Nhân lên nghĩa cử cao đẹp giữa mùa dịch

(GLO)- Trong hành trình về quê tránh dịch, người dân không hề đơn độc vì luôn được quan tâm, giúp đỡ từ cấp ủy, chính quyền địa phương, đặc biệt là sự sẻ chia kịp thời từ các Mạnh Thường Quân và những tấm lòng thiện nguyện.

1. “Lương tâm và trách nhiệm không cho phép tôi thờ ơ, vô cảm với đồng bào mình . Tôi cũng là người xa xứ lập nghiệp nên hiểu cực chẳng đã họ mới chọn hành trình trở về gian nan như thế. Mỗi năm, doanh nghiệp vẫn dành ra hàng tỷ đồng để tri ân khách hàng. Vậy sao ngay lúc này người dân rất cần giúp đỡ mình lại không chung tay”-ông Trần Văn Tư-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Toàn Trung (TP. Pleiku) chia sẻ lý do góp sức cùng địa phương hỗ trợ người bị ảnh hưởng cũng như công tác phòng-chống dịch thời gian qua.

Ngoài hỗ trợ 500 lít xăng, 2.000 chai nước uống và hàng trăm suất ăn miễn phí tại chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 khu vực cầu 110 (huyện Chư Pưh), từ cuối tháng 7 đến nay, doanh nghiệp Toàn Trung còn chung tay cùng địa phương và người dân chia sẻ với lực lượng tuyến đầu, bà con trong khu cách ly. Cụ thể, doanh nghiệp đã hỗ trợ 8 chiếc quạt máy, 30 dù tròn, 400 ghế gối và giường xếp, 18 chiếc võng, 150 bộ đồ bảo hộ, 1.000 m2 lều trại... cho các chốt phòng-chống dịch. Ngoài ra, ông Tư đã cử 1 tổ sửa chữa lưu động có mặt thường xuyên tại chốt, sẵn sàng giúp đỡ để không một người về nào lỡ bước. Đồng thời, ông cũng trao tặng 150 chiếc mũ bảo hiểm giúp bà con đi đường thêm an toàn. “Giúp bà con có nơi dừng nghỉ, lấy sức để đi đến nơi về đến chốn, mình cũng thấy vui trong lòng”-ông Tư bộc bạch.

Ông Trần Văn Tư (bìa trái)-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Toàn Trung trao đổi với lực lượng tại chốt kiểm soát phòng dịch Covid-19 khu vực cầu 110 (huyện Chư Pưh). Ảnh: Anh Huy

Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Toàn Trung trải lòng: “Nhiều người lên tiếng can ngăn khi thấy tôi đưa anh em xuống khu vực cầu 110. Nói thật thì ai không sợ dịch bệnh nhưng không lẽ vì sợ mà khoanh gối ngồi im, bỏ mặc người cần giúp đỡ. Tình dân tộc, nghĩa đồng bào ở đâu?”. Với suy nghĩ mộc mạc nhưng sâu sắc và tấm lòng chân thành đó, những ngày này, doanh nghiệp Toàn Trung tiếp tục có những hành động kịp thời, thiết thực vận chuyển hàng ngàn chiếc xe máy của người dân từ khu vực chốt kiểm soát cầu 110 về các kho bãi an toàn. “Người dân để lại xe máy tại chốt rồi lên xe ô tô do tỉnh bố trí về các điểm cách ly, xe máy đã có phương tiện vận chuyển, gìn giữ cẩn thận. Nếu dùng xe ô tô của lực lượng Cảnh sát Giao thông thì mỗi chuyến chỉ chở được số ít xe máy nhưng với xe chuyên dụng của công ty có thể chở tới 20 chiếc/lượt; thiết bị đưa xe lên xuống cũng thuận lợi, thời gian được rút ngắn ”-ông Tư cho hay.

2. Những ngày qua , chị Phan Thị Thủy (thôn Phú Hòa, xã Ia Le, huyện Chư Pưh) cùng một số Mạnh Thường Quân đã nấu hàng trăm suất cơm miễn phí cho người dân tại chốt kiểm soát khu vực cầu 110. Chị Thủy chia sẻ: “Dịch bệnh khiến ai cũng khó khăn nhưng so với những người ngoài kia, mình may mắn hơn vì vẫn có thể xoay xở được. Nhà từng kinh doanh quán cơm, xoong nồi, bếp gas công nghiệp sẵn hết, có việc thì đem ra sử dụng thôi”.

