiến độ đề ra.

Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với doanh nghiệp ngày 23-4-2021. Ảnh: Hà Duy

Một trong những bước đột phá của Hải quan Gia Lai-Kon Tum là đã vận hành hiệu quả Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS với 100% tờ khai được thông quan. Trong các thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, hàng hóa qua cửa khẩu vẫn luôn được thực hiện thông quan ngay trong ngày. Cục cũng chỉ đạo các đơn vị bố trí cán bộ, công chức giải quyết thủ tục và giám sát hàng hóa xuất khẩu ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ, không để xảy ra tình trạng mất ổn định, gây ảnh hưởng đến hoạt động xuất-nhập khẩu của doanh nghiệp. Ông Nguyễn Anh Khoa-Giám đốc Kỹ thuật Công ty cổ phần phong điện Ia Pết-Đak Đoa số Một và số Hai-cho hay: Dự án Điện gió Ia Pếch 1 và 2 bắt đầu triển khai từ cuối năm 2020. Để dự án được triển khai hiệu quả, nhanh chóng, chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ các sở, ban, ngành, địa phương, từ việc triển khai các thủ tục pháp lý đến việc thông quan trang-thiết bị điện gió qua biên giới.

Cũng với mục đích đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, ngoài việc duy trì ổn định, đảm bảo thông suốt, an ninh, an toàn các hoạt động của hệ thống công nghệ thông tin, đơn vị còn chú trọng nghiên cứu và áp dụng Đề án tái thiết hệ thống công nghệ thông tin tổng thể ngành Hải quan, mô hình hải quan thông minh theo lộ trình của Tổng cục Hải quan. Trong năm, Cục cũng tổ chức thành công hội nghị đối thoại với doanh nghiệp; thực hiện ký kết thỏa thuận hợp tác với 2 doanh nghiệp. Nhờ đó, Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum đã trở thành á quân về chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả cải cách hành chính trong toàn ngành.

Những nỗ lực đó đã thúc đẩy kinh tế biên mậu phát triển ổn định, thể hiện qua những con số “biết nói” như: tổng kim ngạch xuất-nhập khẩu qua địa bàn Cục quản lý năm 2021 đạt 1.290,4 triệu USD (xuất khẩu đạt 125,74 triệu USD, nhập khẩu đạt 1.164,67 triệu USD), tăng 349,4%; tổng số thu nộp ngân sách năm 2021 đạt hơn 2.430 tỷ đồng, tăng 922,6% so với năm 2020, đạt 914,37% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao (259 tỷ đồng) và đạt 105,4% chỉ tiêu phấn đấu do Tổng cục Hải quan giao (2.247 tỷ đồng). Năm 2021 có 253 doanh nghiệp tham gia làm thủ tục hải quan với tổng số tờ khai phát sinh gần 8.700 bộ. Trong đó, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh phát sinh 4.120 bộ tờ khai, đạt kim ngạch 1.065 triệu USD, tăng 1.525% so với năm 2020; Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y (tỉnh Kon Tum) phát sinh khoảng 4.600 bộ tờ khai, đạt kim ngạch 295 triệu USD, tăng 15,3% so với năm trước.