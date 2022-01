Báo Gia Lai khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2021

(GLO)- Chiều 21-1, Báo Gia Lai đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động nhằm tổng kết, đánh giá hoạt động năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Năm 2021, Đảng ủy, Ban Biên tập Báo Gia Lai bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để định hướng, chỉ đạo các phòng chuyên môn, phóng viên triển khai công tác tuyên truyền đạt hiệu quả. Báo phát hành được 301 kỳ, số lượng hơn 2,6 triệu bản. Dịch và phát hành 12 kỳ Báo ảnh Dân tộc-Miền núi, số lượng 6.000 bản/kỳ/ngữ (Bahnar và Jrai) cấp không thu tiền phục vụ vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum. Báo Gia Lai điện tử ngày càng hoàn thiện, thông tin được cập nhật liên tục, toàn diện các lĩnh vực trong nước và thế giới để cung cấp kịp thời thông tin cho bạn đọc, lượt truy cập từ 45 ngàn/ngày đêm trở lên.

Trong năm, trên tất cả ấn phẩm Báo Gia Lai đã tuyên truyền hơn 3.251 bài, 3.460 tin, 341 clip, đăng hơn 2.200 ảnh và 100 phóng sự ảnh. Cùng với tuyên truyền các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh, Báo đã làm tốt việc tuyên truyền công tác phòng-chống dịch Covid-19 trên tất cả các ẩn phẩm, đa dạng về thể loại, thông tin cập nhật kịp thời; đồng thời phát động, khuyến khích cán bộ, phóng viên, người lao động tham gia hưởng ứng các cuộc thi viết về “Bảo vệ môi trường” do Báo Gia Lai phối hợp với Văn phòng Tổng đại lý Prudential Gia Lai tổ chức; cuộc thi viết về “Du lịch Phố núi Pleiku” do Báo Gia Lai phối hợp UBND TP. Pleiku tổ chức và các cuộc thi báo chí do các bộ, ngành phát động (Búa liềm vàng, Dân vận khéo…).

Phó Tổng Biên tập Báo Gia Lai Khuất Đình Viện (thứ 5 từ trái sang) trao danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở" cho các cá nhân xuất sắc. Ảnh: Mộc Trà

Bên cạnh công tác chuyên môn, Báo Gia Lai cũng rất quan tâm đến việc tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, chăm lo đời sống cho cán bộ, viên chức và người lao động. Cùng với đó, các đoàn thể như Công đoàn, Chi đoàn cũng rất tích cực trong việc tổ chức các hoạt động an sinh xã hội với giá trị làm lợi hơn 100 triệu đồng…

Năm 2022, Báo Gia Lai tập trung tuyên truyền việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các cấp, cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân thực hiện “mục tiêu kép” vừa chống dịch, vừa phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội. Tập trung nâng cao chất lượng các ấn phẩm báo chí; phấn đấu 100% cán bộ, viên chức, người lao động trong cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ, 15% trở lên đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở"; nhiều tập thể, cá nhân được cấp tỉnh, Trung ương khen thưởng. Đặc biệt là tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Báo Gia Lai (16/3/1947 - 16/3/2022) phù hợp với tình hình thực tế; tiến hành sưu tầm tư liệu để xuất bản cuốn Lịch sử Báo Gia Lai giai đoạn 1947-2022…

Kết quả xếp loại thi đua năm 2021, Báo Gia Lai có 4 tập thể được công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, 2 tập thể đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, 9 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”, 13 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Tổng Biên tập Báo Gia Lai tặng giấy khen. Ngoài ra, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở cũng tặng giấy khen cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động Công đoàn và khen thưởng đột xuất nhiều đoàn viên đạt giải tại các giải báo chí cấp trung ương, tỉnh và cuộc thi viết do Báo Gia Lai tổ chức.