Chị Thủy cho hay: Từ khi người dân các tỉnh, thành phía Nam trở về nhiều, tủ lạnh nhà chị lúc nào cũng sẵn thực phẩm và mỗi ngày nấu khoảng 200 suất ăn để hỗ trợ. Chỉ cần chốt gọi điện về báo, chị và các Mạnh Thường Quân sẽ bắt tay vào thực hiện ngay. “Hai ngày đầu tiên (3 và 4-10), tôi và một Mạnh Thường Quân (cùng xã) đã chuẩn bị các suất cơm để phát cho bà con. Những ngày tiếp theo, có thêm nhiều người ủng hộ gạo, chả, trứng, thịt heo… và góp công nấu nướng. Tùy vào số lượng và thời gian người dân về, chúng tôi chủ động nấu các suất ăn phù hợp”-chị Thủy vui vẻ cho biết.

Không riêng đợt này mà cuối tháng 7-2021, gia đình chị Thủy cũng đã tham gia hỗ trợ người dân trở về từ vùng dịch bằng nhiều suất cơm 0 đồng. Mỗi ngày, gia đình chị phát miễn phí 150-200 suất cơm (25 ngàn đồng/suất) cho người dân từ các tỉnh, thành phía Nam trở về tại chốt kiểm soát cầu 110. Mong muốn lớn nhất của chị Thủy là bà con có đủ sức khỏe, đi đường bình an.

Các thành viên Hội Tình thương Pleiku phát quà và tiền cho người dân tại điểm dừng nghỉ phía trước Khu Công nghiệp Nam Pleiku. Ảnh: Anh Huy

3. Nói đến hoạt động thiện nguyện của Hội Tình thương Pleiku những ngày qua tại điểm dừng nghỉ trước Khu Công nghiệp Nam Pleiku , bà Dương Thị Hồng bộc bạch: “Khi các thành viên trong nhóm chia sẻ hình ảnh, video đoàn người từ khu vực phía Nam đi ngang qua tỉnh để về quê lên các trang mạng xã hội đã khiến nhiều Mạnh Thường Quân xúc động, đồng cảm, chia sẻ. Trong số đó có 2 gia đình người Gia Lai đang làm ăn, sinh sống ở xa hỗ trợ 150 triệu đồng. Một số nhà hảo tâm khác hỗ trợ 5-10 triệu đồng; một số tiểu thương ở chợ Trà Bá (TP. Pleiku) ủng hộ cả nồi bánh canh, buồng chuối, gánh bánh chưng… Cảm động lắm!”. Và Hội đã kịp thời chuyển cho người dân những phần quà thiết thực, ý nghĩa. Cứ mỗi xe máy đi qua điểm dừng nghỉ trước Khu Công nghiệp Nam Pleiku, Hội trao tận tay 1 phần quà gồm bánh chưng, sữa, nước uống tăng lực, áo mưa, dầu gió, xăng, kính đeo… và 300 ngàn đồng tiền mặt. “Ban đầu trong các túi quà không có kính đeo, nước uống tăng lực nhưng thấy chặng đường phía trước của bà con còn rất xa, có người về tận tỉnh Thanh Hóa, Bắc Giang mà trời mưa, đêm tối nguy hiểm nên Hội đã mua bổ sung. Mấy ngày vừa rồi người về nhiều, anh em luôn có mặt tại điểm hỗ trợ đến tận khuya nên cũng chưa có thời gian để thống kê cụ thể về số quà và tiền đã hỗ trợ”-bà Hồng bày tỏ.

Chị Trần Thị Phương Thảo (đang thực hiện cách ly tại Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh (Trung đoàn Bộ binh 991, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) thật lòng: “Tôi và bạn chạy xe máy từ tỉnh Bình Dương về đến chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 khu vực cầu 110 lúc 14 giờ ngày 3-10. Trong khi chờ đợi làm thủ tục, chúng tôi được các lực lượng nhiệt tình giúp đỡ, đưa đến khu vực lều bạt để nghỉ ngơi và được hỗ trợ cơm hộp, bánh, sữa, nước uống miễn phí. Thật sự chúng tôi rất cảm kích những tấm lòng thơm thảo của bà con!”.