Thích ứng an toàn với dịch Covid-19

(GLO)- Sau thời gian diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt là ở các tỉnh, thành phía Nam, dịch Covid-19 đang từng bước được kiểm soát.

Theo báo cáo ngày 29-9 của Bộ Y tế, có 13/62 tỉnh, thành đã qua 14 ngày không ghi nhận ca nhiễm mới; 7 tỉnh, thành không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua. Số ca mắc mới và tử vong trong nước cũng giảm đáng kể. Nếu hồi cuối tháng 8, trung bình mỗi ngày, cả nước có gần 13 ngàn ca mắc mới và hơn 340 người tử vong thì nay con số giảm còn lần lượt là hơn 8,6 ngàn và trên 180. Về tiến độ tiêm vắc xin, đến ngày 29-9, cả nước đã tiêm được hơn 41,1 triệu liều, trong đó tiêm mũi 1 hơn 32,1 triệu liều, tiêm mũi 2 gần 9 triệu liều.

Những con số biết nói trên phần nào đã minh chứng cho hiệu quả trong công tác phòng-chống dịch Covid-19 ở nước ta với nhiều giải pháp được xem là quyết liệt, đúng đắn, phù hợp, sát thực tế. Nhưng kinh nghiệm chống dịch thời gian qua ở Việt Nam và trên thế giới cũng chỉ ra rằng, mục tiêu “không Covid” là khó khả thi, kể cả khi đã đạt được miễn dịch cộng đồng. Chính vì vậy, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng-chống dịch Covid-19 với các địa phương trên cả nước ngày 25-9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính-Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia-cho biết: Ban Chỉ đạo đã thống nhất chuyển chủ trương từ “không Covid” sang “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19”, vừa phòng-chống dịch hiệu quả, vừa khôi phục, phát triển-kinh tế xã hội. Thủ tướng cũng giao Bộ Y tế tiếp thu ý kiến đóng góp của các bộ, ngành, địa phương nhanh chóng hoàn thiện tiêu chí, hướng dẫn tạm thời về “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19” để áp dụng vào thực tiễn theo các nguyên tắc “y tế là trụ cột, trung tâm; kinh tế là cơ sở, nền tảng; dữ liệu, khoa học, công nghệ là then chốt; ổn định chính trị, xã hội là trọng yếu, thường xuyên; vắc xin, thuốc chữa bệnh và ý thức của người dân là điều kiện tiên quyết; an toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn”.

Ảnh: TTXVN/Vietnam+

Việc chuyển đổi chủ trương chống dịch là quyết định đúng đắn, khoa học, phù hợp với thực tế. Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế, để chủ trương mới thực sự phát huy hiệu quả thì cần phải có sự nhìn nhận chính xác. Cụ thể, thích ứng an toàn phải được hiểu là vẫn đảm bảo an toàn, vẫn duy trì các biện pháp phòng-chống dịch chứ không phải buông xuôi, chủ quan, lơ là. Để làm được điều đó, các địa phương cần duy trì hệ thống giám sát nhằm kịp thời phát hiện, khống chế các ổ dịch. Biện pháp phong tỏa ổ dịch vẫn cần tiếp tục triển khai nhưng phải đánh giá đúng nguy cơ để có mức độ áp dụng phù hợp, tránh phong tỏa quá rộng làm ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, an sinh xã hội. Bên cạnh đó, như nguyên tắc mà Thủ tướng Chính phủ đã nêu “ý thức người dân là điều kiện tiên quyết”, để thích ứng an toàn với dịch bệnh thì người dân phải vừa là trung tâm, vừa là chủ thể trong phòng-chống dịch, phải thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Tại Gia Lai, khi đợt dịch Covid-19 thứ 3 và thứ 4 xảy ra, trên cơ sở chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế, tỉnh đã triển khai quyết liệt, kịp thời, linh hoạt, hiệu quả các biện pháp phòng-chống dịch bệnh. Nhờ đó, dịch bệnh cơ bản được kiềm chế với số ca mắc không cao, số ca tử vong thấp so với nhiều địa phương trên cả nước. Đặc biệt, Gia Lai vẫn duy trì được là “vùng xanh”, nhiều chỉ tiêu kinh tế-xã hội vẫn đạt cao, an sinh xã hội được đảm bảo.

Mới đây, khi phát hiện ổ dịch mới ở tổ 11 (phường Hoa Lư, TP. Pleiku), chủ trương “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19” đã ngay lập tức được áp dụng và chứng minh rõ hiệu quả. Việc phong tỏa, giãn cách trên diện rộng như nhiều người lo ngại đã không xảy ra. Thay vào đó, tỉnh đã đánh giá đúng mức độ nguy cơ và áp dụng nguyên tắc “nguy cơ đến đâu, phong tỏa đến đó”. Tỉnh cũng chỉ đạo chính quyền thành phố và ngành chức năng đẩy mạnh công tác truy vết nhanh, xét nghiệm trên diện rộng để sớm tách F0 ra khỏi cộng đồng. Giải pháp đúng đắn này giúp tỉnh nhanh chóng bao vây, khống chế ổ dịch, không để lây lan trên diện rộng, đồng thời không gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đời sống của người dân những vùng khác ở TP. Pleiku.

Thích ứng an toàn với dịch Covid-19 là chủ trương đúng đắn, phù hợp với thực tế và nhu cầu xã hội. Bởi lẽ, trong cuộc chiến kéo dài, tiêu tốn rất nhiều nguồn lực này, nếu không linh hoạt để sớm khôi phục, phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo đời sống người dân, tạo thêm nguồn lực mới, chúng ta khó có thể hướng đến mục tiêu sớm chiến thắng, đẩy lùi dịch bệnh. Bên cạnh những giải pháp hiệu quả, việc thích ứng an toàn với Covid-19 đòi hỏi sự đoàn kết, chung tay, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là ý thức của mỗi người dân trong công tác phòng-chống dịch.