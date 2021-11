Tăng cường sức mạnh chiến đấu của lực lượng Công an

(GLO)- “Trung đoàn Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) dự bị chiến đấu Công an tỉnh Gia Lai là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo vệ an ninh, an toàn các mục tiêu trọng điểm, quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, ngoại giao, khoa học kỹ thuật; thực hiện các phương án tác chiến, chống hoạt động phá hoại an ninh, bạo lực vũ trang, khủng bố, bắt cóc con tin; trấn áp tội phạm có sử dụng vũ khí, giải tán các vụ gây rối, biểu tình bất hợp pháp; tham gia tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ”-Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh-khẳng định.

Nhân lên sức mạnh chiến đấu

Ngày 30-3-2021, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định thành lập Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu Công an tỉnh Gia Lai. Sau đó, Giám đốc Công an tỉnh đã quyết định quy mô biên chế Trung đoàn gồm 3 tiểu đoàn chiến đấu, tổng quân số 772 cán bộ, chiến sĩ do Đại tá Lê Văn Hà-Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Trung đoàn trưởng. Đây là những cán bộ, chiến sĩ ưu tú, có sức khỏe tốt, được đào tạo nghiệp vụ và đang công tác tại Công an các đơn vị, địa phương.

Đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chỉ huy Trung đoàn Cảnh sát Cơ động dự bị chiến đấu Công an tỉnh. Ảnh: Lê Hòa

Tới dự lễ công bố Quyết định thành lập Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu Công an tỉnh mới đây, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành chia sẻ: Trước đây, trên địa bàn tỉnh, Bộ Công an đã thành lập Tiểu đoàn CSCĐ, sau đó phát triển thành Trung đoàn CSCĐ thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ cho lực lượng vũ trang địa phương. Bây giờ, chúng ta có thể vươn lên tiếp nhận nhiệm vụ của mình, tự bảo vệ theo phương án “4 tại chỗ”. Sự ra đời của Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu Công an tỉnh đáp ứng được các yêu cầu, nhiệm vụ của tình hình hiện nay khi địa phương đang trong quá trình chuyển sang giai đoạn mới: vừa đảm bảo an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội một cách mạnh mẽ. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Giám đốc Công an tỉnh sớm phân công và quán triệt nhiệm vụ cho lực lượng này thật chu đáo. “Trách nhiệm các đồng chí rất nặng nề vì nhiều đồng chí kiêm nhiệm. Khi có tình huống yêu cầu, các đồng chí chuyển trạng thái từ dự bị sang sẵn sàng chiến đấu. Bên cạnh đó, các đồng chí cần phải xây dựng quy chế phối hợp với các lực lượng, binh chủng trên địa bàn và gắn bó chặt chẽ với Nhân dân để phát huy được sức mạnh tổng hợp, hiệp đồng tác chiến khi cần thiết nhằm đảm bảo thành công trọn vẹn mỗi lần ra quân”-Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Lê Văn Hà khẳng định: Lực lượng CSCĐ dự bị chiến đấu Công an tỉnh xin hứa sẽ nỗ lực phấn đấu khắc phục mọi khó khăn, phát huy tinh thần, bản lĩnh chính trị của người chiến sĩ Công an nhân dân, nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tích cực phối hợp hiệp đồng chiến đấu chặt chẽ với các lực lượng vũ trang tỉnh, đảm bảo đạt hiệu quả cao. Đồng thời tranh thủ sự ủng hộ từ cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các địa phương để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Công an cũng như Nhân dân giao phó.

Đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở

Thiếu tướng Rah Lan Lâm cho biết: “Quán triệt phương châm “An ninh chủ động”, bảo vệ an ninh quốc gia từ sớm, từ xa, từ cơ sở, chú trọng giải quyết, triệt tiêu “từ gốc, tận gốc” những nguyên nhân, điều kiện nảy sinh phức tạp về an ninh trật tự, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã tập trung xây dựng lực lượng chính quy, toàn diện, đáp ứng yêu cầu “4 tại chỗ” (lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ). Trong đó có chủ trương thực hiện bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã.

Theo kế hoạch, ngay sau khi thành lập, Ban Chỉ huy Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu Công an tỉnh sẽ khẩn trương phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các thành viên; xây dựng kế hoạch và tổ chức tập luyện kỹ thuật, chiến thuật chiến đấu và thực hiện diễn tập các tình huống, phương án phòng-chống tụ tập đông người trái pháp luật, biểu tình gây rối an ninh trật tự, phòng-chống bạo loạn, phòng-chống khủng bố; phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Mục tiêu đến cuối năm 2022, 100% cán bộ, chiến sĩ được huấn luyện các kỹ thuật và sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị, công cụ hỗ trợ được trang cấp.

Thực tế sau 2 năm triển khai, đến nay, Công an tỉnh đã bố trí 975 cán bộ Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã (gồm 195 Trưởng Công an xã, 253 Phó Trưởng Công an xã, 527 Công an viên), đảm bảo tối thiểu mỗi xã có 5 Công an chính quy; tổ chức 194/195 Chi bộ Công an xã chính quy, 100% Trưởng Công an xã tham gia cấp ủy cấp xã, thành viên UBND xã và 188 Trưởng, Phó Trưởng Công an xã tham gia HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026. Thiếu tướng Rah Lan Lâm đánh giá: “Trong điều kiện vừa hoàn thiện tổ chức, vừa khắc phục nhiều khó khăn nhưng lực lượng Công an xã toàn tỉnh đã nhanh chóng triển khai bám cơ sở, bám dân, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền xã, thị trấn ban hành và triển khai nhiều kế hoạch, biện pháp nghiệp vụ. Qua đó đã tạo nên một “luồng gió mới” về công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, góp phần xây dựng hình ảnh lực lượng Công an xã “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, tất cả vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân”.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội vào ban đêm trên địa bàn TP. Pleiku. Ảnh: Lê Văn Ngọc

Về lực lượng Công an xã, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành khẳng định: Công an xã là bộ phận quan trọng, không thể tách rời trong việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở. Trước đây, chúng ta thực hiện theo Pháp lệnh Công an xã. Bởi vậy, lực lượng này chưa được đào tạo chính quy, việc xử lý tình huống nhiều khi còn hạn chế. “Tôi tin rằng, các đồng chí Công an chính quy sẽ là những hạt nhân rất tốt để lãnh đạo, điều hành lực lượng Công an xã trên cơ sở phối hợp với các lực lượng khác trên địa bàn để tổ chức làm tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần đắc lực cho phát triển kinh tế-xã hội địa phương”-Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Ban Giám đốc Công an tỉnh sau khi có thời gian thử nghiệm bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh thì phải tiếp tục tổ chức huấn luyện, đào tạo, kể cả lực lượng chính quy và lực lượng bán chuyên trách. Đồng thời, Công an tỉnh phải tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp, đề xuất để hoàn thành bố trí Công an xã chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên toàn địa bàn trong thời gian sớm nhất, về đích trước năm 2025 theo kế hoạch. “Sự có mặt của các đồng chí Công an chính quy cũng làm các thế lực khác phải chùn chân hơn. Các đồng chí làm sao để Công an xã phải là lực lượng tin cậy của Đảng, chính quyền và Nhân dân. Trong quá trình hoạt động, phải vận hành linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả nhất trong công tác nắm tình hình, nắm địa bàn, sát dân, nắm đối tượng để xử lý các vấn đề nổi lên trên địa bàn một cách sáng tạo, hiệu quả nhất”-Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo.