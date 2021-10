Sóng và máy tính cho em: Hành trình kết nối tương lai

(GLO)- Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động chương trình “Sóng và máy tính cho em”, Công đoàn Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Gia Lai đã trao tặng một số máy tính bảng Lenovo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các huyện: Chư Păh, Chư Sê, Chư Pưh, Đức Cơ và thị xã Ayun Pa.

Không may mắn đủ đầy ba mẹ như các bạn, em Trần Huỳnh Yến Nhi-học sinh lớp 8 (Trường THCS Hòa Phú, huyện Chư Păh) và em trai đang sống nương tựa vào bà ngoại tại thôn 4, xã Hòa Phú. Ngoài những lúc đến trường, Nhi còn phụ giúp bà ngoại bó chổi đót để kiếm thêm thu nhập. “Tôi năm nay đã hơn 70 tuổi, thương 2 đứa cháu côi cút nên vẫn ráng đùm bọc được ngày nào hay ngày nấy. Nhà nghèo nên có ai thuê mướn gì thì tôi làm, miễn là có tiền để bà cháu rau cháo sống qua ngày. Cũng may là cháu Nhi rất chăm ngoan, siêng học nên tôi thấy an ủi phần nào”-bà Huỳnh Thị Nhân trải lòng.

Thấu hiểu hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của gia đình, cấp ủy, chính quyền địa phương luôn dành sự quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ thông qua các hoạt động an sinh xã hội. Ông Nguyễn Thành Long-Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Hòa Phú-bày tỏ: “Mặc dù hoàn cảnh đặc biệt khó khăn song em Nhi luôn nỗ lực học tập. Vừa qua, em Nhi được Công đoàn Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tặng máy tính bảng. Đây là việc làm rất nhân văn và thiết thực. Hiện nay, chỉ khoảng 20% học sinh có điều kiện thiết bị học online. Chính quyền địa phương rất mong muốn chương trình “Sóng và máy tính cho em” có thể kết nối với các nhà hảo tâm, đơn vị tài trợ để giúp đỡ các em học sinh hoàn cảnh khó khăn, có tinh thần hiếu học có thể vươn lên thay đổi cuộc sống sau này”.

Công đoàn Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh trao tặng máy tính bảng cho em Trần Huỳnh Yến Nhi (xã Hòa Phú, huyện Chư Păh). Ảnh: Hải Bình

Tình hình dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống, trong đó có hoạt động dạy học. Theo đó, việc học tập trực tuyến vừa là giải pháp linh hoạt, vừa là công việc chuyển đổi số để phát triển nền giáo dục hiện đại. Tuy nhiên, những khó khăn về đời sống kinh tế, những tác động khó lường của dịch bệnh đã khiến rất nhiều gia đình không đủ điều kiện mua sắm phương tiện, thiết bị học tập trực tuyến cho con em mình. Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động chương trình “Sóng và máy tính cho em”, Công đoàn Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam đã kêu gọi đoàn viên, người lao động trong toàn hệ thống chung tay đóng góp ủng hộ thực hiện chương trình, trao tặng 500 máy tính cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại 63 tỉnh, thành phố. Ông Đinh Văn Nghĩa-Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh-chia sẻ: “Song song với công tác tín dụng chính sách, chúng tôi đặc biệt quan tâm đến công tác an sinh xã hội. Thông qua chương trình “Cặp lá yêu thương”, Công đoàn Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh nhận hỗ trợ 20 “lá chưa lành” là các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đến nay, đơn vị đang tiếp tục hỗ trợ 5 “lá chưa lành” tại Chư Păh, Chư Sê, Chư Pưh, Đức Cơ và thị xã Ayun Pa. Với việc trao tặng máy tính bảng, mong rằng món quà thiết thực này giúp các em kết nối với tri thức, có thêm điều kiện, phương tiện học tập trực tuyến thuận lợi hơn, góp phần nâng cao trình độ”.

Theo dự kiến, chương trình “Sóng và máy tính cho em” sẽ huy động gần 1 triệu máy tính bảng cho học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trên toàn quốc trong giai đoạn 1. Tin tưởng rằng, với tinh thần đoàn kết và chia sẻ nhân văn từ các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong xã hội, chương trình “Sóng và máy tính cho em” sẽ lan tỏa thông điệp yêu thương, tích cực sẻ chia với các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên hành trình tìm kiếm tri thức, mang theo niềm hy vọng đổi thay cuộc sống mai sau.