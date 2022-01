Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và Bộ Công an ký kết Quy chế phối hợp

(GLO)- Chiều 21-1, tại trụ sở Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam, BHXH Việt Nam và Bộ Công an tổ chức trực tuyến lễ ký kết Quy chế phối hợp về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng-chống tội phạm trong lĩnh vực BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Dự và chủ trì lễ ký kết tại điểm cầu Trung ương có Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh. Điểm cầu Gia Lai tham dự có ông Trần Văn Lực-Giám đốc BHXH tỉnh và Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn-Phó Giám đốc Công an tỉnh, đại diện lãnh đạo các phòng ban trực thuộc BHXH tỉnh và Công an tỉnh.

Theo BHXH Việt Nam, trong những năm qua, các đơn vị chức năng của Bộ Công an và BHXH Việt Nam đã phối hợp thường xuyên, chặt chẽ, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực công tác, đặc biệt là lĩnh vực bảo vệ an ninh chính trị nội bộ; phòng-chống tội phạm và vi phạm pháp luật; tuyên truyền phổ biến pháp luật; thanh tra, kiểm tra liên ngành; xây dựng, chia sẻ các cơ sở dữ liệu chuyên ngành; thực hiện chế độ, chính sách về BHXH, BHYT đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân và thân nhân.

Nổi bật, từ năm 2017-2021, các cơ quan, đơn vị của hai ngành đã phối hợp thanh tra, kiểm tra liên ngành đối với gần 6.000 đơn vị sử dụng lao động, cơ sở khám-chữa bệnh, góp phần chủ động phòng ngừa, phát hiện và kịp thời đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là các hành vi gian lận, trục lợi trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN. Năm 2021, hai ngành đã tổ chức kết nối, chia sẻ thành công cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm góp phần thúc đẩy xây dựng Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số.

Các đại biểu theo dõi lễ ký kết trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hình mới, kịp thời giải quyết các vấn đề cấp bách, phát sinh trong thực tiễn, đồng thời nhằm tăng cường hơn nữa hiệu quả công tác phối hợp giữa hai ngành, tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc và Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh đã ký kết Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và BHXH Việt Nam.

Quy chế bao gồm 3 chương, 9 điều, 7 nội dung quy định đầy đủ phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, mục đích, nguyên tắc, nội dung, hình thức, trách nhiệm phối hợp giữa Bộ Công an và BHXH Việt Nam về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng-chống tội phạm trong thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN và được áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Công an và BHXH Việt Nam ở tất cả các cấp.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh nhấn mạnh, hơn 10 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa 2 cơ quan đã thu được nhiều kết quả tích cực, quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Đề nghị các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bám sát nội dung Quy chế, phối hợp chặt chẽ với Công an các tỉnh, thành phố trên cơ sở tình hình thực tế tại địa phương, cụ thể hóa Quy chế thành các chương trình, kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện, giúp hai ngành cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần đảm bảo an sinh xã hội của đất nước.

Chia sẻ tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc-Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị, sau khi ký kết Quy chế, Công an các đơn vị, địa phương cần thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quy chế phối hợp giữa hai ngành; các đơn vị được giao vai trò là cơ quan Thường trực của Bộ Công an và BHXH Việt Nam cần phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả phối hợp thực hiện Quy chế trong toàn quốc để có các biện pháp, giải pháp xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc kịp thời.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Đại tướng Tô Lâm-Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đã trao kỷ niệm chương "Bảo vệ an ninh Tổ quốc" cho 12 đồng chí thuộc BHXH Việt Nam vì có nhiều đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.