Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak chăm lo đời sống người lao động

(GLO)- Từ khi thành lập đến nay, Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak luôn xem người lao động (NLĐ) như “tài sản” quý giá để tạo sự phát triển bền vững. Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Công ty luôn đồng hành, sát cánh để chăm lo đời sống vật chất cũng như tinh thần cho NLĐ.

Dưới tác động của dịch Covid-19, Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak gặp nhiều khó khăn, thách thức. Cùng với đó, trong 9 tháng năm 2021, lưu lượng nước về hồ rất thấp nên ảnh hưởng đến việc sản xuất điện. Tuy nhiên, Công ty đã thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa phòng-chống dịch, vừa quản lý điều hành linh hoạt, xây dựng và triển khai nhiều phương án tối ưu để đạt kế hoạch sản xuất kinh doanh. Sản lượng điện 2 nhà máy trong 10 tháng qua đạt 527,25 triệu kWh, bằng 84,77% kế hoạch. Dự kiến năm 2021, sản lượng điện phát là 635 triệu kWh, đạt 102% so với kế hoạch, tăng 34% so với năm 2020. Tổng số tiền nộp ngân sách nhà nước 10 tháng là 97,634 tỷ đồng, dự kiến cả năm 2021 nộp 128 tỷ đồng.

Cùng với hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty luôn đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của NLĐ. Với tổng quỹ khen thưởng 10 tháng hơn 1,8 tỷ đồng, Công ty đã chi cho NLĐ hơn 1,5 tỷ đồng. Tổng quỹ phúc lợi hơn 1,4 tỷ đồng, Công ty đã chi cho NLĐ hơn 1,3 tỷ đồng. Công ty cũng đã nộp bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội hơn 3,2 tỷ đồng, dự kiến cả năm 2021 là hơn 3,8 tỷ đồng.

Người lao động của Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak được khám sức khỏe định kỳ tại cơ sở y tế uy tín. Ảnh: Lê Văn Ngọc

Ông Đặng Văn Tuần-Giám đốc Công ty-cho biết: “Để NLĐ yên tâm công tác, Công ty đã cải thiện điều kiện làm việc, thực hiện đầy đủ chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với nhân viên làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại đúng, đủ theo quy định. Đồng thời, thăm hỏi, động viên các trường hợp NLĐ và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau bệnh tật”.

Là đơn vị sản xuất kinh doanh đặc thù của ngành điện, Công ty luôn chú trọng nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên. Cùng với đó, Công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ tại Bệnh viện Đa khoa mở rộng tỉnh Bình Định 1 năm/lần cho toàn thể cán bộ, công nhân viên và 6 tháng/lần đối với những người làm việc trong môi trường có nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp. Ngoài ra, Công ty còn xây dựng, nâng cấp các khu tập luyện thể dục thể thao nhằm đáp ứng nhu cầu tập luyện, tăng cường sức khỏe cho cán bộ và nhân viên. Anh Đặng Quang Tư-nhân viên phân xưởng vận hành Nhà máy thủy điện An Khê-chia sẻ: “Sau ca làm việc, cán bộ, công nhân thường tập trung chơi thể thao. Sân chơi rất đa dạng với nhiều môn nên mọi người tập luyện thuận lợi, thoải mái, càng thêm hứng khởi trong công việc”.

Người lao động có hoàn cảnh khó khăn của Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak được hỗ trợ làm nhà “Mái ấm Công đoàn” (ảnh chụp trước tháng 4-2021). Ảnh: Lê Văn Ngọc

Đặc biệt, Công ty thường xuyên quan tâm giúp đỡ những hoàn cảnh cán bộ, công nhân viên gặp khó khăn về nhà ở để có chính sách hỗ trợ kịp thời. Công đoàn Công ty đề xuất Công đoàn cấp trên hỗ trợ 425 triệu đồng xây mới và sửa chữa 10 căn nhà “Mái ấm Công đoàn”. Anh Trương Văn Tuấn-nhân viên phân xưởng vận hành Nhà máy thủy điện Ka Nak-bày tỏ: “Lâu nay, gia đình tôi cố gắng tích góp tiền để xây dựng nhà mới nhưng vẫn chưa thực hiện được. Vừa qua, Công đoàn Công ty hỗ trợ 60 triệu đồng để xây nhà. Tôi rất vui!”.

Trao đổi với P.V, ông Đặng Văn Tuần nhấn mạnh: “Thời gian tới, Công ty chú trọng đảm bảo quyền lợi cho NLĐ và tích cực phát động các phong trào thi đua. Cùng với đó, phát huy các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong cán bộ, nhân viên nhằm phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh”.